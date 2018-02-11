[UFC] ±èµ¿Çö, ºÎ»ó µó°í 3¿¬½Â °ÅµÖ¡¦¾Æ½½¾Æ½½Çß´ø ÆÇÁ¤ Á¡¼ö Â÷

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ÀÌ¹ø ½Â¸®·Î ±èµ¿ÇöÀº UFC 3¿¬½ÂÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. ±èµ¿ÇöÀº 2016³â 12¿ù ºê·£µç ¿À¶óÀÏ¸®¿¡°Ô ÆÇÁ¤À¸·Î ½Â¸®¸¦ °ÅµÐ Á÷ÈÄ Áö³ÇØ 9¿ù¿¡´Â °í¹Ì ´ÙÄ«³ë¸®¿¡°Ô TKO ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù.
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2-1 ÆÇÁ¤½ÂÀ» °Åµ×À¸³ª ¾Æ½½¾Æ½½ÇÑ Á¡¼ö Â÷¿´´Ù.
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