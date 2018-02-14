°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.14 ¼ö 17:47
¿¬¿¹/½Ã»ç
À°Áö´ã¡¤°­´Ù´Ï¿¤, Ä³½ºÆÛ ÆÄÆ¼¿¡¼­ ÀÎ¿¬?...¡°ÇöÀç ¼­·Î °¨Á¤ Á¤¸®ÇÑ »óÅÂ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.14  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¿¥³Ý ‘¾ðÇÁ¸®Æ¼ ·¦½ºÅ¸’¿¡ Ãâ¿¬Çß´ø Ä³½ºÆÛ°¡ µ¿·á À°Áö´ã°ú ¿ö³Ê¿ø °­´Ù´Ï¿¤ÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇØ “Áö±ÝÀº ¿¬¶ôÇÏÁö ¾Ê´Â »çÀÌ”¶ó°í ¹àÇû´Ù. À°Áö´ã ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ Ä¸Ã³.

 

¿¥³Ý ‘¾ðÇÁ¸®Æ¼ ·¦½ºÅ¸’¿¡ Ãâ¿¬Çß´ø Ä³½ºÆÛ°¡ µ¿·á À°Áö´ã°ú ¿ö³Ê¿ø °­´Ù´Ï¿¤ÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇØ “Áö±ÝÀº ¿¬¶ôÇÏÁö ¾Ê´Â »çÀÌ”¶ó°í ¹àÇû´Ù.

Ä³½ºÆÛ´Â 14ÀÏ À°Áö´ã°ú °­´Ù´Ï¿¤ÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇØ “2³â Àü Âë ¿¬½À»ýÀÌ¾ú´ø ´Ù´Ï¿¤°ú ÅÂ¿õÀÌ¸¦ Á¦ ÁöÀÎµéÀÌ ÀÖ´Â ÆÄÆ¼¿¡ ÃÊ´ë Çß´Ù. ±× ÀÚ¸®¿¡ Áö´ãÀÌµµ ÀÖ¾ú°í ±×·¸°Ô Áö´ãÀÌ¶û ´Ù´Ï¿¤Àº Ã³À½ ¾Ë°Ô µÆ´Ù”°í ¸»¹®À» ¿­¾ú´Ù.

ÀÌ¾î “µÑ ³ªÀÌ°¡ ºñ½ÁÇÏ±âµµ ÇÏ°í ´Ù Ä£ÇØÁö´Â ºÐÀ§±â¿©¼­ µÑµµ ±×³¯ ÀÌÈÄ·Î ¸î ¹ø ´õ Ä£±¸µé°ú ÇÔ²² ¸¸³µ´Ù. Áö´ãÀÌ¿¡°Ô ÁÁÀº ¸¶À½À» °¡Áö°í ¿¬¶ôÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ¸»À» ÀüÇØµé¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “MMO¼Ò¼Ó»ç ¿¬½À»ýµéÀÌ ÇÁ·Îµà½º¸¦ ÁØºñÇÏ°Ô µÇ¸é¼­ ¹ÙºüÁ³°í, ¼­·Î °¨Á¤ Á¤¸®¸¦ ÇÑ °É·Î ¾Ë°í ÀÖ´Ù. µ¥ºß ÀÌÈÄ ¼¥¿¡¼­ ¸¶ÁÖÄ¡°Å³ª ÇßÀ» ¶§µµ Çü½ÄÀûÀÎ ÀÎ»ç¸¦ ÁÖ°í ¹Þ°í ±× ÀÌ»óÀÇ ¿¬¶ô ¶Ç´Â °ü°è´Â ¾ø¾ú°í °¡´ÉÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø °É·Î ¾È´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

