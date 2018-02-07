°íÀº ½ÃÀÎ °ú°Å ¹ß¾ð ³í¶õ ¡°Á¤Ä¡ÀÎµé ¶ËXX, ¹®ÀçÀÎÀº ¼ýÃ³³à¡±

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2012³â ´ë¼± ´ç½Ã ¾ÈµµÇö ½ÃÀÎÀº ÀÚ½ÅÀÇ Æ®À§ÅÍ¿¡ “ÀÏÀü¿¡ °íÀº ¼±»ý´Ô, ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ÇÏ°í ¼ÒÁÖ ÇÑ ÀÜ ¾óÅ«ÇÏ°Ô ÇÏ½Ã´õ´Ï ÀÏ°¥. ‘º¸Åë Á¤Ä¡ÇÏ´Â »ç¶÷µé ¶Ë°¥º¸ °°Àºµ¥ ÀÌ »ç¶÷(¹®ÀçÀÎ ´ç½Ã ´ë¼± ÈÄº¸)Àº ¼ýÃ³³à ±×´ë·Î´Ù’¶ó°í ÇÏ¼Ì´Ù”¶ó°í Àû¾ú´Ù.
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À±´Ü¿ì ÀÛ°¡ ¿ª½Ã 6ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ Æ®À§ÅÍ¿¡ ´ç½Ã ÀÏÈ¸¦ ¾ð±ÞÇÏ¸ç “°íÀº ÀÌ¾ß±â, ´ëÃ¼ ´©°¡ ³î¶ó¿ö ÇÑ´Ù´Â °ÅÁö? ÀÏÂïÀÌ ‘Á¤Ä¡ÀÎµéÀº ´Ù ¶Ë°¥º¸°í ¹®ÀçÀÎÀº ¼ýÃ³³à °°´Ù’°í ¸»Çß´Ù°í ¾ÈµµÇöÀÌ °£ÁõÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌ¾î À± ÀÛ°¡´Â “¼ýÃ³³à¸¦ ÄªÂùÀÌ¶ó°í ÀÔ¿¡ ¿Ã¸®´Â »ç¶÷ÀÌ³ª ±×°É ÄªÂùÀÌ¶ó°í ³¾¸§ ¿Å±â´Â »ç¶÷ÀÌ³ª”¶ó¸ç “´ëÃ¼ ÃÖ¿µ¹Ì ½ÃÀÎÀÇ ¸» ¾îµð°¡ ³î¶ó¿ò Æ÷ÀÎÆ®³Ä”°í ²¿Áý¾ú´Ù.
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ÀÌ ½Ã¿¡¼ ÃÖ ½ÃÀÎÀº “±×¸¦ ¾ÃÀº ¼Ò¼³°¡ ¹Ú ¼±»ýµµ ‘En’ÀÇ ¸öÁýÀÌ Ä¿Á® ±«¹°ÀÌ µÇÀÚ ÀÔÀ» ´Ù¹°¾ú´Ù. ÀÚ±âµéÀÌ ¸Ô´Â ¹°ÀÌ ¶Ë¹°ÀÎÁöµµ ¸ð¸£´Â ºÒ½ÖÇÑ ´ëÁßµé”ÀÌ¶ó¸ç ‘En’ÀÌ¶ó´Â Æ¯Á¤ÀÎÀ» °Å·ÐÇß´Ù.
ÀÌÈÄ ÇØ´ç ÀÎ¹°ÀÌ ‘°íÀº ½ÃÀÎ’ÀÌ¶ó´Â ÁöÀûÀÌ ½ñ¾ÆÁö¸ç ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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