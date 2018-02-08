ºÏÇÑ ¿­º´½Ä Æ®À§ÅÍ·Î ¶óÀÌºê ¹æ¼ÛµÅ¡¦¹æ¼ÛÇÑ Ä³³ª´ÙÀÎÀº? ¡°±èÁ¤Àº°ú Ä£ºÐ ±í¾î¡±

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ºÏÇÑ ¿º´½ÄÀÌ ¶óÀÌºê·Î ¹æ¼ÛµÅ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
Ä³³ª´Ù-ºÏÇÑ ±³·ù´ÜÃ¼ ¹éµÎ¹®È±³·ù»ç¸¦ ¿î¿µÇÏ´Â Ä³³ª´ÙÀÎ »ç¾÷°¡ ¸¶ÀÌÅ¬ ½ºÆäÀÌ¹ö´Â 8ÀÏ Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ºÏÇÑ Á¶¼±ÀÎ¹Î±º Ã¢±º 70ÁÖ³â ±â³ä ¿º´½ÄÀ» ¶óÀÌºê·Î ¹æ¼ÛÇß´Ù.
ÀÚ½ÅµéÀÇ ÈûÀ» °ú½ÃÇÏ±â À§ÇØ ¸Å¹ø ¿Ü½Å ±âÀÚµéÀ» ÃÊÃ»ÇÏ´ø ºÏÇÑÀº ÀÌ¹ø ¿º´½Ä¿¡¼´Â ¿Ü½Å ±âÀÚµéÀÇ ÃÊÃ»À» Ãë¼ÒÇß´Ù. ¿ÜºÎ ¼±Àüº¸´Ù´Â ´ë³»¿ë ¿º´½ÄÀ» Ä¡¸£±â·Î °áÁ¤ÇÑ °Í. ÀÌ·± °¡¿îµ¥ ½ºÆäÀÌ¹öÀÇ ¹æ¼ÛÀÌ À¯ÀÏÇÏ°Ô ¶óÀÌºê·Î ºÏÇÑÀÇ »óÈ²À» ³»º¸³Â´Ù.
ºÏÇÑÀÇ ¿º´½ÄÀº Æò¾ç ±èÀÏ¼º ±¤Àå¿¡¼ ¿ÀÀü 10½Ã30ºÐ²²ºÎÅÍ 12½Ã ³Ñ¾î¼±îÁö ÁøÇàµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ½ºÆäÀÌ¹ö´Â ¿º´½Ä ÀÌÈÄ ¿ÀÈÄºÎÅÍ ½ÃÀÛµÇ´Â ÁÖ¹Îµé ´ë»ó ÆÛ·¹ÀÌµåÀÎ °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù.
½ºÆäÀÌ¹ö°¡ ¿Ã¸° ¶óÀÌºê ¿µ»ó¿¡´Â Ç³¼±À» Èçµé¸ç ÆÛ·¹ÀÌµå¸¦ ±â´Ù¸®´Â ÁÖ¹ÎµéÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°Ü ÀÖ´Ù. ¿ÀÈÄ 2½Ã 30ºÐÂë ÆÛ·¹ÀÌµå°¡ ½ÃÀÛµÇÀÚ ±º¿ëÂ÷¿¡ Åº ±ºÀÎµéÀÌ ´ë¿À» ¸ÂÃç ÁÖ¹ÎµéÀ» ÇâÇØ ¼ÕÀ» Èçµé°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ À¯ÀÏÇÏ°Ô ¶óÀÌºê ¹æ¼ÛÀ» ÇÑ ½ºÆäÀÌ¹ö´Â ±èÁ¤Àº ³ëµ¿´ç À§¿øÀå°ú Ä£ºÐÀÌ ±íÀº °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. Áö³ 2014³â ¹Ì±¹ÇÁ·Î³ó±¸(NBA) ¼±¼ö µ¥´Ï½º ·Îµå¸ÕÀÇ ¹æºÏÀ» ÁÖ¼±ÇÑ °Íµµ ½ºÆäÀÌ¹ö·Î ÀüÇØÁø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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