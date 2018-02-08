È£¹Ý°Ç¼³, ´ë¿ì°Ç¼³ ÀÎ¼öÃ¶È¸ ¡®°áÁ¤Àû ÀÌÀ¯?¡¯...¡°4ºÐ±â ÇØ¿Ü»ç¾÷ ¼Õ½Ç 3347¾ï?¡±

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È£¹Ý°Ç¼³Àº 8ÀÏ “´ë¿ì°Ç¼³ ÀÎ¼ö¸¦ ÃßÁøÇÏÁö ¾Ê±â·Î ÃÖÁ¾ °áÁ¤Çß´Ù”¸ç “ÀÌ³¯ ¿ÀÀü »ê¾÷ÀºÇà ÀÎ¼ö ÀýÂ÷ Áß´Ü ÀÇ»ç¸¦ Àü´ÞÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
È£¹Ý°Ç¼³Àº Áö³´Þ 31ÀÏ ´ë¿ì°Ç¼³ ¸Å°¢ ¿ì¼±Çù»ó´ë»óÀÚ·Î ¼±Á¤µÈ Áö 9ÀÏ ¸¸¿¡ °áÁ¤À» ³»·È´Ù. Àü³¯ »ê¾÷ÀºÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ ´ë¿ì °Ç¼³ÀÇ ÇØ¿Ü¼Õ½Ç¿¡ °üÇÑ ³»¿ëÀ» º¸°í ¹Þ°í, ±è»ó¿ È£¹Ý°Ç¼³ È¸ÀåÀÌ ½É»ç¼÷°í ³¡¿¡ ÀÌ·¯ÇÑ °áÁ¤À» ³»¸° °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
½ÇÁ¦ ´ë¿ì°Ç¼³Àº 4ºÐ±â ÇØ¿Ü»ç¾÷¿¡¼ 3347¾ï ¿øÀÇ ¼Õ½ÇÀ» ³Â´Ù. ¸ð·ÎÄÚ »çÇÇÈ·Â¹ßÀü¼Ò¿Í Ä«Å¸¸£ °í¼Óµµ·Î ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ÁøÇàÇÑ °á°ú »çÇÇÈ·Â¹ßÀü¼Ò 3084¾ï ¿ø, Ä«Å¸¸£ °í¼Óµµ·Î ÇÁ·ÎÁ§Æ® 263¾ï ¿øÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ È£¹Ý°Ç¼³ÀÇ ÃÖÁ¾°áÁ¤¿¡ ´ë¿ì°Ç¼³Àº ‘´ÙÇà’ÀÌ¶ó´Â ¹ÝÀÀ°ú ‘ÈÄÆøÇ³À» ¿ì·Á’ÇÏ´Â ±Ø°ú ±ØÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
±è¿ì¼ø ´ë¿ì°Ç¼³ ³ëÁ¶À§¿øÀåÀº “È£¹Ý°Ç¼³Àº ¾Õ¼ ´Ù¸¥ ±â¾÷ÀÇ ¸Å°¢¶§µµ ¼öÂ÷·Ê Ä¡°í ºüÁö±â¸¦ ÇÑ Àü·ÂÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ·¯ÇÑ °ü¸®¸¦ ÇÏÁö ¸øÇÏ°í ¹Ð½Ä ¸Å°¢À» ÁøÇàÇÑ °ÍÀº »êÀºÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ Å©´Ù. ÀÌ¹ø ¸ð·ÎÄÚ ÇØ¿Ü°Ç¼³ ºÎ½Çµµ »êÀºÀÇ °æ¿µ ¾Æ·¡ ¼öÁÖÇß´ø »ç¾÷ÀåÀ¸·Î °ü¸®ºÎ½ÇÀ» ÁöÀûÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ¾ø´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¹Ý¸é ÀÏºÎ ´ë¿ì°Ç¼³ Á÷¿øµéÀº “¸Å°¢ ºÒ¹ßÀÇ Á÷Á¢Àû Ã¥ÀÓÀÌ ÇØ¿Ü¼Õ½Ç¿¡ ÀÖ´Â ¸¸Å ÀÌ Á¶Á÷À» ±×´ë·Î µÖ¾ß ÇÏ´Â°Ô ¸Â´ÂÁö ¿ì·Á½º·´´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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