±èÇöÁß Àü ¿©ÀÚÄ£±¸, »ç±âÇøÀÇ ÀÏºÎ¸¸ À¯ÁË¡¦¡°±èÇöÁß »ç»ýÈ°µµ ºñ³­ ¿©Áö ¸¹¾Æ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.8 ¸ñ 19:48
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °¡¼ö °â ¹è¿ì ±èÇöÁß(32)¾¾ÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ ÀÓ½ÅÇß´Ù°í ¼Ó¿© ÀÌÀÍÀ» Ã¬±â·Á ÇÑ ÇøÀÇ·Î ÀçÆÇ¿¡ ³Ñ°ÜÁø ±è¾¾ÀÇ Àü ¿©ÀÚÄ£±¸ ÃÖ¸ð(34)¾¾¿¡°Ô ¹ú±ÝÇüÀÌ ¼±°íµÆ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

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¼­¿ïµ¿ºÎÁö¹ý Çü»ç4´Üµ¶ ÀÌ°ü¿ë ÆÇ»ç´Â 8ÀÏ ÃÖ¾¾¿¡°Ô Àû¿ëµÈ »ç±â¹Ì¼ö ÇøÀÇ Áß ÀÏºÎ¸¸ À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤ÇØ ¹ú±Ý 500¸¸¿øÀ» ¼±°íÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ¹ý¿øÀº “‘2014³â 5¿ù ±è¾¾ÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ ÀÓ½ÅÇÏ°í ±è¾¾¿¡°Ô ÆøÇà´çÇØ À¯»ê´çÇß´Ù’´Â ÃÖ¾¾ÀÇ ÁÖÀå¿¡ ÀÇ½ÉÀÇ ¿©Áö´Â ÀÖÁö¸¸, ±× ÁÖÀåÀÌ ¸í¹éÈ÷ ÇãÀ§¶ó°í º¸±â´Â ¾î·Æ´Ù”°í ÆÇ´ÜÇß´Ù.

¶Ç ÃÖ¾¾°¡ Áõ°Å¸¦ Á¶ÀÛÇß´Ù´Â ÇøÀÇ¿¡ ´ëÇØ¼­µµ “ÃÖ¾¾°¡ Ä«Ä«¿ÀÅå ´ëÈ­ ³»¿ë ÀÏºÎ¸¦ »èÁ¦ÇÑ °ÍÀº »ç½ÇÀÌÁö¸¸ ÀÓÀÇ·Î ´Ù¸¥ ³»¿ëÀ» »ðÀÔÇÏ°Å³ª ³»¿ëÀ» ¼öÁ¤·ÇÕ¼º·º¯ÀÛÇß´Ù´Â Áõ°Å°¡ ¾ø°í, ³ªÁß¿¡ ÀÏºÎ º¹±¸µÈ ³»¿ëÀ» ºÁµµ ÃÖ¾¾¿¡°Ô Æ¯º°È÷ ºÒ¸®ÇÑ ³»¿ëÀÌ³ª ´ëÈ­ ÀüÃ¼°¡ ¿Ö°îµÈ ºÎºÐÀÌ ¹ß°ßµÇÁö ¾Ê¾Æ Áõ°Å¸¦ Á¶ÀÛÇß´Ù°í ´ÜÁ¤ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÃÖ¾¾°¡ Á¤Çü¿Ü°ú¸¦ ¹æ¹®ÇßÀ» ¶§ ÀÓ½Å ¿©ºÎ¸¦ ¹¯´Â ÀÇ»çÀÇ ¸»¿¡ ‘ÀÓ½ÅÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù’°í ´äÇÑ µ¥ ´ëÇØ¼­µµ “¹ÌÈ¥ ¿©¼ºÀÌ ¾î¸Ó´Ï ¾Õ¿¡¼­ ÀÓ½Å »ç½ÇÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î ¸»ÇÏ±â ¾î·Á¿üÀ» ¼ö ÀÖ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.

