Æ®·³ÇÁ, ÇÑ¡¤Áß¡¤ÀÏ È£Çý¼¼ µµÀÔ ¶Ç ¾ð±Þ...¡°¹Ì±¹, ¾î¸¶¾î¸¶ÇÑ µ· ÀÒ¾ú´Ù?¡±

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¾Õ¼ Áö³ÇØ 5¿ù¿¡µµ ºí·ë¹ö±× ÀÎÅÍºä¸¦ ÅëÇØ “È£Çý¼¼°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç “Æ¯Á¤ ±¹°¡°¡ ¿ì¸®¿¡°Ô´Â 52%ÀÇ ¼¼±ÝÀ» ¸Å±â´Âµ¥, ¿ì¸®´Â °°Àº Á¦Ç°¿¡ ´ëÇØ ¾Æ¹«·± ¼¼±Ýµµ ¸Å±âÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶Ç Áö³´Þ 30ÀÏ ±¹Á¤¿¬¼³À» ÅëÇØ¼µµ “¿ì¸®ÀÇ ¹ø¿µÀ» Èñ»ý½ÃÅ°°í ¿ì¸®ÀÇ ±â¾÷°ú ÀÏÀÚ¸®, ³ª¶óÀÇ ºÎ¸¦ ÇØ¿Ü·Î ³»¸ó ¼ö½Ê ³â°£ ÀÌ¾îÁ® ¿Â ºÒ°øÁ¤ÇÑ ¹«¿ªÇù»óÀÇ ÇÑ ÆäÀÌÁö¸¦ ³Ñ±â°Ô µÆ´Ù”¸ç ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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