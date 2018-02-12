À±Áö¹Î °ø°³ ¸Þ¸ð, °íÇöÁ¤ÀÌ ¾´ ±Û?...½ºÅÂÇÁ ¡°´ëÁß¿¡ ºú? ´ë»ç ¾È¿Ü¿ì°í ÇÁ·ÒÇÁÅÍ ¿ä±¸³ª ¸¶¶ó¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.12 ¿ù 19:35
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½ÂÀÎ 2018.02.12  
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±×·¯¸é¼­ °íÇöÁ¤ÀÌ Æò¼Ò ÃÔ¿µÀå¿¡¼­ ±âºÐÀÌ º°·Î¶ó°Å³ª ¾ó±¼ÀÌ ºÎ¾ú´Ù´Â µîÀÇ ÀÌÀ¯·Î ÃÔ¿µ¿¡ ³ª¿ÀÁö ¾Ê¾Æ ÇöÀå ½ºÅÂÇÁµéÀÌ ¸¶³É ±â´Ù¸®´Â ÀÏÀÌ ¹ß»ýÇÏ±âµµ Çß´Ù°í Æø·ÎÇß´Ù. 

±×´Â “ÇöÀå¿¡ ÆÐµù µ¹¸®°í ¿­¾ÇÇÑ ¿©°Ç °³¼±ÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸® ³»¿Â Á¤ÀÇ·Î¿î ¹è¿ì¶ó°íµé ÇÏ½Ã´Âµ¥ ³»°¡ ¿øÇÏ´Â °Ç ¿ÊÀÌ ¾Æ´Ï°í ¾îÀÌ¾ø´Â ÀÌÀ¯·Î ÇÏ·ç Á¾ÀÏ ´ë±âÇÏ´Ù°¡ Çê°ÉÀ½ÁúÇÏ´Â °É ¾È ÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó¸ç ”ÇöÀå¿¡ ÃÖ¼Ò 100¸íÀÌ ÀÖ´Âµ¥ ÁÖ¿¬ ¹è¿ì°¡ ¾ó±¼ÀÌ ºÎ¾î¼­ ¾È ³ª¿Â´Ù°í, ±×³É ±âºÐÀÌ º°·Î¿©¼­ ¾È ³ª¿Â´Ù°í, ±×³É ¾Æ¹« ¼Ò½Äµµ ¸ø µè°í ±â´Ù¸®±âµµ ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

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ÇÑÆí, SBS ÃøÀº Áö³­ 8ÀÏ °íÇöÁ¤ ÃøÀº µå¶ó¸¶ ¸®ÅÏ ÇÏÂ÷¸¦ ¼±¾ðÇß´Ù. SBS ‘¸®ÅÏ’ Á¦ÀÛÁø Ãø¿¡¼­µµ “¹è¿ìÀÇ ºÒ¼º½ÇÇÔÀ¸·Î ÀÎÇØ ´õ ÀÌ»ó ÀÛ¾÷À» ÁøÇàÇÒ ¼ö ¾ø¾î ÁÖ¿¬¹è¿ì ±³Ã¼¸¦ °ËÅä Áß”ÀÌ¶ó¸ç °íÇöÁ¤ÀÇ ÇÏÂ÷¸¦ ¾Ë·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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