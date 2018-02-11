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|¡ã 11ÀÏ ¿Ã¸²ÇÈ °æ±â°¡ ÇÑÂü ¿¸®°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ³²Àº °æ±â¿¡ ´ëÇÑ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ³ô´Ù. ÀÌ³¯ Àú³áºÎÅÍ´Â ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ ½ºÅ°¿Í ·çÁö, ¹ÙÀÌ¾Ö½½·Ð µîÀÇ °æ±â°¡ ÆîÃÄÁø´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
11ÀÏ ¿Ã¸²ÇÈ °æ±â°¡ ÇÑÂü ¿¸®°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ³²Àº °æ±â¿¡ ´ëÇÑ ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ °ü½ÉÀÌ ³ô´Ù.
ÀÌ³¯µµ ¿ÀÀüºÎÅÍ ´Ù¾çÇÑ °æ±â°¡ ¿·È´Ù.
¿ÀÀü 9½Ã¿¡´Â ÄÃ¸µ ¹Í½º´õºí ÇÑ±¹°ú Ä³³ª´ÙÀÇ ¿¹¼± ¼¼¼Ç 7 ½ÃÆ® D °æ±â°¡ ¿·È°í, ÀÌ¾î¼ 10½ÃºÎÅÍ´Â ÇÇ°Ü½ºÄÉÀÌÆÃ ÆÀÀÌº¥Æ®(´ÜÃ¼Àü) ¾ÆÀÌ½º ´í½º ¼îÆ® ´í½º °æ±â¿Í ¿©ÀÚ ½Ì±Û ½ºÄÉÀÌÆÃ °æ±â°¡ ¿·È´Ù.
¿ÀÈÄ 3½ÃºÎÅÍ Å©·Î½º ÄÁÆ®¸® °æ±â°¡, ¿ÀÈÄ 4½ÃºÎÅÍ´Â ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ °æ±â°¡ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
¿ÀÈÄ 6½Ã 30ºÐ ÇöÀç ±âÁØÀ¸·Î ¿À´Ã ¿Ã¸²ÇÈ ³²Àº °æ±â´Â ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ ½ºÅ°¿Í ·çÁö, ¹ÙÀÌ¾Ö½½·Ð µîÀÌ ÀÖ´Ù.
ÇÁ¸®½ºÅ¸ÀÏ ½ºÅ° ¿©ÀÚ ¸ð±Û ¿¹¼±2´Â ÈÖ´Ð½º ½º³ë °æ±âÀå¿¡¼ ¿ÀÈÄ 7½Ã 30ºÐºÎÅÍ ÁøÇàµÇ¸ç ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥·Î ¼Á¤È ¼±¼ö¿Í ¼Áö¿ø ¼±¼ö°¡ ÃâÀüÇÑ´Ù.
·çÁö ³²ÀÚ ½Ì±Û ·±3´Â ¿Ã¸²ÇÈ ½½¶óÀÌµù ¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿ÀÈÄ 8½ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛµÇ¸ç ÀÓ³²±Ô ¼±¼ö°¡ ÃâÀüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿ÀÈÄ 8½Ã 15ºÐ¿¡´Â ¾ËÆæ½Ã¾Æ ¹ÙÀÌ¾Ö½½·Ð ¼¾ÅÍ¿¡¼ ±ÍÈ ¼±¼öÀÎ Æ¼¸ðÆäÀÌ ¶ø½ÅÀÇ ¹ÙÀÌ¾Ö½½·Ð ³²ÀÚ ½ºÇÁ¸°Æ® 10km °æ±â°¡ ¿¸°´Ù.
Æ¼¸ðÆäÀÌ ¶ø½Å(30)Àº ÇÑ±¹ ³²ÀÚ´ëÇ¥ÆÀÀÇ À¯ÀÏÇÑ ¼±¼ö·Î 2016³â±îÁö ·¯½Ã¾Æ ±¹°¡´ëÇ¥·Î È°¾àÇß´Ù. ¿ùµåÄÅ¿¡¼ 6¹øÀÌ³ª ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÑ º£Å×¶ûÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. Æ¼¸ðÆäÀÌ ¶ø½ÅÀº Æ¯º°±ÍÈ ½É»ç¸¦ ÅëÇØ ÅÂ±Ø¸¶Å©¸¦ ´Þ°í ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ÃâÀüÇÏ°Ô µÆÀ¸¸ç Ã¹ ¿Ã¸²ÇÈ ¸Þ´ÞÀ» ³ë¸®°í ÀÖ´Ù.. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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