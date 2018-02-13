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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.13 È­ 18:04
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(¼Óº¸) ÃÖ¼ø½Ç 1½É ÆÇ°á, Â¡¿ª 20³â+¹ú±Ý 180¾ï...¡°¾ÈÁ¾¹ü Â¡¿ª 6³â¿¡ ¹ú±Ý 1¾ï¡±
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½ÂÀÎ 2018.02.13  
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ÀÌ³¯ ÀçÆÇºÎ´Â ÃÖ ¾¾¿¡ ÇøÀÇ ´ëºÎºÐÀ» À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤ÇÏ°í Â¡¿ª 20³â¿¡ ÃßÂ¡±Ý 180¾ï¿øÀ» ¼±°í Çß´Ù.

°ËÂûÀÌ ±¸ÇüÇÑ Â¡¿ª 25³â¿¡´Â ¹ÌÄ¡Áö ¸øÇß´Ù. ±×·¯³ª ±¹Á¤³ó´Ü »ç¹ü °¡¿îµ¥¿¡´Â °¡Àå ¹«°Å¿î Ã³¹úÀ» ¹Þ°Ô µÆ´Ù.

¾ÈÁ¾¹ü Àü ¼ö¼®¿¡°Ôµµ ³ú¹°¼ö¼ö µî ÇøÀÇ »ó´ç ºÎºÐÀ» À¯ÁË·Î ÀÎÁ¤ÇÏ°í Â¡¿ª 6³â·¹ú±Ý 1¾ï¿øÀ» ¼±°íÇß´Ù.

³ú¹°°ø¿© ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ½Åµ¿ºó ·Ôµ¥±×·ì È¸Àå¿¡°Õ Â¡¿ª 2³â6°³¿ùÀÇ ½ÇÇüÀ» ¼±°íÇÏ°í ¹ýÁ¤ ±¸¼ÓÇß´Ù. ³ú¹°°ø¿©¾×À¸·Î Æò°¡µÈ 70¾ï¿øÀº ÃßÂ¡ÇÏ±â·Î Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2018³â 2¿ù 9ÀÏ~)

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