´Ù¸¸ ÃÖ¾¾°¡ ‘2014³â 10¿ù¿¡ ±è¾¾ÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ ÀÓ½ÅÇßÀ¸³ª ±è¾¾ÀÇ °­¿ä ¶§¹®¿¡ ÁßÀýÇß´Ù’°í ¸»ÇÑ ºÎºÐÀº ÃÖ¾¾ ½º½º·Î ÇãÀ§ÀÓÀ» ÀÎÁ¤ÇÑ ¸¸Å­ À¯ÁË·Î ÆÇ°áÇß´Ù.

¿©±â¿¡ ¹ý¿øÀº ÃÖ¾¾°¡ 2014³â 5¿ùÀÇ ÀÓ½Å°ú À¯»ê°ú °ü·ÃÇØ¼­ ÇÑ ¹æ¼Û»ç¿Í ÀÎÅÍºä¸¦ ÇØ º¸µµµÇ°Ô ÇÑ ÇøÀÇ(ÃâÆÇ¹°¿¡ ÀÇÇÑ ¸í¿¹ÈÑ¼Õ)¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¹«ÁË¸¦ ¼±°íÇß´Ù.

¹«ÁË ¼±°í ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ ¹ý¿øÀº “´ç½Ã ÀÓ½Å·À¯»êÀÌ ÇãÀ§ÀÎÁö ¾Ë ¼ö ¾ø¾î ÇãÀ§»ç½Ç Àû½Ã ¸í¿¹ÈÑ¼Õ ÇøÀÇ°¡ ÀÎÁ¤µÇÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

»ç½ÇÀû½Ã ¸í¿¹ÈÑ¼Õ¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ¹ý¿øÀº ÇøÀÇ¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

¹ý¿øÀº “±è¾¾°¡ À¯¸í ¿¬¿¹ÀÎÀ¸·Î ´ëÁßÀÇ °ü½ÉÀ» ¹Þ´Â °ÍÀº ´ç¿¬ÇÑ ÀÏÀÌ°í ÃÖ¾¾°¡ ¼ÕÇØ¹è»ó Ã»±¸ ¼Ò¼Û ÀÌÈÄ ‘²É¹ì’ÀÌ¶ó´Â ºñ³­À» ¹ÞÀÚ ÀÚ½ÅÀ» º¸È£ÇÏ°í ÇÇÇØÀÇ ½É°¢¼ºÀ» ´ëÁß¿¡°Ô ¾Ë¸®±â À§ÇÑ Á¦º¸ÀÌ±â ¶§¹®¿¡ °ø°øÀÇ ÀÌÀÍ¿¡ ºÎÇÕÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

¶Ç ÃÖ¾¾°¡ ±è¾¾¿Í ±³Á¦ÇÏ´Â µ¿¾È 2013³â 7¿ù°ú 2014³â 6¿ù µÎ Â÷·Ê ÀÓ½ÅÇß´Ù°¡ À¯»ê ¶Ç´Â ÁßÀýÀ» °Þ¾ú°í, µÎ »ç¶÷ÀÌ ±³Á¦ÇÏ´Â µ¿¾È ±è¾¾ÀÇ ¿©ÀÚ ¹®Á¦·Î ´ÙÅùÀÌ Àæ¾Ò´ø µî ±è¾¾ »ç»ýÈ°¿¡µµ ºñ³­ ¿©Áö°¡ ¸¹¾Ò´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.

¹ý¿øÀº »ç°Ç ÀüÃ¼¿¡¼­ À¯ÁË°¡ µÈ ºÎºÐÀÌ Â÷ÁöÇÏ´Â ºñÀ²°ú ¹üÇà °æÀ§, ÃÖ¾¾°¡ ÃÊ¹üÀÎ Á¡, ÃÖ¾¾°¡ ±è¾¾¿Í »çÀÌ¿¡¼­ ³ºÀº ¾ÆÀÌ¸¦ È¥ÀÚ ¾çÀ°ÇÏ°í ÀÖ´Â Á¡ µîÀ» ¾çÇü¿¡ °í·ÁÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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