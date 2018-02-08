¶óµð¿À ½ºÅ¸ ¹è±â¼º, ¾÷¼Ò Çü¾Æµé(?)ÀÇ ±¹ºó±Þ ´ëÁ¢ ¹Þ¾Æ

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ÃÊ¹çÀº 'ÃÊÄÝ¸´ ¹ç'ÀÌ¶ó´Â ¸»À» ÁÙÀÎ ¸»·Î °íµîÇÐ±³¶§ ÀÚ½ÅÀÇ À§ÇØ ¿©ÇÐ»ýµéÀÌ ÃÊÄÝ¸´À» ´øÁö¸é¼ ±¸¾Ö¸¦ ÇÏ¿´°í ±× ÃÊÄÝ¸´ÀÌ ¹çÀ» ÀÌ·ç¾ú´Ù´Â ¹ÏÁö ¸øÇÒ ÀÌ¾ß±â¸¦ ÇØ Ãâ¿¬ÁøµéÀ» °æ¾Ç(?)ÄÉ Çß´Ù.
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