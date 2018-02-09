¡®ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³¸·½Ä ½Ã°£ ÀÓ¹Ú¡¯ È«ÁØÇ¥ ¡°ÂøÀâÇÑ ½ÉÁ¤¡±...¿Ö? ¡®ÀÌÀ¯º¸´Ï¡¯

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È«ÁØÇ¥ ´ëÇ¥´Â 9ÀÏ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “ºÏÀÇ ±èÁ¤ÀºÀ» º¸¸é¼ ¿ª»ç¿¡ ³ª¿À´Â ¿¬³²°ÇÀÌ¶ó´Â ÀÎ¹°À» ¿¬»óÇÏ°Ô µË´Ï´Ù”¸ç ÀÌÃ³·³ ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “¸¸ÁÖ¸¦ È£·ÉÇÏ´ø °í±¸·Á´Â 28´ë º¸Àå¿Õ´ë¿¡ ÀÌ¸£·¯ ¿¬°³¼Ò¹®ÀÇ ÄíÅ×Å¸·Î Æø¾ÐÀûÀÎ µ¶Àç±¹°¡·Î Àü¶ôÇØ ³»ºÎ ºÐ¿·Î ±¹·ÂÀÌ ¼èÅðÇØ °¬°í ¿¬°³¼Ò¹® »çÈÄ ÀÚ½ÄµéÀÇ ±Ç·ÂºÐÀïÀ¸·Î µÑÂ°¾Æµé ¿¬³²°ÇÀÌ Áý±Ç ÇÏ¿´À¸³ª ¹Î½ÉÀÌ ÀÌ¹ÝµÇ¾î °á±¹ ³ª.´ç¿¬ÇÕ±º¿¡ ÀÇÇØ °í±¸·Á´Â ¸ê¸ÁÇÏ°Ô µË´Ï´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ “±º»ç·ÂÀº °°ÇÇÒÁö ¸ð¸£³ª ¿¹³ª Áö±ÝÀÌ³ª Áß¿äÇÑ °ÍÀº ¹Î½ÉÀÔ´Ï´Ù”¸ç “¹Î½ÉÀÌ ¶°³ Á¤±ÇÀº ¿À·¡ °¥¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ºÏÀÇ Æø¾ÐÀûÀÎ µ¶Àç Á¤±ÇÀº ÀÌ¹Ì Å»ºÏ¹ÎÀÇ Çà·ÄÀÌ °è¼ÓµÇ°í ÀÖ°í Àü¼¼°èÀÇ °øÀûÀÌ µÇ¾î ±¹Á¦ÀûÀÎ °í¸³¿¡ Ã³ÇØ ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ´õ ÀÌ»ó »ýÁ¸ÇÏ±â°¡ ¾î·Á¿ï °ÍÀÔ´Ï´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
È« ´ëÇ¥´Â “¿ì¸®´Â ÀÌ·± Á¡À» À¯ÀÇÇØ¼ ´ëºÏÁ¤Ã¥À» ´Ù½Ã ¼¼¿ö¾ß ÇÕ´Ï´Ù”¸ç “È÷Æ²·¯¿¡ ¼Ó¾Æ ´ëµ¶À¯ÈÁ¤Ã¥À¸·Î 2Â÷´ëÀüÀÇ ÂüÈ¸¦ ÃÊ·¡ÇÑ ¿µ±¹ ³×ºô Ã¨¹ö·¹ÀÎ ¼ö»óÀÇ ±³ÈÆÀ» ÀØÁö ¸»¾Æ¾ß ÇÕ´Ï´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
µ¡ºÙ¿© “¿À´Ã Æò¾ç¿Ã¸²ÇÈÀ¸·Î µÐ°©ÇÑ ¿ì¸®ÀÇ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀÌ °³¸·ÇÏ´Â ³¯ÀÔ´Ï´Ù”¸ç “°³¸·½Ä¿¡ Âü°¡´Â ÇÏÁö¸¸ ÂüÀ¸·Î ÂøÀâÇÑ ½ÉÁ¤ÀÔ´Ï´Ù. ±×·¡µµ ¿ì¸®ÀÇ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÀÌ ¼º°øÇÏ±â¸¦ µÎ¼Õ ¸ð¾Æ ±â¿øÇÕ´Ï´Ù. ´ëÇÑ¹Î±¹ ¼±¼öµé ÈÀÌÆÃÀÔ´Ï´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí, ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 8½Ã ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈ ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¾à µÎ ½Ã°£µ¿¾È È·ÁÇÏ°Ô ÆîÃÄÁø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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