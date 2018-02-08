ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ °³¸·½Ä, ´©°¡ Âü¼®ÇÏ³ª? MB¡¤Ú¸ºÎÅë·É¡¤ÝÁ¸®¼³ÁÖ µî

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|¡ã 2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³È¸½ÄÀÌ 9ÀÏ ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÇÃ¶óÀÚ³» °³ÆóÈ¸½Ä Àå¿¡¼ ÁøÇàµÈ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³È¸½ÄÀÌ 9ÀÏ ±Ý¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÇÃ¶óÀÚ³» °³ÆóÈ¸½Ä Àå¿¡¼ ÁøÇàµÈ´Ù.
°³È¸½ÄÀº ‘Peace in motion(Çàµ¿ÇÏ´Â ÆòÈ)’¶ó´Â ÁÖÁ¦ ¾Æ·¡ ÇÑ±¹ ÀüÅë¹®È Á¤½ÅÀÎ Á¶È¿Í Çö´ë ¹®È Æ¯¼ºÀÎ À¶ÇÕÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î 3000¿©¸íÀÇ Ãâ¿¬ÁøÀÌ °ø¿¬À» ²Ù¹Ð ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
°ü¶÷°´Àº ¿ÀÈÄ 4½ÃºÎÅÍ ÀÔÀåÀÌ °¡´ÉÇÏ¸ç, Á¶±â ÀÔÀå°´À» À§ÇØ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ Á¶Á÷À§¿øÈ¸´Â ¿Ã¸²ÇÈ ÇÃ¶óÀÚ ³» ¹®ÈICTÃ¼Çè°ü¿§ ¹é³²ÁØ, ÀÌ¼ö±Ù µî ±¹³» À¯¸íÀÛ°¡ ÀÛÇ°ÀüÀ» ¿¬´Ù.
ÀÌ³¯ ¿¸®´Â °³¸·½Ä¿¡ Âü¼®ÇÏ±â À§ÇØ ¸¶ÀÌÅ© Ææ½º ¹Ì±¹ ºÎÅë·É°ú ºÎÀÎ Ä³·± ¿©»ç°¡ ÁÖÇÑ¹Ì°ø±º ¿À»ê±âÁö¸¦ ÅëÇØ ÇÑ±¹¿¡ µµÂøÇß´Ù.
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