¶ÇÇÑ Ä³½ºÆÛ´Â À°Áö´ãÀÌ ÀÌ³¯ SNS¿¡ ¿Ã¸° ±Û¿¡ ´ëÇØ “¹«½¼ ÀÌÀ¯¿¡¼­ °Ô½Ã¹°À» ¿Ã·È´ÂÁö ÀÌÇØÇÏ±â Èûµé°í ÀÌÇØ°¡ ¾È °£´Ù”¸ç “ÃßÃøµé·Î »ý±â´Â ÇÇÇØ°¡ ´ú ÇßÀ¸¸é ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí, À°Áö´ãÀº ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ÇÑ ºí·Î°Å°¡ ¿Ã¸° ‘°­´Ù´Ï¿¤ÀÇ ºùÀÇ±Û’¿¡ ´ëÇØ ÀÚ½Å°ú °­´Ù´Ï¿¤ÀÇ ½ÇÁ¦ ÀÌ¾ß±â¸¦ ¾ð±ÞÇÑ °Í °°´Ù´Â ´Ì¾Ó½ºÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇØ ³í¶õÀ» ºú°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®°ïÁö¾Ï Á¤½Åº´¿ø¡¯¿¡ °ïÁö¾Ï ÁÖ¹Îµé ÆÞÂ½ ¶Ù´Â ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°Á¦¹ß ¿ÀÁö¸¶¶ó¡±
  • ¡®³»º¸ÇèÃ£¾ÆÁÜ¡¯ ¿Ü¿¡ ¶Ç ³» µ· Ã£¾ÆÁÖ´Â ¼­ºñ½º ÃÑÁ¤¸®
  • ÃÖ´Ùºó, ¿©ÀÚ ½Ì±Û ¼îÆ® 65.73Á¡ °³ÀÎ º£½ºÆ®¡¦±è¿¬¾Æ ÃÖ°íÁ¡¼ö´Â?
  • ¡®18¼¼ ¿¬ÇÏ¿Í °áÈ¥¡¯ ÇÔ¼Ò¿ø, ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ ÃâÀü ¸ð½Àº¸´Ï...¡°»ó±ÝÀ¸·Î °¡Àü ´Ù¹Ù²å´Ù¡±
  • ¹è±× Á¡°Ë ½Ã°£, ¿ÀÈÄ 4½Ã±îÁö ¿¬Àå...¡°Á¡°Ë Áß ÀÌ½´ ¹ß»ý È®ÀÎñé¡±
    • ¡®°ïÁö¾Ï Á¤½Åº´¿ø¡¯¿¡ °ïÁö¾Ï ÁÖ¹Îµé ÆÞÂ½ ¶Ù´Â ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°Á¦¹ß ¿ÀÁö¸¶¶ó¡± ¡®°ïÁö¾Ï Á¤½Åº´¿ø¡¯¿¡ °ïÁö¾Ï ÁÖ¹Îµé ÆÞÂ½ ¶Ù´Â ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°Á¦¹ß ¿ÀÁö¸¶¶ó¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¼Õ³ªÀº, Æä¹Ì´Ï½ºÆ® ³í¶õ ¿Ö?...¡°ÆùÄÉÀÌ½º°¡ Áõ¸í¡± vs ¡°ÇÁ·ÎºÒÆí·¯µé Æ®Áý¡±
    2
    Çö´ëÁß°ø¾÷, ¿Ü±¹ÀÎ»çÅÃ ¸Å°¢ ÃßÁø
    3
    À°Áö´ã, °­´Ù´Ï¿¤ ºùÀÇ±Û ³í¶õÀÇ ¡®Àü¸»¡¯...¿ö³Ê¿ø ÆÒµé ¡°¸Á»óÀÌ ½ÉÇÏ´Ù¡±
    4
    ÃÖ¼ø½Ç, ³ªÀÌ¿¡ °ü½É ¿Ö?...¡°62»ì+25³â ±¸Çü ±×´ë·Î¸é Á¾½ÅÇü±Þ¡±
    5
    È£¹Ý°Ç¼³»ê¾÷, ¡®À§·ÊÈ£¹Ý°¡µçÇÏÀÓ¡¯ 13ÀÏ±îÁö Á¤´ç°è¾à
    6
    Á¤¿µ¼÷ µþ ÀüÀ¯°æ, ´Ê±ðÀÌ µ¥ºß ¡®¹Ì¸ðÀÇ ¹è¿ì?¡¯...¡°¾Æ³ª¿î¼­ ÁØºñ Á¢°í ½ÃÀÛ, ¹Ý´ë ½ÉÇß´Ù¡±
    7
    ÃÖ¼ø½Ç 1½É ¼±°í °á°ú´Â?...Á¤Ã»·¡ ¡°¾ÈÁ¾¹ü ¼öÃ¸µµ ÀÎÁ¤, ³ú¹°ÁË ¼º¸³¡±
    8
    ¡®¿À´Ã 1½É¼±°í¡¯ ÃÖ¼ø½Ç, 16°³¿ù °øÆÇ ´ëÀåÁ¤ ¡®¸»¸»¸»¡¯...¡°ÇÑ¹øµµ »çÀÍ Ãß±¸ ¾ÈÇØ¡±
    9
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ¿ì¸®»çÁÖ Ãß°¡ Ã»¾à·ü 1000% ³Ñ¾î ¡®ÀÎ±â¡¯
    10
    Æ÷Ç×ÁöÁø ¿©Áø ¶Ç ¹ß»ý, ¹Ì±¹·É ±¡¿¡¼± 6.0±Ô¸ð ÁöÁø...¡°³ª¶ó ¾ÈÆÆ ¿ÖÀÌ·¯³ª¡±
    ¿ì¸®µ¿³× »çÁø°ü ¾ÆÀú¾¾, ¸ðµ¨µÇ¼Ì³×!
    ±Â´º½ºÄÚ ÇØ¿ÜºÀ»ç´Ü, 20ÀÏ ¿ï»ê¼­ ±Í±¹¹ßÇ¥È¸
    ¿ï»ê´ë Ãâ½Å ±èµµ¿¬¾¾, ½ÅÁøÀÛ°¡ ½Å°í½Ä
    Äí¹ÙÀÇ ±æ À§¿¡¼­ ¸¶ÁÖÇÑ »îÀÇ ¼ø°£µé, ¼Õ¹¦³â »çÁø°¡ Ã¹ °³ÀÎ...
    ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÕÃ¢À¸·Î µè´Â ±³°ú¼­ ¼Ó À½¾Ç

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr