³ë¼±¿µ, ¿ì¿©°îÀý ³¡ ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ 1500m ÃâÀü¡¦¿À´Ã ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐºÎÅÍ

|
|
|
|¡ã ³ë¼±¿µ(29)ÀÌ ¿ì¿©°îÀý ³¡¿¡ 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐ °¸ª ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸®´Â ¡®2018 ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ¡¯ ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ¿©ÀÚ 1500m¿¡ ÃâÀüÇÑ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
³ë¼±¿µ(29)ÀÌ ¿ì¿©°îÀý ³¡¿¡ 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐ °¸ª ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ°æ±âÀå¿¡¼ ¿¸®´Â ‘2018 ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ¿©ÀÚ 1500m¿¡ ÃâÀüÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü±îÁö ³ë¼±¿µÀº ¿©·¯ Â÷·Ê °¡½¿À» ¾µ¾î³»¸®´Â ¿ì¿©°îÀýÀ» °Þ¾î¾ß Çß´Ù. ´ëÇÑºù»ó°æ±â¿¬¸ÍÀÇ ÇàÁ¤ Âø¿À·Î ÇÏ¸¶ÅÍ¸é ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ÃâÀüÇÏÁö ¸øÇÒ »· Çß´Ù. ÆÀÃß¿ù ¼±¼ö·Î ÃâÀüÇÏ·Á¸é °³ÀÎº° Á¾¸ñ ÃâÀü±ÇÀÌ ÇÊ¿äÇß´Âµ¥ ´ëÇÑºù»ó°æ±â¿¬¸ÍÀÌ ÀÌ¸¦ Âø°¢Çß´ø °Í.
ÆÀÃß¿ù À§ÁÖ·Î ¿¬½ÀÀ» ÇØ¿Â ³ë¼±¿µÀº 1500m ÃâÀü±ÇÀ» µûÁö ¸øÇß°í ¿¹ºñ 2¹ø¿¡ ÀÚ¸®Çß´Ù. ÀÌÈÄ ³ë¼±¿µÀº ·¯½Ã¾Æ ¿£Æ®¸®¿¡ °á¿øÀÌ »ý±â¸ç °£½ÅÈ÷ ¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀü ¸í´Ü¿¡ ÀÌ¸§À» ¿Ã¸± ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
ÀÌ¹ø ÆòÃ¢ µ¿°è ¿Ã¸²ÇÈ¿¡ ÃâÀüÇÏ¸ç ³ë¼±¿µÀº 2006³â Åä¸®³ë µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ÀÌ¹ø ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ±îÁö 4È¸ ¿¬¼Ó ¿Ã¸²ÇÈ ÃâÀüÀÌ´Ù. ³ë¼±¿µÀÌ ÃâÀüÇÏ´Â 1500m¿¡´Â ´ÙÄ«±â ¹ÌÈ£(ÀÏº»)³ª ¸¶¸®Æ® ·»½ºÆ®¶ó(³×´ú¶õµå) µî °È£µéÀÌ ¸¹´Ù.
¾î·Æ»ç¸® ÃâÀüÇÑ ¿Ã¸²ÇÈÀÎ ¸¸Å ½ÃÃ»ÀÚµéÀº ³ë¼±¿µÀÌ ÆîÄ¥ ·¹ÀÌ½º¿¡ ¸¹Àº ÀÀ¿øÀ» º¸³»°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ³ë¼±¿µÀÇ °æ±â´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 9½Ã 30ºÐºÎÅÍ ¿¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >