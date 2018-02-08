±èÇöÁß ¿©ÀÚÄ£±¸, »ç±âÇøÀÇ ÀÏºÎ ÀÎÁ¤ ¡®500¸¸¿ø ¹ú±ÝÇü¡¯...¡®¸í¿¹ÈÑ¼ÕÀº ¹«ÁË¡¯

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¼¿ïµ¿ºÎÁö¹ý Çü»ç4´Üµ¶(ÀÌ°ü¿ë ÆÇ»ç)´Â 8ÀÏ ÃÖ ¾¾¿¡ Àû¿ëµÈ »ç±â¹Ì¼ö ÇøÀÇ ÀÏºÎ¸¸ À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤ÇØ ¹ú±Ý 500¸¸¿øÀ» ¼±°íÇß´Ù.
¹ý¿øÀº ÃÖ ¾¾°¡ 2014³â 10¿ù¿¡ ±èÇöÁßÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ 4¹ø ÀÓ½ÅÇßÀ¸³ª ±èÇöÁßÀÇ °¿ä ¶§¹®¿¡ ÁßÀýÇß´Ù°í ¸»ÇÑ ºÎºÐ Áß A¾¾ ½º½º·Î °ËÂûÁ¶»ç¿¡¼ ÇãÀ§ÀÓÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ°í °ü·Ã Áø½ÇÀ» ÀºÆóÇÏ·Á ÇÑ¸¸Å À¯ÁË·Î ÆÇ´ÜÇß´Ù.
±×·¯³ª 2014³â 5¿ù ±èÇöÁßÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ ÀÓ½ÅÇÏ°í ÆøÇà´çÇØ À¯»ê´çÇß´Ù´Â ÃÖ ¾¾ÀÇ ÁÖÀå¿¡ ÀÇ½ÉÀÇ ¿©Áö´Â ÀÖÁö¸¸, ±× ÁÖÀåÀÌ ¸í¹éÈ÷ ÇãÀ§¶ó°í º¸±â´Â ¾î·Æ´Ù°í ÀüÇß´Ù. ¹üÇà °æÀ§, A¾¾°¡ ÃÊ¹üÀÎ Á¡, A¾¾°¡ ¾ÆÀÌ¸¦ È¥ÀÚ ¾çÀ°ÇÏ°í ÀÖ´Â Á¡ µîÀ» ¾çÇü¿¡ °í·ÁÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ ÃÖ ¾¾´Â »ç±â¹Ì¼ö ÇøÀÇ¿Í ÇÔ²² Àû¿ëµÈ ÃâÆÇ¹°¿¡ ÀÇÇÑ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¹«ÁË¸¦ ÀÎÁ¤ ¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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