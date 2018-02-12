¡®Å»¼¼ ÀÇÈ¤¡¯ ±è¿¬ÀÚ ¿¹ºñ½Å¶û ¼Ò¼Ó»ç ´ëÇ¥ ¡°4¾ï Â÷¿ë °ÅÀý¿¡ A ¾¾ °ÅÁþÁÖÀå¡±

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¶ÇÇÑ “A ¾¾´Â Áö³ 2011³âºÎÅÍ ¾Ë°íÁö³» ÃÖ±Ù±îÁöµµ Àß Áö³ÂÁö¸¸ °©ÀÚ±â ÅÂµµ°¡ µ¹º¯Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
È« ¾¾´Â “A ¾¾°¡ ¾î´À³¯ 20~30¾ï ÇÏ´Â ºôµùÀ» »ç¶ó°í Çß´Ù. °ÅÀýÇß´õ´Ï ´ÙÀ½ ³¯¿£ 4¾ïÀ» ºô·Á ´Þ¶ó°í Çß´Ù. ¸ðµÎ ¹®ÀÚ·Î ³²¾ÆÀÖ´Â ³»¿ëÀÌ´Ù”¸ç “±è¿¬ÀÚ°¡ ±×°Íµµ °ÅÀýÇß´õ´Ï ÅÂµµ°¡ ´Þ¶óÁø °Å °°´Ù. °©ÀÚ±â Àå¹®ÀÇ ¹®ÀÚ·Î ¿ì¸®¸¦ Å»¼¼ ÇøÀÇ·Î ³Ñ±â°Ú´Ù ÇÏ´õ¶ó”¶ó°í ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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