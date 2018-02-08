¡®2TV »ý»ýÁ¤º¸¡¯ ¼Ò²¿¸®Âò ¸ÀÁý¸¸ÀÇ ´ë¹Ú ºñ¹ýÀº?¡¦¡°»ý°­ÁÖ¿Í ¿ù°è¼öÀÙ¡±

|
|
|
|¡ã 8ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS 2TV ¡®»ý»ýÁ¤º¸¡¯ÀÇ ¡®ºñ¹ýÃµÇÏ¡¯ ÄÚ³Ê¿¡¼´Â ¼Ò²¿¸®Âò ¸ÀÁýÀÌ ¼Ò°³µÆ´Ù. KBSÄ¸Ã³.
8ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS 2TV ‘»ý»ýÁ¤º¸’ÀÇ ‘ºñ¹ýÃµÇÏ’ ÄÚ³Ê¿¡¼´Â ¼Ò²¿¸®Âò ¸ÀÁýÀÌ ¼Ò°³µÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò°³µÈ ¼Ò²¿¸®Âò ¸ÀÁýÀº ÃáÃµ¿¡ À§Ä¡ÇØ ÀÖÀ¸¸ç ÂÌ±êÇÑ ½Ä°¨°ú Áßµ¶ÀûÀÎ ¾ç³äÀåÀ¸·Î À¯¸íÇÏ´Ù.
¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ °ø°³µÈ ¼Ò²¿¸®Âò ¸ÀÁýÀÇ ´ë¹Ú ºñ¹ýÀº ¹Ù·Î »ý°ÁÖ¿Í ¿ù°è¼öÀÙÀÌ¾ú´Ù. 12½Ã°£ ÇÍ¹° »« ¼Ò²¿¸®¿¡´Â »ý°ÁÖ¿Í ¿ù°è¼öÀÙÀÌ µé¾î°£´Ù. ÀÌ µÎ°¡Áö Àç·á°¡ Àâ³»¸¦ ¿Ïº®È÷ Àâ¾ÆÁÖ´Â °Í.
¿©±â¿¡ ¾Ð·Â¼ÜÀ¸·Î ÃÊ¹úÇÑ ¼Ò²¿¸®´Â 16½Ã°£ ²úÀÎ »ç°ñ À°¼ö¿Í Æ¯Á¦ ¾ç³äÀ» ³Ö°í ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ²ú¿©ÁØ´Ù. Æ¯È÷ ºñ¹ý ¾ç³ä¿¡´Â Á÷Á¢ ¸¸µç ¿À¹ÌÀÚ²ÜÀÌ µé¾î°£´Ù.
°Ç°°ú ¸À µÑ ´Ù Ã¬±ä ¼Ò²¿¸®Âò ¸ÀÁýÀº °¿øµµ ÃáÃµ½Ã Åð°è·Î 93¹ø±æ¿¡ À§Ä¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >