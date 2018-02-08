È£¹Ý°Ç¼³, ´ë¿ì°Ç¼³ ÀÎ¼ö Æ÷±â¡¦¡®3Ãµ¾ï¡¯ ´ë±Ô¸ð ÇØ¿Ü ¼Õ½Ç µå·¯³ª

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´ë¿ì°Ç¼³ ÀÎ¼ö ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ¿´´ø È£¹Ý°Ç¼³Àº 8ÀÏ “³»ºÎÀûÀ¸·Î ÅëÁ¦°¡ ºÒ°¡´ÉÇÑ ÇØ¿Ü»ç¾÷ÀÇ ¿ì¹ß ¼Õ½Ç µîÀ¸·Î ÀÎÇØ ´ë¿ì°Ç¼³ÀÇ ÇöÀç¿Í ¹Ì·¡ À§Çè ¿ä¼Ò¸¦ °¨´çÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °¡ ¸¹Àº °í¹ÎÀ» Çß´Ù”¸ç “±× °á°ú °á±¹ ÀÎ¼ö¸¦ Æ÷±âÇÏ±â·Î ÃÖÁ¾ °áÁ¤Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
“ÁßµµÆ÷±â´Â ¾ø´Ù”¶ó°í È£¾ð¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °á±¹ ÀÎ¼ö¸¦ Æ÷±âÇÑ µ¥¿¡´Â Àü³¯ ¹ßÇ¥µÈ ´ë¿ì°Ç¼³ ¿¬°£ ½ÇÀûÀÌ °áÁ¤ÀûÀÎ ÀÛ¿ëÀ» Çß´Ù. Àü³¯ ´ë¿ì°Ç¼³ ¿¬°£ ½ÇÀû¹ßÇ¥¸¦ ÅëÇØ È£¹Ý°Ç¼³ÀÌ ¹ÌÃ³ ¾ËÁö ¸øÇß´ø 4ºÐ±â ´ë±Ô¸ð ÇØ¿Ü ¼Õ½ÇÀÌ µå·¯³ °Í.
´ë¿ì°Ç¼³Àº Áö³ÇØ 4ºÐ±â ½ÇÀû¿¡ ¿ÃÇØ ÃÊ ‘¸ð·ÎÄÚ »çÇÇ º¹ÇÕÈ·Â¹ßÀü¼Ò’ ÇöÀå¿¡¼ Àå±â ÁÖ¹® Á¦ÀÛÇÑ ±âÀÚÀç¿¡ ¹®Á¦°¡ ¹ß°ßµÅ ´Ù½Ã Á¦ÀÛ¿¡ µé¾î°£ µ¥ µû¸¥ 3Ãµ¾ï¿øÀÇ ÀáÀç ¼Õ½ÇÀ» ¹Ý¿µÇß´Ù.
È£¹Ý°Ç¼³Àº ÀÌ °°Àº »ç½ÇÀ» ¾ËÁö ¸øÇß´Ù°¡ Àü³¯ ¹ßÇ¥µÈ ´ë¿ì°Ç¼³ ¿¬°£ ½ÇÀûÀ» ÅëÇØ ÇØ´ç »ç½ÇÀ» ÀÎÁöÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. ÀÌÈÄ È£¹Ý°Ç¼³Àº M&A ´ã´çÀÚ µîÀÌ ¿ÀÈÄ »êÀº ´ã´çÀÚ¸¦ ¸¸³ª ÇØ´ç ³»¿ëÀ» ÀÚ¼¼È÷ ÆÄ¾ÇÇß°í ÀÌ¸¦ ±è»ó¿ È¸Àå¿¡°Ô º¸°íÇß´Ù.
ÇØ¿Ü ¼Õ½ÇÀÌ °áÁ¤ÀûÀÌ¾ú´Ù°í´Â ÇÏ³ª ÀÌ¿Ü¿¡µµ ±¹³»¿Ü ÀáÀç ºÎ½Çµî¿¡ ´ëÇÑ ºÎ´ãµµ ÀÎ¼ö Æ÷±â °áÁ¤¿¡ ¿µÇâÀ» ³¢ÃÆÀ» °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
È£¹Ý°Ç¼³Àº ´ë¿ì°Ç¼³°ú ÀÎ¼ö °ü·Ã ¾çÇØ°¢¼(MOU)³ª ÁÖ½Ä¸Å¸Å°è¾à(SPA) µîÀ» Ã¼°áÇÏÁö ¾Ê¾Æ ÀÎ¼ö Æ÷±â¿¡ ´ëÇÑ ¹ýÀû Ã¥ÀÓÀº ÁöÁö ¾Ê´Â´Ù.
ÀÌÃ³·³ È£¹Ý°Ç¼³ÀÌ ´ë¿ì°Ç¼³ ÀÎ¼öÀÚ·Î ¼±Á¤µÈ Áö 9ÀÏ ¸¸¿¡ ¼ÕÀ» ÅÐ¸ç »ê¾÷ÀºÇàÀÇ ´ë¿ì°Ç¼³ ¸Å°¢ ÀÛ¾÷ÀÌ Àå±â Ç¥·ùÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. ÀÌ¹Ì ¾Õ¼ ÁøÇàµÈ º»ÀÔÂû¿¡¼µµ È£¹Ý°Ç¼³ÀÌ ´Üµ¶ Âü¿©ÇÒ ¸¸Å ´ë¿ì°Ç¼³ ÀÎ¼ö¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀº ÀúÁ¶ÇØÁø »óÅÂ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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