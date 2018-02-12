°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.12 ¿ù 19:35
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®°áÈ¥¹ßÇ¥¡¯ ±è¿øÁß¡¤°ûÁö¿µ, Ä¿ÇÃÈ­º¸ ¡®´Þ´Þ¡¯...¡°´«¸¸ ¸¶ÁÖÃÄµµ ¿ôÀ½ ÂüÁö ¸øÇÏ´õ¶ó¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 5¿ù °áÈ¥ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇÑ ¹è¿ì ±è¿øÁß °ûÁö¿µÀÇ ´Þ´ÞÇÑ Ä¿ÇÃ È­º¸°¡ ´«±æÀ» ²ö´Ù. ¿¤¸£ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.

 

5¿ù °áÈ¥ ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇÑ ¹è¿ì ±è¿øÁß °ûÁö¿µÀÇ ´Þ´ÞÇÑ Ä¿ÇÃ È­º¸°¡ ´«±æÀ» ²ö´Ù.

°ûÁö¿øÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ¿¡½ºÆÀÀº 12ÀÏ “¼Ò¼Ó ¸ðµ¨ °ûÁö¿µÀÌ 5¿ùÀÇ ½ÅºÎ°¡ µÈ´Ù. ¹Ý·ÁÀÚ ±è¿øÁß¾¾¿Í´Â ¸ðµ¨ ¼±ÈÄ¹è »çÀÌ·Î ½ÃÀÛÇØ ÁÁÀº °¨Á¤À¸·Î ¹ßÀüÇß´Ù”¸ç “¿À·£±â°£ °¡±îÀÌ¿¡¼­ ¼­·Î¸¦ ÁöÄÑÁÖ°í ÈûÀÌ µÇ¾úÀ¸¸ç, ¹ÏÀ½°ú ½Å·Ú¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î Æò»ý »ç¶ûÇÒ °ÍÀ» ¾à¼ÓÇß´Ù”°í °ø½Ä ¹àÇû´Ù.

¶ÇÇÑ ÀÌ³¯ µÎ »ç¶÷ÀÇ °áÈ¥ ¹ßÇ¥¸¦ ±â³äÇÏµí ¿¤¸£ ÆÐ¼Ç¸Å°ÅÁøÀº SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ µÎ »ç¶÷ÀÇ ÀÌ»ö Ä¿ÇÃ È­º¸¸¦ °ø°³Çß´Ù.

°ø°³µÈ È­º¸ ¼Ó µÎ »ç¶÷Àº ¹éÇã±×¸¦ ÇÏ°Å³ª ÀÔÀ» ¸ÂÃß´Â µî ´Ù¾çÇÑ Æ÷Áî¿Í ÇÔ²² Çàº¹ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ°í ÀÖ¾î ÈÆÈÆÇÔÀ» ÀÚ¾Æ³½´Ù.

¿¤¸£ ÃøÀº “³Ê¹«µµ »ç¶û½º·¯¿î ¸ðµ¨ ½Å¶û ½ÅºÎ, ±è¿øÁß-°ûÁö¿µÀÌ ¿¤¸£ºê¶óÀÌµå ¿Í Ã¹ ¿þµùÈ­º¸¸¦ ÇÔ²²Çß¾î¿ä. ´«¸¸ ¸¶ÁÖÃÄµµ ¿ôÀ½À» ÂüÁö ¸øÇÏ´ø µÎ »ç¶÷ÀÇ ´Þ´ÞÇÑ ºñÁÖ¾ó”¶ó°í ¾Ë·È´Ù.

ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº “»ç¶û½º·¯¿î Ä¿ÇÃ” “³Ê¹« Àß ¾î¿ï·Á¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • °ïÁö¾Ï Á¤½Åº´¿ø Æ÷ÇÔ 3´ë Èä°¡ µÑ·¯½Ñ ±«´ã¡¦¡°µè±â¸¸ ÇØµµ ¼Ò¸§³¢ÃÄ¡±
  • ¡®°ïÁö¾Ï Á¤½Åº´¿ø¡¯¿¡ °ïÁö¾Ï ÁÖ¹Îµé ÆÞÂ½ ¶Ù´Â ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°Á¦¹ß ¿ÀÁö¸¶¶ó¡±
  • ¡®³»º¸ÇèÃ£¾ÆÁÜ¡¯ ¿Ü¿¡ ¶Ç ³» µ· Ã£¾ÆÁÖ´Â ¼­ºñ½º ÃÑÁ¤¸®
  • °íÀº ½ÃÀÎ °ú°Å ¹ß¾ð ³í¶õ ¡°Á¤Ä¡ÀÎµé ¶ËXX, ¹®ÀçÀÎÀº ¼ýÃ³³à¡±
  • Àú½ºÆ¾ ºñ¹ö, ¿¡µå ½Ã·±¿¡°Ô °ñÇÁÃ¤·Î ÆøÇà´çÇÑ »ç¿¬Àº?¡¦¡°¿ÏÀü ¸¸Ãë»óÅÂ¿´´Ù¡±
    • °ïÁö¾Ï Á¤½Åº´¿ø Æ÷ÇÔ 3´ë Èä°¡ µÑ·¯½Ñ ±«´ã¡¦¡°µè±â¸¸ ÇØµµ ¼Ò¸§³¢ÃÄ¡± °ïÁö¾Ï Á¤½Åº´¿ø Æ÷ÇÔ 3´ë Èä°¡ µÑ·¯½Ñ ±«´ã¡¦¡°µè±â¸¸ ÇØµµ ¼Ò¸§³¢ÃÄ¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®³»º¸ÇèÃ£¾ÆÁÜ¡¯ ¿Ü¿¡ ¶Ç ³» µ· Ã£¾ÆÁÖ´Â ¼­ºñ½º ÃÑÁ¤¸®
    2
    ÃÖ´Ùºó, ¿©ÀÚ ½Ì±Û ¼îÆ® 65.73Á¡ °³ÀÎ º£½ºÆ®¡¦±è¿¬¾Æ ÃÖ°íÁ¡¼ö´Â?
    3
    ¡®18¼¼ ¿¬ÇÏ¿Í °áÈ¥¡¯ ÇÔ¼Ò¿ø, ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ ÃâÀü ¸ð½Àº¸´Ï...¡°»ó±ÝÀ¸·Î °¡Àü ´Ù¹Ù²å´Ù¡±
    4
    [·Î¶Ç]793È¸ 1µî 5¸í¡¦´çÃ·±Ý °¢ 37¾ï5Ãµ¸¸¿ø
    5
    [»çÁø´º½º]°³¸·½Ä ´Þ±º µå·ÐÀº ÀÎÅÚ ½´ÆÃ½ºÅ¸
    6
    ÈÞÀÏ »õº®Àá ±ú¿î 4.6ÁöÁø¡¦Æ÷Ç×¿©ÁøÁß ÃÖ´ë
    7
    ¾ÆÀÌºñ, 10³â Àü »ç»ýÈ° ³í¶õ ¾Ë°íº¸´Ï¡¦¡°Àü ³²ÀÚÄ£±¸°¡ ÆøÇà¿¡ Çù¹Ú±îÁö¡±
    8
    ¼³¿¬ÈÞ ¸ñÀü µÎ°í ÀÌ¸¶Æ®¡¤·Ôµ¥¸¶Æ® µî ´ëÇü¸¶Æ® ÈÞ¹«ÀÏ¡¦¡°°¢ ÁöÁ¡º° ÈÞ¹« »óÀÌÇØ¡±
    9
    °æ±âµµ µ¿Åº2½Åµµ½Ã È£¼ö°ø¿ø ÀÎÁ¢ ¹ÌºÐ¾ç¾ÆÆÄÆ® ¡®µ¿Åº2 ¾ÆÀÌÆÄÅ©' ¼±Âø¼ø ºÐ¾ç
    10
    ÇÑ±¹ ±¹±â ´Þ°í ³ª¿À´Â Æ¼¸ðÆäÀÌ ¶ø½ÅÀº ´©±¸?¡¦¡°³¯ ¹Þ¾ÆÁØ ÇÑ±¹¿¡ ¸Þ´Þ ¼±¹°ÇÒ °Í¡±
    ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÕÃ¢À¸·Î µè´Â ±³°ú¼­ ¼Ó À½¾Ç
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 2¿ù 12ÀÏ~)
    Çö´ë¹Ì¼ú·Î ²ø¾î¿Â 'ÃÊÃæµµ'¡¦¼ÛÇö¹Ì °³ÀÎÀü
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 2¿ù 9ÀÏ~)
    »çÁøÀ¸·Î ±×·Á³½ µ¶Æ¯ÇÑ È¸È­, ¼Û¼®°ï »çÁøÀÛ°¡ 3¹øÂ° °³ÀÎÀü

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr