¡®°øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹Ý¡¯ ¼Û±â¼®¡¤¹ÚÁØ¿µ, ÀÇ¿øÁ÷ »ó½Ç

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¡ã °øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ¼Û±â¼® ±¹¹ÎÀÇ´ç ÀÇ¿ø(±¤ÁÖ ¼±¸°©), ¹ÚÁØ¿µ ¹ÎÆò´ç ÀÇ¿ø(Àü³² ¿µ¾Ï·¹«¾È·½Å¾È)ÀÌ ÀÇ¿øÁ÷À» ÀÒ¾ú´Ù.
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´ë¹ý¿ø 1ºÎ(ÁÖ½É ±è½Å ´ë¹ý°ü)´Â 8ÀÏ °øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ¹Ú ÀÇ¿ø¿¡°Ô Â¡¿ª 2³â6°³¿ù°ú ÃßÂ¡±Ý 3¾ï1700¸¸¿øÀº ¼±°íÇÑ ¿ø½ÉÀ» È®Á¤Çß´Ù.
¹Ú ÀÇ¿øÀº ±¹¹ÎÀÇ´ç¿¡ ÇÕ·ùÇÏ±â Àü Áö³ 4·13 ÃÑ¼±À» ¾ÕµÎ°í ½Å¹Î´ç Àü »ç¹«ÃÑÀå ±è ¸ð¾¾·ÎºÎÅÍ °øÃµ Çå±ÝÀÇ ¸í¸ñÀ¸·Î ¼¼Â÷·Ê 3¾ï5200¸¸¿øÀ» ¹ÞÀº ÇøÀÇ·Î 1·2½É¿¡¼ Â¡¿ªÇüÀ» ¼±°í ¹Þ¾Ò´Ù.
¶ÇÇÑ ´ë¹ý¿ø 1ºÎ(ÁÖ½É ÀÌ±âÅÃ ´ë¹ý°ü)µµ °øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ¼Û ÀÇ¿ø Ãø È¸°èÃ¥ÀÓÀÚ ÀÓ ¸ð¾¾ÀÇ »ó°í½É¿¡¼ Â¡¿ª 8°³¿ù¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 1³â°ú ¹ú±Ý 200¸¸¿øÀ» ¼±°íÇÑ ¿ø½É ÆÇ°áÀ» È®Á¤Çß´Ù.
ÀÓ ¾¾´Â ¼Û ÀÇ¿øÀÇ ¼±°Å Ä·ÇÁ È¸°èÃ¥ÀÓÀÚ·Î ÀÖÀ¸¸é¼ ¼±°Å È«º¸ ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö ¹ß¼Û ºñ¿ë 650¸¸¿ø, ¿©·ÐÁ¶»ç ºñ¿ë 1Ãµ¸¸¿ø µî ÃÑ 2Ãµ469¸¸¿øÀ» ¼±°üÀ§¿¡ ½Å°íÇÏÁö ¾Ê°í ÁöÃâÇÑ µÚ È¸°èº¸°í¿¡¼ ´©¶ôÇÑ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÆ´Ù.
¼Û ÀÇ¿øÀº Áö³ ÃÑ¼±¿¡¼ ´ç¼±µÆÀ¸¸ç ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÇ¥ÀÇ ºñ¼½ÇÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Ù. ±¹¹ÎÀÇ´ç°ú ¹Ù¸¥Á¤´çÀÌ ÇÕ´çÇØ ¿À´Â 13ÀÏ Ãâ¹üÇÒ ¹Ù¸¥¹Ì·¡´ç¿¡ ÇÕ·ù¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ¾ú´Ù.
¹ÚÁØ¿µ ÀÇ¿øÀº ¹Ù¸¥Á¤´ç°úÀÇ ÇÕ´ç¿¡ ¹Ý´ëÇØ Áö³ 5ÀÏ ±¹¹ÎÀÇ´ç ÅëÇÕ ¹Ý´ëÆÄ°¡ ¸¸µç ¹ÎÁÖÆòÈ´ç¿¡ ÇÕ·ùÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
±×·¯³ª ´ç¼±¹«È¿ÇüÀÎ ¹ú±Ý 300¸¸¿ø ÀÌ»óÀÇ ÇüÀ» È®Á¤¹ÞÀ¸¸é¼ ¼Û ÀÇ¿ø°ú ¹Ú ÀÇ¿øÀº ÀÇ¿øÁ÷À» »ó½ÇÇÏ°Ô µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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