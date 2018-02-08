¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿ø(º´¿øÀå Á¤À¶±â)Àº °Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿øÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ ¡®Á¦3Â÷ ¸¸¼ºÆó¼â¼ºÆóÁúÈ¯ ÀûÁ¤¼º Æò°¡¡¯¿¡¼ ÃÖ°íµî±ÞÀÎ 1µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í 8ÀÏ ¹àÇû´Ù.
°Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿øÀº Áö³ 2016³â 5¿ùºÎÅÍ 2017³â 4¿ù±îÁö Àü±¹ 6470°³ ÀÇ·á±â°üÀÇ ¸¸¼ºÆó¼â¼ºÆóÁúÈ¯(COPD) ¿Ü·¡ Áø·áºÐÀ» ´ë»óÀ¸·Î Æò°¡¸¦ ÁøÇàÇß´Ù.
°Ç°º¸Çè½É»çÆò°¡¿øÀÌ ¡âÆó±â´É°Ë»ç ½ÃÇà·ü ¡âÁö¼Ó¹æ¹® È¯ÀÚºñÀ² ¡âÈíÀÔ±â°üÁöÈ®ÀåÁ¦ Ã³¹æÈ¯ÀÚºñÀ² µîÀ» Æò°¡ÇÑ °á°ú ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿øÀº 89.64Á¡À¸·Î 1µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ´Â ÀüÃ¼ Æò±Õ 60.91º¸´Ù ³ôÀº Á¡¼ö´Ù. Æ¯È÷ ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿øÀº Áö³ 1¡¤2Â÷¿¡ ÀÌ¾î ÀÌ¹ø 3Â÷ Æò°¡±îÁö 3³â ¿¬¼Ó ÃÖ°íµî±ÞÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
¿ï»ê¿¡¼´Â ¿ï»ê´ëÇÐ±³º´¿øÀ» Æ÷ÇÔÇØ Á¾ÇÕº´¿ø 3°÷(µ¿°º´¿ø, ¿ï»êº´¿ø), ÀÇ¿ø 2°÷(±èµ¿¿í³»°úÀÇ¿ø, ½Å³»°úÀÇ¿ø) µî ÃÑ 5°³ º´¿øÀÌ 1µî±ÞÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ÀÌ¿ì»ç±âÀÚ woosa@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >