¡®ÀÌÀ±ÅÃ ¼ºÃßÇà ÀÇÈ¤¡¯, ±è¼öÈñ ´ëÇ¥ ¡°10³â Àü Àº¹ÐÇÑ ºÎÀ§ ¾È¸¶ ½ÃÄ×´Ù¡±

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14ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ÀÌÀ±ÅÃ ¿¬Ãâ°¡°¡ “Áö³ Àß¸øÀ» ¹Ý¼ºÇÏ°í ¸ðµç °ÍÀ» ³»·Á³õ°í ±Ù½ÅÇÏ°Ú´Ù”°í ±è¼ÒÈñ ¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐ ´ëÇ¥ÀÇ ÀÔÀ» ºô·Á ÀüÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±è ´ëÇ¥´Â “ÀÌ ¿¬Ãâ°¡°¡ ÀÏ´Ü 3¿ù1ÀÏ¿¡ ¿¹Á¤µÈ ’³ë¼÷ÀÇ ½Ã‘ °ø¿¬ºÎÅÍ ¿¬ÃâÀ» ¸ðµÎ Ãë¼ÒÇÒ ¿¹Á¤”¸ç “ÀÌÀ±ÅÃ ¿¬Ãâ°¡°¡ ¾ÕÀ¸·Î °èÈ¹µÈ ÀÛ¾÷À» ¸ðµÎ Ãë¼ÒÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù. ¾Æ¹«¸® 10¿©³âÀü ÀÏÀÌ¶ó°í ÇÏ´õ¶óµµ µ¤À» ¼ö´Â ¾ø´Â ÀÏ”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¾Õ¼ ±è¼öÈñ ±Ø´Ü ¹ÌÀÎ ´ëÇ¥´Â 14ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ‘#¹ÌÅõ’(#Metoo, ³ªµµ ¸»ÇÑ´Ù) ¿îµ¿¿¡ µ¿ÂüÇÒ ¶æÀ» ÀüÇÏ¸ç Àå¹®ÀÇ ±ÛÀ» ³²°å´Ù.
±×´Â 10¿© ³âÀü¿¡ ÀÌÀ±ÅÃ ¿¬Ãâ°¡¿¡°Ô ¼ºÃßÇàÀ» ´çÇß´Ù°í °í¹éÇß´Ù. ¿¬±Ø ‘¿À±¸’ Áö¹æ °ø¿¬¿¡¼ ÀÌ ¿¬ÃâÀÌ ¼÷¼ÒÀÎ ¿©°ü¹æ¿¡ ºÒ·¯ ¾È¸¶¸¦ ½ÃÅ°´õ´Ï ¼º±â ÁÖº¯À» ÁÖ¹«¸£¶ó°í Çß´Ù°í Áö½ÃÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ÀÌ¿¡ ±è ´ëÇ¥´Â ÀÌ ÀÏÀ» °è±â·Î ±Ø´Ü¿¡ Å»ÅðÇß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö°í ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “±Ø´Ü°è±îÁö ¼ºÃßÇà ³í¶õÀÌ¶ó´Ï” “ÀÌÀ±ÅÃ¿¡ ½Ç¸ÁÀÌ Å©´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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