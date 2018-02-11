ÇÑ±¹ ±¹±â ´Þ°í ³ª¿À´Â Æ¼¸ðÆäÀÌ ¶ø½ÅÀº ´©±¸?¡¦¡°³¯ ¹Þ¾ÆÁØ ÇÑ±¹¿¡ ¸Þ´Þ ¼±¹°ÇÒ °Í¡±

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¹ÙÀÌ¾Ö½½·ÐÀº Å©·Î½ºÄÁÆ®¸® ½ºÅ°¿Í »ç°ÝÀÌ °áÇÕµÈ °æ±â´Ù. ÃÑÀ» ¸Þ°í ½ºÅ°¸¦ Åº ÈÄ ÀÏÁ¤ °Å¸®¸¦ ÁÖÇàÇÑ´Ù. Á¤ÇØÁø »ç°ÝÀå¿¡¼ »ç°Ý(º¹»ç·ÀÔ»ç)À» ÇÑ´Ù. ½ºÅ° °Å¸®ÀÇ ÁÖÇà½Ã°£°ú »ç°ÝÀÇ Á¤È®¼º¿¡ ÀÇÇØ ÃÖÁ¾ ¼øÀ§°¡ °¡·ÁÁø´Ù. °¡Àå ¸ÕÀú °ñÀÎÀ» ÇÏ´õ¶óµµ »ç°Ý Á¡¼ö¿¡ µû¶ó ¼øÀ§°¡ ¹Ù²ð ¼ö ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø ¿Ã¸²ÇÈ¿¡´Â ÇÑ±¹ ¼±¼ö·Î ·¯½Ã¾Æ¿¡¼ ±ÍÈÇÑ ¶ø½ÅÀº ÅÂ±Ø±â¸¦ ´Þ°í ÃâÀüÇÑ´Ù.
¶ø½ÅÀº ±¹Á¦¹ÙÀÌ¾Ö½½·Ð¿¬¸Í(IBU)¿¡¼ 6Â÷·Ê³ª ¿ì½ÂÇÑ Á¤»ó±Þ ¼±¼öÀÌ´Ù. ±×·¯³ª ·¯½Ã¾Æ¿¡¼ ÆÄ¹ú ½Î¿ò¿¡ ÈÖ¸»¸®¸ç ´ëÇ¥ÆÀ¿¡¼ Å»¶ôÇß°í Áö³ÇØ 2¿ù ÇÑ±¹ ±ÍÈ ½É»ç¸¦ Åë°úÇØ ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ÃâÀüÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô µÆ´Ù.
¶ø½ÅÀº ºñ·Ï Áö³ÇØ 5¿ù ½ÊÀÚÀÎ´ë¸¦ ´ÙÃÄ ¼ö¼úÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ÇßÀ¸³ª ºü¸£°Ô È¸º¹ÇÏ°í ÀÖ´Â Ãß¼¼´Ù. ÃÖ±Ù 2017-2018 IBU ¿ùµåÄÅ 3Â÷ ´ëÈ¸ ³²ÀÚ ½ºÇÁ¸°Æ®¿¡¼ ¿ª´ë ÇÑ±¹ ¼±¼ö ÃÖ°í ¼ºÀûÀÎ 8À§¸¦ ±â·ÏÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¶ø½ÅÀº À¯·´ ÀüÁöÈÆ·Ã Áß ¾ð·Ð°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “Æ¯È÷ ÇÑ±¹ ³²ÀÚ ¼±¼ö·Î È¥ÀÚ ³ª¶ó¸¦ ´ëÇ¥ÇØ ³ª°£´Ù´Â µ¥¿¡ Ã¥ÀÓ°¨ÀÌ Å©´Ù”¸ç “³¯ ¹Þ¾ÆÁØ ÇÑ±¹¿¡ ²À ¸Þ´ÞÀ» ¼±»çÇÏ°í ½Í´Ù”°í °¢¿À¸¦ ÀüÇÏ±âµµ Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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