ÇÑ±¹ ÄÃ¸µ, Áß±¹°úÀÇ 2Â÷Àü ³ª¼±´Ù¡¦°æ±â ½Ã°£°ú Áß°è´Â ¾îµð¼­?

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|¡ã ÇÑ±¹ ÄÃ¸µ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ 8ÀÏ ¿¸° ÄÃ¸µ ¹Í½º´õºí(È¥¼º 2ÀÎÁ¶) ¿¹¼± 1Â÷Àü ÇÉ¶õµå¿ÍÀÇ °æ±â¸¦ 9-4·Î ¿Ï½ÂÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ Áß±¹°úÀÇ 2Â÷Àü¿¡ ³ª¼±´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
ÇÑ±¹ ÄÃ¸µ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ 8ÀÏ ¿¸° ÄÃ¸µ ¹Í½º´õºí(È¥¼º 2ÀÎÁ¶) ¿¹¼± 1Â÷Àü ÇÉ¶õµå¿ÍÀÇ °æ±â¸¦ 9-4·Î ¿Ï½ÂÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ Áß±¹°úÀÇ 2Â÷Àü¿¡ ³ª¼±´Ù.
ÄÃ¸µ ¹Í½º´õºí ÀåÇýÁö(21)¿Í ÀÌ±âÁ¤(23)Àº ÀÌ³¯ °¸ªÄÃ¸µ¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸° ¹Í½º´õºí ¿¹¼± 1Â÷Àü¿¡¼ ÇÉ¶õµåÀÇ ¿À¿À³ª Ä«¿ì½ºÅ×(30)¿Í ÅäÅ° ¶õÅ¸¸¶Å°(50)¸¦ 9-4·Î Á¦¾ÐÇÏ°í Ã¹ ½ÂÀ» °Åµ×´Ù.
ÇÑ±¹ ¼±¼ö´Ü Áß Ã¹ ÁÖÀÚÀÎ ÀÌµéÀÇ ½ÂÀüº¸·Î ´ëÇ¥ÆÀ ÀüÃ¼ ºÐÀ§±â°¡ ¾÷µÈ »óÅÂÀÌ´Ù.
ÇÉ¶õµå´Â ÀÌ¹ø ¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü±¹ Áß Àü·ÂÀÌ ¾àÇÑ ÆÀ¿¡ ¼ÓÇß´Ù. ¿ÀÈ÷·Á ±×·¡¼ ÀÌ°Ü¾ß µÈ´Ù´Â ºÎ´ãÀÌ ´õ ÄÇ´ø °æ±â¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÉ¶õµå ÆÀÀº Á¡¼ö Â÷°¡ Å©°Ô ¹ú¾îÁöÀÚ ÀåÇýÁö-ÀÌ±âÁ¤¿¡°Ô ¾Ç¼ö¸¦ °Ç³×¸ç ±â±ÇÀ» Ç¥½ÃÇß´Ù. ÄÃ¸µ ¹Í½º´õºíÀº 8¿£µå±îÁö ¿¸®Áö¸¸ ÇÉ¶õµåÀÇ ±â±ÇÀ¸·Î ÀÌ³¯ °æ±â´Â 7¿£µå¿¡¼ ³¡³µ´Ù.
1Â÷ÀüÀ» ±âºÐ ÁÁ°Ô ½Â¸®ÇÑ ÀåÇýÁö¿Í ÀÌ±âÁ¤Àº ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ Áß±¹ÀÇ ¿Õ·çÀÌ, ¹Ù´õ½Å°ú 2Â÷Àü¿¡ ³ª¼±´Ù. Áß±¹°úÀÇ 2Â÷ÀüÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 8½Ã 5ºÐºÎÅÍ ½ÃÀÛµÇ¸ç MBC¿Í SBS µî¿¡¼ °æ±â¸¦ Áß°èÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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