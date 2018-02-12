ÀÌÀç¿À, 4¸¸¿© ´ç¿ø°ú ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç º¹´ç¡¦È«ÁØÇ¥ ¡°ÇÑ±¹¿ìÆÄ ÅëÇÕ, ³ª¸ÓÁø »çÀÌºñ¡±

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ÀÌÀç¿À Àü ´ÃÇª¸¥ÇÑ±¹´ç ´ëÇ¥°¡ 12ÀÏ 4¸¸ ¿©¸íÀÇ ´ç¿øµé°ú ÇÔ²² ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç¿¡ º¹´çÇß´Ù.
ÀÌ Àü ´ëÇ¥¸¦ ºñ·ÔÇØ ´ÃÇª¸¥´ç ÁöµµºÎ 50¿©¸íÀÇ ´ç¿øµéÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ¼¿ï ¿©ÀÇµµ ´ç»ç¿¡¼ ¿¸° ‘´ÃÇª¸¥ÇÑ±¹´ç, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÔ´ç½Ä’¿¡ Âü¼®Çß´Ù.
ÀÌÀç¿À Àü ´ëÇ¥¿Í ÃÖº´±¹ Àü ´ÃÇª¸¥´ç »óÀÓ°í¹®Àº ÀÔ´ç¿ø¼¸¦ ¾²°í È«ÁØÇ¥ ´ëÇ¥¿¡°Ô Àü´ÞÇß´Ù. È« ´ëÇ¥´Â ÅÂ±Ø±â ¹èÁö¸¦ ÀÌ Àü ´ëÇ¥¿¡°Ô ´Þ¾ÆÁÖ´Â µî ÀÔ´ç½Ä ºÐÀ§±â´Â È±â¾Ö¾ÖÇß´Ù.
È« ´ëÇ¥´Â È¯¿µÀÎ»ç¿¡¼ “ÀÌÀç¿À ´ÃÇª¸¥´ç ´ëÇ¥´ÔÀÌ (¿ì¸®´ç¿¡) µé¾î¿À¸é¼ ÇÑ±¹ ¿ìÆÄ Áø¿µÀÇ ÅëÇÕÀÌ ÀÌÁ¦ ¿Ï¼ºµÆ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “¾ÆÁ÷ ÀÏºÎ°¡ ¹Û¿¡ ÀÖÁö¸¸ °Å±â´Â Á¦°¡ º¸±â¿£ »çÀÌºñ ¿ìÆÄ”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±è¼ºÅÂ ¿ø³»´ëÇ¥µµ “Æò¼Ò Á¸°æÇÏ´Â ÀÌÀç¿À, ÃÖº´±¹ Çü´ÔÀÇ ÀÔ´çÀ» Áø½ÉÀ¸·Î È¯¿µÇÑ´Ù”¸ç “ÀÌ ´ë¿À·Î ÇÑ±¹´çÀÌ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ µ¶ÁÖ¿Í ÀüÈ¾À» ¸·¾Æ³»´Â º¸¼ö¿ìÆÄ°¡ µÇ°Ú´Ù´Â °¢¿Àµµ ´ÙÁø´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ Àü ´ëÇ¥´Â “µû¶æÇÏ°Ô È¯¿µÇØÁÖ¼Å¼ °¨»çÇÏ´Ù”¸ç “ÀúÈñµéÀÌ ³ª¶ó¿¡ º¸ÅÆÀÌ µÇ°Ú´Ù°í »ý°¢ÇØ ´ÃÇª¸¥´çÀ» Ã¢´çÇÑÁö°¡ ¸¸ 1³âÀÌ µÆ´Ù. Áö±Ý »ý°¢ÇØº¸¸é ¿ì¸®°¡ °è¼Ó ´çÀ» À¯ÁöÇÏ°í ¿ì¸®³¢¸® °®°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ ¿ÀÈ÷·Á ÀÌ ³ª¶ó Á¤Ä¡¹ßÀü, °³Çõ¿¡ °É¸²µ¹ÀÌ µÇÁö ¾Ê³ª ÇÏ´Â »ý°¢À» Çß´Ù”°í ÇÑ±¹´ç º¹´çÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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