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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.7 ¼ö 18:40
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[SNSÀÌ½´] CJ´ëÇÑÅë¿î, °í°´¿¡°Ô ¹ß¼ÛÇÑ ¹®ÀÚ ¡°ÅÃ¹è±â»çµéÀÌ »óÇ° º¼¸ð·Î ºÒ¹ýÇàÀ§¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.07  
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¡ã 7ÀÏ SNS¿¡ °ÔÀçµÈ ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀÌ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

7ÀÏ SNS¿¡ °ÔÀçµÈ ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀÌ ³×Æ¼ÁðµéÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.

ÇØ´ç »çÁøÀº CJ´ëÇÑÅë¿îÀÌ ¹ß¼ÛÇÑ ¹®ÀÚ¸¦ Ä¸Ã³ÇÑ °ÍÀ¸·Î »óÇ° ¹è´ÞÀÌ Áö¿¬µÇ´Â ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇÏ´Â ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù.

CJ´ëÇÑÅë¿î ÃøÀº “»óÇ° ¹è´ÞÀÌ Áö¿¬µÇ¾î ½É·Á¸¦ ³¢ÃÄµå¸®°Ô µÅ »ç°ú ¸»¾¸ µå¸°´Ù. °í°´´ÔÀÇ »óÇ° ¹è´ÞÀÌ Áö¿¬µÇ°í ÀÖ´Â ÀÌÀ¯´Â ÀÏºÎ ÅÃ¹è±â»çµéÀÌ °í°´´ÔµéÀÇ ¼ÒÁßÇÑ »óÇ°À» º¼¸ð·Î ºÒ¹ý ¹è¼Û°ÅºÎ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ±â ¶§¹®”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î “¾î¶°ÇÑ °æ¿ì¶óµµ °í°´´ÔÀÇ ¼ÒÁßÇÑ »óÇ°Àº Á¦¶§ ¹è¼ÛµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù°í ¼³¸íÇßÁö¸¸, ÀÏºÎ ÅÃ¹è±â»çµéÀÌ ÀÌ·¯ÇÑ ºÒ¹ýÇàÀ§¸¦ Áö¼ÓÇÏ°í ÀÖ¾î ¼±·®ÇÑ °í°´´Ô¿¡°Ô ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ »çÅÂ°¡ Á¶¼ÓÈ÷ ÇØ°áµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÇöÀç ¹è¼ÛÀÌ Áö¿¬µÇ°í ÀÖ´Â CJ´ëÇÑÅë¿î ´ë¸®Á¡Àº ¼º³²ÀÇ ÇÑ °÷À¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.

ÀÌ°°Àº »ç½ÇÀÌ ÀüÇØÁø °¡¿îµ¥ ³×Æ¼ÁðµéÀº ¿ÀÈ÷·Á ÅÃ¹è±â»ç¸¦ ÁöÁöÇÏ´Â ÀÔÀåÀ» ³»ºñÄ¡°í ÀÖ´Ù.

ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀº SNS¸¦ ÅëÇØ “¼º³² ÂÊ CJ ´ëÇÑÅë¿î ÅÃ¹è ¹è¼ÛÀÌ ¾ÈµÇ±æ·¡ È®ÀÎÇØº¸´Ï ±Þ¿©¸í¼¼¼­¸¦ ¿ä±¸ÇÑ ±â»çµéÀ» ´ë¸®Á¡¿¡¼­ ÇØ°íÇß´Ù°í ÇÑ´Ù. Ç×ÀÇ ¹®ÀÚ ³ÖÀ¸½Ç ºÐµéÀº ¿©±â·Î ¿¬¶ôÇÏ¶ó”¸ç ÇØ´ç ÁöÁ¡ÀÇ ¿¬¶ôÃ³¸¦ °ø°³Çß´Ù.

´Ù¸¥ ³×Æ¼Áðµé ¿ª½Ã “‘°í°´´ÔÀÇ ¼ÒÁßÇÑ »óÇ°À» º¼¸ð·Î ºÒ¹ý ¹è¼Û°ÅºÎ’¶õ ¹®Àå Ä¡Á¹ÇÏ°í ÂîÁúÇÏ´Ù”, “ºñ³­ÀÇ È­»ìÀ» »ýÁ¸±ÇÀ» À§ÇØ ½Î¿ì´Â ÅÃ¹è±â»çµé¿¡°Ô µ¹¸®·Á´Â ÀÇµµ°¡ Àú¿­ÇÏ´Ù”, “ÆÄ¾÷ ½Â¸®¸¦ ±â¿øÇÑ´Ù”, “Àü±¹ ÅÃ¹è±â»çºÐµéÀÌ ÃÑÆÄ¾÷ ÇÑ ¹ø ÇØ¾ß µÇ´Â°Å ¾Æ´Ñ°¡” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ¸ç ÅÃ¹è±â»çµéÀ» ÁöÁöÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÇÑÆí 6ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¬ ÅÃ¹è¿¬´ë³ëÁ¶´Â Áö³­ÇØ 11¿ù ³ëÁ¶ ¼³¸³½Å°íÁõÀ» ¹ÞÀº µÚ ÀÏºÎ CJ´ëÇÑÅë¿î ´ë¸®Á¡ÀÌ ¼®¿¬ÂúÀº ÀÌÀ¯¸¦ ³»¼¼¿ö ÆóÁ¡À» °ø°íÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

³ëÁ¶´Â ¼º³²ÀÇ ÇÑ ´ë¸®Á¡ÀÇ °æ¿ì Á¶ÇÕ¿øµéÀÌ ±Þ¿©¸í¼¼¼­¸¦ ¿ä±¸ÇÏÀÚ ‘2¿ù ¸» ÆóÁ¡ÇÏ°Ú´Ù’°í Åëº¸Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ³ëÁ¶´Â ÀÌ ´ë¸®Á¡¿¡¼­ ÀÏÇÏ´Â ÅÃ¹è³ëµ¿ÀÚ 37¸íÀÌ ÇØ°í À§±â¿¡ ³õ¿´´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

ÀÌ³¯ ³ëÁ¶´Â “´ë¸®Á¡Àå Àß¸øÀ¸·Î À§Å¹°è¾àÀ» ÇØÁöÇß´Ù¸é ½Ç»ç¿ëÀÚ°¡ °í¿ëÀ» º¸ÀåÇØ¾ß ÇÑ´Ù”¸ç ´ëÇÑÅë¿î¿¡ °í¿ë½Â°è¸¦ ÃË±¸Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ CJ´ëÇÑÅë¿î ÃøÀº “ÅÃ¹è´Â °³ÀÎ»ç¾÷À¸·Î ºÐ·ùµÇ°í Áý¹èÁ¡ »çÀåµµ °³ÀÎ»ç¾÷ÀÚÀÌ±â ¶§¹®¿¡ °í¿ëÀÌ ¾Æ´Ï¶ó °è¾à°ü°è”¶ó¸ç “´ëÇÑÅë¿îÀº Áý¹èÁ¡°ú À§¼öÅ¹°è¾àÀ» ¸Î°í ÀÖÀ» »Ó °æ¿µ°ü¸®°¨µ¶Àº ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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