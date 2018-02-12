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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.12 ¿ù 19:35
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793È¸ ·Î¶Ç ´çÃ·¹øÈ£´Â?¡¦º¹±Ç ´çÃ·ÀÚµéÀÇ µÞÀÌ¾ß±â ÀçÁ¶¸í ¡°Çà¿îÀÏ±î ÀúÁÖÀÏ±î¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Áö³­ 10ÀÏ Á¦793È¸ ³ª´®·Î¶ÇÀÇ 1µî ´çÃ· ¹øÈ£°¡ °ø°³µÈ °¡¿îµ¥ ·Î¶Ç ´çÃ·ÀÚµéÀÇ µÞÀÌ¾ß±â°¡ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. KBSÄ¸Ã³.

 

Áö³­ 10ÀÏ Á¦793È¸ ³ª´®·Î¶ÇÀÇ 1µî ´çÃ· ¹øÈ£°¡ °ø°³µÆ´Ù.

ÀÌ¹ø Á¦793È¸ ³ª´®·Î¶Ç ´çÃ·ÀÚ´Â 5¸íÀ¸·Î ÀÌµéÀº °¢ÀÚ 37¾ï 5014¸¸¿ø¾¿ ´çÃ·±ÝÀ» ¹Þ°Ô µÈ´Ù.

ÀÌ³¯ °ø°³µÈ Çà¿îÀÇ ´çÃ·¹øÈ£´Â 10, 15, 21, 35, 38, 43 ÀÌ´Ù. 2µî º¸³Ê½º¹øÈ£´Â 31ÀÌ´Ù.

´çÃ·¹øÈ£ 6°³¸¦ ÀüºÎ ¸ÂÈù 1µî ´çÃ·ÀÚ´Â °¢°¢ 37¾ï 5014¸¸¿øÀÇ ´çÃ·±ÝÀ» ¹Þ°Ô µÈ´Ù. ¼¼±Ý 33%¸¦ Á¦ÇÏ¸é ½Ç¼ö·É¾×Àº 25¾ï 1259¾ï¿øÀÌ´Ù.

ÇÑÆí ·Î¶Ç ´çÃ· ¼Ò½Ä°ú ´çÃ· ±Ý¾×ÀÌ °ø°³µÇÀÚ ÃÖ±Ù ÇÑ ¹æ¼Û¿¡¼­ ¹æ¼ÛµÈ ‘º¹±Ç ´çÃ·ÀÚ’µéÀÇ µÞÀÌ¾ß±â°¡ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

Áö³­´Þ KBS Joy ‘Â÷Æ®¸¦ ´Þ¸®´Â ³²ÀÚ’¿¡¼­´Â º¹±Ç ´çÃ·ÀÚµéÀÇ ÀúÁÖ¸¦ ´Ù·ð´Ù. ¿©·¯ »ç·Ê°¡ ¼Ò°³µÆÀ¸³ª ±× Áß °¡Àå ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ² °Ç 7À§¿¡ ·©Å©µÈ ÇÑ ÇÑ±¹ÀÎ ·Î¶Ç ´çÃ·ÀÚ¿´´Ù.

ÀÌ ³²¼ºÀº 2006³â ·Î¶Ç¿¡ ´çÃ·µÅ ´çÃ·±Ý 13¾ï¿øÀ» ¼ö·ÉÇß´Ù. ±×·¯³ª Ã¤ 4³âµµ µÇÁö ¾Ê¾Æ 13¾ï¿øÀ» µµ¹Ú°ú À¯ÈïÀ¸·Î ÀüºÎ ÅÁÁøÇÑ °Í. ÀÌÈÄ ³²ÀÚ´Â 2010³â 4¿ùºÎÅÍ Àýµµ Çà°¢À» ½ÃÀÛÇß°í 2013³â 3¿ùºÎÅÍ 2014³â ÃÊ±îÁö ½º¸¶Æ®ÆùÀ» ÈÞ´ëÀüÈ­ ÆÇ¸ÅÀå¿¡¼­ ÈÉÄ¡´Ù °á±¹ °æÂû¿¡ ºÙÀâÇô ±¸¼ÓµÆ´Ù.

2016³â¿¡´Â ¾ç»êÀÇ ÇÑ 50´ë ³²¼ºÀÌ 40¾ï¿ø »ó´çÀÇ ·Î¶Ç¿¡ ´çÃ·µÈ Á÷ÈÄ °¡Á· °£ÀÇ ¼Ò¼Û¿¡ ÈÖ¸»·Á ´ëÁßÀÇ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÅ°±âµµ Çß´Ù.

´ç½Ã 70´ë ³ë¸ð°¡ ¾ç»ê½ÃÃ» ¾Õ¿¡¼­ 50´ë ¾ÆµéÀÌ º¹±Ç ´çÃ· Á÷ÈÄ ÀÚ½ÅÀ» ¹ö¸®°í °¬´Ù°í ½ÃÀ§¸¦ ÇÏ¸ç °ü½ÉÀ» ¹Þ°Ô µÈ ÀÌ »ç°ÇÀº °á±¹ ´çÃ·ÀÚÀÇ µÎ ¿©µ¿»ýÀÌ ¹úÀÎ ÀÏ·Î ¹àÇôÁ³´Ù.

´çÃ·ÀÚ A¾¾°¡ ³ë¸ð¸¦ ¸ð½Ã·Á ÇßÀ¸³ª µÎ ¿©µ¿»ý°ú ¸ÅÁ¦°¡ ´çÃ·±Ý ºÐÇÒÀ» ¿ä±¸ÇÏ¸ç ³ë¸ð¸¦ ¸ð½Ã°í °¡Áö ¸øÇÏ°Ô ¸·´Â°¡ ÇÏ¸é ÀÌµéÀº A¾¾ÀÇ Áý¿¡ Ã£¾Æ¿Í °­Á¦·Î ¹®À» ºÎ¼ö°í Ä§ÀÔÇß´ø °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.

°á±¹ ÀÌµéÀº Çù¹Ú°ú ÁÖ°ÅÄ§ÀÔ µîÀ» À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ ¸ÅÁ¦´Â Â¡¿ª 8°³¿ù, ¿©µ¿»ýµéÀº Â¡¿ª 1³â¿¡ ÁýÇàÀ¯¿¹ 3³âÀ» ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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