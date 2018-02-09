¡®ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³¸·½Ä¡¯ ¾ÈÇý°æ ¡°ÆòÃ¢»ç¶÷À¸·Î ¶³¸®°í ¼³·»´Ù¡±

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¾ÈÇý°æÀº 9ÀÏ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “µåµ® ¿À´Ã!!! ÀÌ°÷ ÆòÃ¢ ¿Ã¸²ÇÈ½ºÅ¸µð¿ò¿¡¼ ¿À´Ã Àú³á 8½Ã ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³¸·½ÄÀÌ ½ÃÀÛµÈ´Ù”¸ç “¶³¸°´Ù. ¼³·»´Ù ±×¸®°í ÆòÃ¢»ç¶÷À¸·Î½á ¹«Áö ±â»Ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ °ü¶÷°´¿¡ “Æò³â ±â¿ÂÀ» È¸º¹ÇØ Áö³ÁÖ ¸¸Å ½ÉÇÑ °ÃßÀ§´Â ¾ø°ÚÁö¸¸ Àú³á¿¡ ¹Ù¶÷±îÁö ºÒ¾î Ã¼°¨ ¿Âµµ´Â ¿µÇÏ 12µµ¶ó´Ù”¸ç “~µû¶æÇÏ°Ô ÀÔ°í°¡¼¼¿ä”¶ó°í ´çºÎÀÇ ¸Þ½ÃÁöµµ ÀüÇß´Ù.
ÀÌ °Ô½Ã¹°À» º» ÆÒµéÀº “¾ó¸¶³ª ÀÚ¶û½º·¯¿ì½Ç±î” “¸ÚÁø ÆòÃ¢ÀÎ” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ °³¸·½ÄÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈÇÃ¶óÀÚ³» °³ÆóÈ¸½ÄÀå¿¡¼ ÁøÇàµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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