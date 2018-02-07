'¹æ³²¡¯ ±è¿©Á¤Àº ´©±¸?...¡°±èÁ¤Àº ¿©µ¿»ý, 31»ì ³ëµ¿´ç Á¤Ä¡±¹ ÈÄº¸À§¿ø ÆÄ°ÝÀÎ»ç"

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ÅëÀÏºÎ´Â 7ÀÏ ºÏÇÑÀÌ ±è¿©Á¤°ú ±¹°¡Ã¼À°ÁöµµÀ§¿øÀåÀÎ ÃÖÈÖ ´ç ºÎÀ§¿øÀå, ³²ºÏ °íÀ§±ÞÈ¸´ã ´ÜÀåÀÎ ¸®¼±±Ç Á¶±¹ÆòÈÅëÀÏÀ§¿øÈ¸ À§¿øÀåÀÌ ´ëÇ¥´Ü ´Ü¿øÀ¸·Î Æ÷ÇÔµÆ´Ù°í ¿ì¸®Ãø¿¡ Åëº¸ÇÑ »ç½ÇÀ» ¹àÇû´Ù.
±è¿©Á¤Àº ±èÁ¤Àº ºÏÇÑ ³ëµ¿´çÀ§¿øÀåÀÇ ¿©µ¿»ýÀÌ´Ù. 1987³â»ý 31»ì·Î ¼¸¥ »ì ³ªÀÌ¿¡ ³ëµ¿´ç Á¤Ä¡±¹ ÈÄº¸À§¿øÀÌ µÆ´Ù.
±è¿©Á¤Àº Áö³ÇØ 10¿ù ¿¸° ³ëµ¿´ç Á¦7±â 2Â÷ Àü¿øÈ¸ÀÇ¿¡¼ ³ëµ¿´ç Á¤Ä¡±¹ ÈÄº¸À§¿ø¿¡ ¿À¸£¸é¼ ¼±Àü¼±µ¿ºÎ ºÎºÎÀå¿¡¼ Á¦1ºÎºÎÀåÀ¸·Î ½ÂÁøÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø´Ù.
ÀÌ´Â 60~70´ë°¡ ÁÖÃàÀÎ ºÏÇÑ ³ëµ¿´ç Á¤±Ç 72³â»ç¿¡ ÇÑ¹øµµ ¾ø¾ú´ø ÆÄ°ÝÀûÀÎ ÀÎ»ç·Î Æò°¡µÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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