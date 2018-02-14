À°Áö´ã¡¤°­´Ù´Ï¿¤, Ä³½ºÆÛ ÆÄÆ¼¿¡¼­ ÀÎ¿¬?...¡°ÇöÀç ¼­·Î °¨Á¤ Á¤¸®ÇÑ »óÅÂ¡±

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Ä³½ºÆÛ´Â 14ÀÏ À°Áö´ã°ú °´Ù´Ï¿¤ÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇØ “2³â Àü Âë ¿¬½À»ýÀÌ¾ú´ø ´Ù´Ï¿¤°ú ÅÂ¿õÀÌ¸¦ Á¦ ÁöÀÎµéÀÌ ÀÖ´Â ÆÄÆ¼¿¡ ÃÊ´ë Çß´Ù. ±× ÀÚ¸®¿¡ Áö´ãÀÌµµ ÀÖ¾ú°í ±×·¸°Ô Áö´ãÀÌ¶û ´Ù´Ï¿¤Àº Ã³À½ ¾Ë°Ô µÆ´Ù”°í ¸»¹®À» ¿¾ú´Ù.
ÀÌ¾î “µÑ ³ªÀÌ°¡ ºñ½ÁÇÏ±âµµ ÇÏ°í ´Ù Ä£ÇØÁö´Â ºÐÀ§±â¿©¼ µÑµµ ±×³¯ ÀÌÈÄ·Î ¸î ¹ø ´õ Ä£±¸µé°ú ÇÔ²² ¸¸³µ´Ù. Áö´ãÀÌ¿¡°Ô ÁÁÀº ¸¶À½À» °¡Áö°í ¿¬¶ôÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ¸»À» ÀüÇØµé¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “MMO¼Ò¼Ó»ç ¿¬½À»ýµéÀÌ ÇÁ·Îµà½º¸¦ ÁØºñÇÏ°Ô µÇ¸é¼ ¹ÙºüÁ³°í, ¼·Î °¨Á¤ Á¤¸®¸¦ ÇÑ °É·Î ¾Ë°í ÀÖ´Ù. µ¥ºß ÀÌÈÄ ¼¥¿¡¼ ¸¶ÁÖÄ¡°Å³ª ÇßÀ» ¶§µµ Çü½ÄÀûÀÎ ÀÎ»ç¸¦ ÁÖ°í ¹Þ°í ±× ÀÌ»óÀÇ ¿¬¶ô ¶Ç´Â °ü°è´Â ¾ø¾ú°í °¡´ÉÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø °É·Î ¾È´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ Ä³½ºÆÛ´Â À°Áö´ãÀÌ ÀÌ³¯ SNS¿¡ ¿Ã¸° ±Û¿¡ ´ëÇØ “¹«½¼ ÀÌÀ¯¿¡¼ °Ô½Ã¹°À» ¿Ã·È´ÂÁö ÀÌÇØÇÏ±â Èûµé°í ÀÌÇØ°¡ ¾È °£´Ù”¸ç “ÃßÃøµé·Î »ý±â´Â ÇÇÇØ°¡ ´ú ÇßÀ¸¸é ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, À°Áö´ãÀº ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ÇÑ ºí·Î°Å°¡ ¿Ã¸° ‘°´Ù´Ï¿¤ÀÇ ºùÀÇ±Û’¿¡ ´ëÇØ ÀÚ½Å°ú °´Ù´Ï¿¤ÀÇ ½ÇÁ¦ ÀÌ¾ß±â¸¦ ¾ð±ÞÇÑ °Í °°´Ù´Â ´Ì¾Ó½ºÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇØ ³í¶õÀ» ºú°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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