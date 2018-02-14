¡®ÀÌÀ±ÅÃ ¼ºÃßÇà ÀÇÈ¤¡¯, ±è¼öÈñ ´ëÇ¥ ¡°10³â Àü Àº¹ÐÇÑ ºÎÀ§ ¾È¸¶ ½ÃÄ×´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.14 ¼ö 17:47
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.14  
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±è ´ëÇ¥´Â “ÀÌ ¿¬Ãâ°¡°¡ ÀÏ´Ü 3¿ù1ÀÏ¿¡ ¿¹Á¤µÈ ’³ë¼÷ÀÇ ½Ã‘ °ø¿¬ºÎÅÍ ¿¬ÃâÀ» ¸ðµÎ Ãë¼ÒÇÒ ¿¹Á¤”¸ç “ÀÌÀ±ÅÃ ¿¬Ãâ°¡°¡ ¾ÕÀ¸·Î °èÈ¹µÈ ÀÛ¾÷À» ¸ðµÎ Ãë¼ÒÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù. ¾Æ¹«¸® 10¿©³âÀü ÀÏÀÌ¶ó°í ÇÏ´õ¶óµµ µ¤À» ¼ö´Â ¾ø´Â ÀÏ”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¾Õ¼­ ±è¼öÈñ ±Ø´Ü ¹ÌÀÎ ´ëÇ¥´Â 14ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ‘#¹ÌÅõ’(#Metoo, ³ªµµ ¸»ÇÑ´Ù) ¿îµ¿¿¡ µ¿ÂüÇÒ ¶æÀ» ÀüÇÏ¸ç Àå¹®ÀÇ ±ÛÀ» ³²°å´Ù.

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ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “±Ø´Ü°è±îÁö ¼ºÃßÇà ³í¶õÀÌ¶ó´Ï” “ÀÌÀ±ÅÃ¿¡ ½Ç¸ÁÀÌ Å©´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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