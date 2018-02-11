¡®½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ¡¯ ÀÌ½ÂÈÆ, ÇöÀç 1À§¡¦¸·ÆÇ¿¡ ÅÍÁø ½ºÇÇµå·Î ¿ªÀü±Ø ÆîÃÄ

|
|
|
|¡ã ÀÌ½ÂÈÆÀÌ 11ÀÏ ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃÀå¼ ¿¸° ‘2018 ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ’ ½ºÇÇµå ½ºÄÉÀÌÆÃ ³²ÀÚ 5000m¿¡¼ 6ºÐ14ÃÊ 15·Î ÇöÀç 1À§¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
ÀÌ½ÂÈÆÀÌ 11ÀÏ ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃÀå¼ ¿¸° ‘2018 ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ’ ½ºÇÇµå ½ºÄÉÀÌÆÃ ³²ÀÚ 5000m¿¡¼ 6ºÐ14ÃÊ 15·Î ÇöÀç 1À§¸¦ ±â·ÏÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ½ÂÈÆÀº ÀÌ³¯ 5Á¶¿¡ ¼ÓÇØ °æ±â¸¦ Ä¡·¶´Ù. ÇöÀç±îÁö 5Á¶ 10¸íÀÌ ·¹ÀÌ½º¸¦ ¸¶ÃÆÀ¸¸ç ÀÌ½ÂÈÆÀº 6ºÐ 14ÃÊ 15·Î ÇöÀç 1À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù.
ÀÌ½ÂÈÆÀº ÀÌ³¯ º§±â¿¡ÀÇ ¹Ù¸£Æ® ½ººù½º¿Í ÇÔ²² ¶Ù¾ú´Ù.
200£í ±¸°£À» ÇÔ²² ¶Ú ½ººù½º¿¡ ÀÌ¾î 10¸íÀÇ ¼±¼ö Áß 2À§ÀÇ ±â·ÏÀ¸·Î Åë°úÇßÀ¸³ª ÀÌÈÄ 4À§·Î Ã³Á³´Ù°¡ 3Ãµ800£í ±¸°£¿¡¼ ½ºÆÛÆ®¸¦ ³»¸ç Áß°£ 3À§±îÁö ¿Ã¶ó¿Ô´Ù.
¸·ÆÇ ½ºÆÛÆ®¸¦ ³½ ÀÌ½ÂÈÆÀº 4Ãµ200£í ±¸°£¿¡¼± ´Ù½Ã 2À§·Î ¿Ã¶ó¼¹°í, ¸¶Áö¸· ÇÑ ¹ÙÄû¸¦ ³²±â°í ¹«¼¿î ½ºÆÛÆ®¸¦ ÆîÄ¡¸ç ½ººù½º¸¦ µû¶óÀâ°í ¼±µÎ¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
ÇÑÆí °ð 6Á¶ºÎÅÍ 11Á¶±îÁöÀÇ °æ±â°¡ ÀÌ¾îÁø´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >