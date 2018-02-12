°íÇöÁ¤, ¡®ÇÁ·ÒÇÁÅÍ¡¯ Æø·Î¿¡ Áø½Ç°ø¹æ 2Â÷Àü ¿­¸®³ª¡¦¡°´ë»çµµ ¾È ¿Ü¿ü´õ¶ó¡±

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Á¦ÀÛÀÚ¿ÍÀÇ °¥µîÀ¸·Î ¹è¿ì °íÇöÁ¤ÀÌ µå¶ó¸¶ ‘¸®ÅÏ’¿¡¼ ÇÏÂ÷Åëº¸¸¦ ¹Þ°í ÇÏÂ÷ÇÑ °¡¿îµ¥ ÀÚ½ÅÀ» ¸®ÅÏ Á¦ÀÛÁø ½ºÅÇÀÌ¶ó°í ¹àÈù ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀÇ ±ÛÀÌ ´ëÁßÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.
11ÀÏ ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ÀÚ½ÅÀ» ‘¸®ÅÏ’ Á¦ÀÛ ½ºÅÂÇÁ¶ó°í ÁÖÀåÇÑ ³×Æ¼ÁðÀÌ µîÀåÇß´Ù. ÀÌ ³×Æ¼ÁðÀº “¹è¿ì°¡ ´ë»çµµ ¾È ¿Ü¿ö¼ µå¶ó¸¶ ÇÙ½É ÁßÀÇ ÇÙ½ÉÀÎ ¹ýÁ¤ ½Å¿¡ ÇÁ·ÒÇÁÅÍ¸¦ ´Þ¶ó ±×·¨´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÇÁ·ÒÇÁÅÍ¶õ ¹æ¼Û¿¡¼ Ãâ¿¬ÀÚÀÇ ´ë»ç¸¦ ¹Ì¸® Àû¾î Ãâ¿¬ÀÚ°¡ º¼ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸¸µç ÀåÄ¡´Ù. º¸Åë Ä«¸Þ¶ó ¿·¿¡¼ Á¦ÀÛÁøÀÌ ´ë»ç¸¦ ÀûÀº ÆÇÀ» Á÷Á¢ ¼ÕÀ¸·Î µé°í ÀÖ´Â ‘ÇÚµåÇïµå Ä«µå’¶ó ºÎ¸£¸ç, ´ë»ç°¡ ÀûÈù Ä«µå¸¦ Ä«¸Þ¶ó ·»Áî ¾Æ·¡ ÇÃ¸³¿¡ ¸Å´Þ¾Æ µÎ´Â ‘ÇÃ¸³ Ä«µå’¶ó ºÎ¸¥´Ù. ´ë»ç°¡ ÀûÈù ¿µ»óÀÌ Ä«¸Þ¶ó ÇÁ·ÒÇÁÅÍ ÀåÄ¡ÀÇ Æ¯¼ö ºê¶ó¿î°ü¿¡ ³ªÅ¸³ª´Â ºñµð¿À ÇÁ·ÒÇÁÅÍµµ ÀÖ´Ù.
ÀÌ ³×Æ¼ÁðÀº ¶Ç “º¯È£ÀÎÀÇ ¼Û°È£Ã³·³ ·ÕÅ×ÀÌÅ© Âï´Â °Å ¹Ù¶óÁöµµ ¾Ê´Â´Ù. ÃÖ¼ÒÇÑ Ã¥ÀÓ°¨ ÀÖ´Â ¹è¿ì°¡ ´ë»ç´Â ¿Ü¿ö¾ß ÁøÁ¤¼º ÀÖ´Â ¿¬±â°¡ µÉ °Í ¾Æ´Ï³Ä”¸ç “±×·¡³õ°í ´ëÁß¿¡°Ô ºúÁø ÀÏÀÌ¶ó°í »çÁø Âï°í, ÇöÀå¿¡ ÀÖ´Â »ç¶÷µé ´Ù ¹Ùº¸·Î º¸ÀÌ³ª? À±Áö¹Î¾¾ ÅëÇØ ÇÇÇØÀÚ ÄÚ½ºÇÁ·¹ ÇÏ´Â °ÍÀº Á¤¸» ¾Æ´Ï´Ù ½Í´Ù”¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
¾Õ¼ À±Áö¹ÎÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “½ºÆÝÁö °°Àº °Ô ÀÖ¾úÀ½ ÁÁ°Ú´Ù. ÀÌ ¾ð´Ï´Â Ãæ°ÝÀÌ¶õ Ãæ°ÝÀ» ´Ã ¿Â ¸öÀ¸·Î ¶°¾È°í ÀÖ´Ù”´Â ±Û°ú ÇÔ²² µÎ ÀåÀÇ »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó¿¡´Â ‘¸®ÅÏ’ 7, 8È¸ ´ëº»À» µÎ°í ´«À» °¨Àº Ã¤ ´©¿öÀÖ´Â °íÇöÁ¤ÀÇ ¸ð½À°ú ‘´ëÁß¿¡°Ô ºúÁø ÀÏ. ¾î¶»°Ô °±À»Áö’¶ó´Â ¹®±¸°¡ ÀûÈù Á¾ÀÌ°¡ ÂïÇô ÀÖ¾ú´Ù.
ÇÑÆí À±Áö¹ÎÀÇ SNS ±ÛÀº ÇöÀç »èÁ¦µÈ »óÅÂÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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