³ë·Î¹ÙÀÌ·¯½º È®ÁøÀÚ 86¸íÀ¸·Î ºü¸£°Ô Áõ°¡¡¦¡°¿Ã¸²ÇÈ ¾ÕµÎ°í ¼±¼öÃÌµµ ºñ»ó¡±

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ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³¸·À» ÇÏ·ç ¾ÕµÎ°í ¼±¼öÃÌ°ú °æ±âÀå ÁÖº¯¿¡¼ ³ë·Î¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿° È®Áø È¯ÀÚ°¡ ºü¸£°Ô Áõ°¡ÇÏ¸ç ºñ»óÀÌ °É·È´Ù.
Áúº´°ü¸®º»ºÎ´Â ¾îÁ¦ ¿ÀÈÄ 4½Ã ±âÁØÀ¸·Î ³ë·Î¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿° È®ÁøÀÚ°¡ 54¸í Ãß°¡µÅ ÃÑ 86¸íÀ¸·Î È®ÁøÀÚ°¡ ´Ã¾î³µ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Áö±Ý±îÁö È®ÀÎµÈ È¯ÀÚ´Â º¸¾È¿ä¿ø 58¸íÀ» Æ÷ÇÔÇØ °æÂû, ¿Ü±¹ÀÎ ±âÀÚ´Ü µîÀÌ¸ç ¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü ¼±¼ö Áß¿¡´Â ¾ÆÁ÷ °¨¿°ÀÚ°¡ È®ÀÎµÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¯³ª °Ë»ç°¡ ÁøÇàÁßÀÌ¾î¼ È®ÁøÀÚ°¡ Ãß°¡µÉ °¡´É¼ºµµ ÀÖ´Ù.
³ë·Î¹ÙÀÌ·¯½º´Â ³¯¾¾°¡ Ãß¿öÁö´Â 11¿ùºÎÅÍ Áõ°¡ÇÏ´Â ´ëÇ¥ÀûÀÎ ‘°Ü¿ï ½ÄÁßµ¶’ÀÌÀÚ ±¹³»¿¡¼ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÏ´Â ÈçÇÑ ½ÄÁßµ¶ÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ³ë·Î¹ÙÀÌ·¯½º´Â ¿µÇÏ 20µµ ÀÌÇÏ¿¡¼µµ ¿À·§µ¿¾È »ì¾Æ³²°í ÀüÆÄ·Âµµ °ÇØ ÁÖÀÇ°¡ ¿ä±¸µÈ´Ù.
³ë·Î¹ÙÀÌ·¯½º ½ÄÁßµ¶ÀÇ ÁÖ¿ä Áõ»óÀº ±¸Åä ¹× ¼³»ç·Î 2~3ÀÏ°£ Áö¼ÓµÈ ÈÄ ÀúÀý·Î È£ÀüµÈ´Ù. ´Ù¸¸ ¿µ¾Æ, ³ëÀÎ, ¸é¿ªÀúÇÏÀÚ µîÀº ¼öºÐÀ» ÃæºÐÈ÷ º¸ÃæÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é Å»¼öÁõÀ¸·Î ÀÌ¾îÁú ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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