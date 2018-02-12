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ºÏÇÑ¿¹¼ú´Ü »ïÁö¿¬°üÇõ¾È´ÜÀº 11ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ±¹¸³±ØÀå¼ ºÏÇÑÀÇ ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀüÀ» ±â³äÇÑ °ø¿¬À» ¼±º¸¿´´Ù. Áö³ 8ÀÏ °¸ª¾ÆÆ®¼¾ÅÍ °ø¿¬¿¡ ÀÌ¾î µÎ ¹øÂ° ¹«´ë´Ù.
ÀÌ³¯ °ø¿¬Àº Áö³ °¸ª °ø¿¬Ã³·³ ÀÌ¼±ÈñÀÇ ‘J¿¡°Ô’ µî ÇÑ±¹ °¡¿ä¿Í ‘¹Ý°©½À´Ï´Ù’ µîÀÇ ºÏÇÑ °¡¿ä, ·Î½Ã´ÏÀÇ ‘ºôÇï¸§ÅÚ ¼°î’, ¸ðÂ÷¸£Æ® ±³Çâ°î 40¹ø °°Àº Å¬·¡½ÄÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
±×·¯³ª ¸¶Áö¸· ¹«´ë°¡ ³²´Þ¶ú´Ù.
°¡¼ö ¼ÇöÀÌ µîÀåÇØ ‘¿ì¸®ÀÇ ¼Ò¿øÀº ÅëÀÏ’À» ºÏÇÑ ¿©¼º ÁßÃ¢´Ü°ú ÈÀ½À» ¸ÂÃç ºÒ·¯ Å« È£ÀÀÀ» ÀÌ²ø¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ¼ÇöÀº ·Õ µå·¹½º¸¦ ÀÔÀº ¿©¼º ÁßÃ¢´Ü »çÀÌ¿¡¼ Èò»ö ¿øÇÇ½º¿¡ ÇÏÀÌÈúÀ» Âø¿ëÇÑ ÀÇ»óÀ» ¼±º¸¿´´Ù.
¼ÇöÀº ³ë·¡°¡ ³¡³ª°í ¿¹¼ú´Ü¿øµé°ú Æ÷¿ËÇÏ¸ç ¾Ç´ÜÀå°ú ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª´©´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. °´¼®¿¡¼´Â ±â¸³¹Ú¼ö°¡ ½ñ¾ÆÁ³°í ¹¶Å¬ÇÑ °¨µ¿À» ¾È°å´Ù.
ÀÌ³¯ °ø¿¬ÀÌ ³¡³ª°í ¼ÇöÀÇ ¼Ò¼Ó»çÃøÀº “°ø¿¬ ´çÀÏ ±ÞÇÏ°Ô ¿¬¶ô¹Þ°í Âü¿©ÇÑ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “¹Ì¸® ÁØºñÇÑ °Ô ¾Æ´Ï¶ó °©ÀÚ±â ¿¬¶ô¹Þ°í ¹«´ë¿¡ ¿À¸¥ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸®Çã¼³ ¹«´ë ¾øÀÌ °©ÀÛ½º·´°Ô Âü¿©ÇÏ°Ô µÆ´Ù°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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