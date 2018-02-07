[SNSÀÌ½´] CJ´ëÇÑÅë¿î, °í°´¿¡°Ô ¹ß¼ÛÇÑ ¹®ÀÚ ¡°ÅÃ¹è±â»çµéÀÌ »óÇ° º¼¸ð·Î ºÒ¹ýÇàÀ§¡±

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ÇØ´ç »çÁøÀº CJ´ëÇÑÅë¿îÀÌ ¹ß¼ÛÇÑ ¹®ÀÚ¸¦ Ä¸Ã³ÇÑ °ÍÀ¸·Î »óÇ° ¹è´ÞÀÌ Áö¿¬µÇ´Â ÀÌÀ¯¸¦ ¼³¸íÇÏ´Â ³»¿ëÀ» ´ã°í ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¾î “¾î¶°ÇÑ °æ¿ì¶óµµ °í°´´ÔÀÇ ¼ÒÁßÇÑ »óÇ°Àº Á¦¶§ ¹è¼ÛµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù°í ¼³¸íÇßÁö¸¸, ÀÏºÎ ÅÃ¹è±â»çµéÀÌ ÀÌ·¯ÇÑ ºÒ¹ýÇàÀ§¸¦ Áö¼ÓÇÏ°í ÀÖ¾î ¼±·®ÇÑ °í°´´Ô¿¡°Ô ÇÇÇØ°¡ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ »çÅÂ°¡ Á¶¼ÓÈ÷ ÇØ°áµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÃÖ¼±ÀÇ ³ë·ÂÀ» ´ÙÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇöÀç ¹è¼ÛÀÌ Áö¿¬µÇ°í ÀÖ´Â CJ´ëÇÑÅë¿î ´ë¸®Á¡Àº ¼º³²ÀÇ ÇÑ °÷À¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.
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´Ù¸¥ ³×Æ¼Áðµé ¿ª½Ã “‘°í°´´ÔÀÇ ¼ÒÁßÇÑ »óÇ°À» º¼¸ð·Î ºÒ¹ý ¹è¼Û°ÅºÎ’¶õ ¹®Àå Ä¡Á¹ÇÏ°í ÂîÁúÇÏ´Ù”, “ºñ³ÀÇ È»ìÀ» »ýÁ¸±ÇÀ» À§ÇØ ½Î¿ì´Â ÅÃ¹è±â»çµé¿¡°Ô µ¹¸®·Á´Â ÀÇµµ°¡ Àú¿ÇÏ´Ù”, “ÆÄ¾÷ ½Â¸®¸¦ ±â¿øÇÑ´Ù”, “Àü±¹ ÅÃ¹è±â»çºÐµéÀÌ ÃÑÆÄ¾÷ ÇÑ ¹ø ÇØ¾ß µÇ´Â°Å ¾Æ´Ñ°¡” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ¸ç ÅÃ¹è±â»çµéÀ» ÁöÁöÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí 6ÀÏ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¬ ÅÃ¹è¿¬´ë³ëÁ¶´Â Áö³ÇØ 11¿ù ³ëÁ¶ ¼³¸³½Å°íÁõÀ» ¹ÞÀº µÚ ÀÏºÎ CJ´ëÇÑÅë¿î ´ë¸®Á¡ÀÌ ¼®¿¬ÂúÀº ÀÌÀ¯¸¦ ³»¼¼¿ö ÆóÁ¡À» °ø°íÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
³ëÁ¶´Â ¼º³²ÀÇ ÇÑ ´ë¸®Á¡ÀÇ °æ¿ì Á¶ÇÕ¿øµéÀÌ ±Þ¿©¸í¼¼¼¸¦ ¿ä±¸ÇÏÀÚ ‘2¿ù ¸» ÆóÁ¡ÇÏ°Ú´Ù’°í Åëº¸Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù. ³ëÁ¶´Â ÀÌ ´ë¸®Á¡¿¡¼ ÀÏÇÏ´Â ÅÃ¹è³ëµ¿ÀÚ 37¸íÀÌ ÇØ°í À§±â¿¡ ³õ¿´´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ³ëÁ¶´Â “´ë¸®Á¡Àå Àß¸øÀ¸·Î À§Å¹°è¾àÀ» ÇØÁöÇß´Ù¸é ½Ç»ç¿ëÀÚ°¡ °í¿ëÀ» º¸ÀåÇØ¾ß ÇÑ´Ù”¸ç ´ëÇÑÅë¿î¿¡ °í¿ë½Â°è¸¦ ÃË±¸Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ CJ´ëÇÑÅë¿î ÃøÀº “ÅÃ¹è´Â °³ÀÎ»ç¾÷À¸·Î ºÐ·ùµÇ°í Áý¹èÁ¡ »çÀåµµ °³ÀÎ»ç¾÷ÀÚÀÌ±â ¶§¹®¿¡ °í¿ëÀÌ ¾Æ´Ï¶ó °è¾à°ü°è”¶ó¸ç “´ëÇÑÅë¿îÀº Áý¹èÁ¡°ú À§¼öÅ¹°è¾àÀ» ¸Î°í ÀÖÀ» »Ó °æ¿µ°ü¸®°¨µ¶Àº ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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