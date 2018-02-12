±è¿¬ÀÚ, ºÏÇÑ °ø¿¬ ´ç½Ã ±èÁ¤ÀÏ¿¡°Ô µ·ºÀÅõ ¹Þ¾Æ¡¦¡°Àü ³²ÆíÀÌ °¡Á®°¡¼­ ¾ó¸¸Áö ¸ô¶ó¡±

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|¡ã 12ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ KBS1 º¸µµÇÁ·Î±×·¥ ¡®4½Ã ´º½ºÁýÁß¡¯¿¡¼´Â ±è¿¬ÀÚÀÇ ºÏÇÑ ´Üµ¶ °ø¿¬ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁ³´Ù. KBSÄ¸Ã³.
‘4½Ã ´º½ºÁýÁß’¿¡¼´Â °¡¼ö ±è¿¬ÀÚ°¡ ºÏÇÑ ´Üµ¶ °ø¿¬¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¾ß±âÇß´Ù.
12ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÈ KBS1 º¸µµÇÁ·Î±×·¥ ‘4½Ã ´º½ºÁýÁß’¿¡¼´Â ±è¿¬ÀÚÀÇ ºÏÇÑ ´Üµ¶ °ø¿¬ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ ±è¿¬ÀÚ´Â ‘ÆòÃ¢ µ¿°è ¿Ã¸²ÇÈ·ÆÐ·²¸²ÇÈ ¼º°ø ±â¿ø »ïÁö¿¬°üÇö¾Ç´Ü Æ¯º°°ø¿¬’¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¾ß±âÇÏ¸ç °ú°Å Æò¾ç Á¤½Ä ÃÊÃ» °ø¿¬À» Çß´ø »ç¿¬À» °ø°³Çß´Ù. ±è¿¬ÀÚ´Â Æò¾ç Á¤½Ä ÃÊÃ» °ø¿¬À» 2È¸³ª Çß´ø °¡¼ö·Î, ±èÀÏ¼º°ú ÀÓÁ¤ÀÏ ºÎÀÚ°¡ ±è¿¬ÀÚÀÇ ÆÒÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.
±è¿¬ÀÚ´Â ºÏÇÑ °ø¿¬À» °á½ÉÇÑ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “±è´ëÁß Àü ´ëÅë·É ¹æºÏ ´ç½Ã ±èÁ¤ÀÏ Àü ºÏ¹æÀ§¿øÀåÀÌ '±è¿¬ÀÚ´Â ¿Ö ¾È ¿Ô³Ä'°í Çß¾ú´Ù. ±×°É ½Å¹®À¸·Î Á¢ÇÏ°í ºÏÇÑÀ¸·Î °¡¼ °ø¿¬ÇÏ±â·Î °á½ÉÇß¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¶Ç ±è¿¬ÀÚ´Â “Æò¾ç¿¡¼ °ø¿¬ÇÏ´Â ÁÙ ¾Ë¾Ò´Âµ¥ ÇÔÈïÀ¸·Î °¡¼ ±èÁ¤ÀÏ Àü ±¹¹æÀ§¿øÀåÀ» ¸¸³µ´Ù”¸ç “°ø¿¬ÀÌ ³¡³ª°í ±èÁ¤ÀÏ Àü ºÏ¹æÀ§¿øÀåÀÌ ‘¿ì¸®³ª¶ó ³ë·¡¸¦ ºÒ·¯Áà °í¸¿´Ù’¸ç ÄªÂùÀ» Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
´ç½Ã ±è¿¬ÀÚ´Â ¹«·á·Î °ø¿¬À» ¿¾ú´Âµ¥ ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±èÁ¤ÀÏ Àü ºÏ¹æÀ§¿øÀåÀÌ “²À µ· ¹Þ°í °ø¿¬ÇÏ¶ó”¸ç ±ÝÀÏºÀÀÌ ´ã±ä ³ë¶õ ºÀÅõ¸¦ Á÷Á¢ °Ç³Ù ÀÏÈµµ À¯¸íÇÏ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ³²Æí¿¡°Ô ¸ðµç °ÍÀ» ¸Ã±â°í ÀÖ´ø ±è¿¬ÀÚ´Â µ·ºÀÅõ ¼ÓÀ» È®ÀÎµµ ÇÏÁö ¾Ê°í Àü ³²Æí¿¡°Ô °Ç³× ±× ¾È¿¡ ¾ó¸¶°¡ µé¾îÀÖ¾ú´ÂÁö ¸ð¸¥´Ù°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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