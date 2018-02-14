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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.14 ¼ö 17:47
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[°í¼Óµµ·Î±³Åë»óÈ²] ¼­¿ï¡æºÎ»ê¡¤¸ñÆ÷ 7½Ã°£, ¼­¿ï¡æ¿ï»ê¡¤´ë±¸ 4½Ã°£¡è...¡°¿ÀÈÄ 6½Ã Á¤Ã¼ ÀýÁ¤¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.14  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
 

 

¼³ ¿¬ÈÞ¸¦ ÇÏ·ç ¾ÕµÐ 14ÀÏ º»°ÝÀûÀÎ ±Í¼ºÇà·ÄÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ÀÌ³¯ Á¤Ã¼´Â ¿ÀÈÄ 6½Ã²² ÀýÁ¤À» ÀÌ¸¦ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

14ÀÏ ÇÑ±¹µµ·Î°ø»ç¿¡ µû¸£¸é °æºÎ°í¼Óµµ·Î´Â ºÎ»ê ¹æÇâÀÇ ±³Åë·®ÀÌ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. °æ±â±Ç¿¡¼­µµ ÃæÃ»±Ç ³Ñ¾î°¡´Â ±¸°£¿¡¼­ 40km ÀÌ»ó Á¤Ã¼µÇ°í ÀÖ´Ù. ÁßºÎ°í¼Óµµ·Î´Â ¿ÀÃ¢ÈÞ°Ô¼Ò¿Í ¼­Ã»ÁÖ »çÀÌ 13km°¡ ¸·È÷°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ µµ·Î°ø»ç´Â ¿ÀÈÄ 2½Ã ¼­¿ï¿ä±Ý¼Ò Ãâ¹ß ±âÁØÀ¸·Î ½Â¿ëÂ÷·Î ¼Ò¿ä ½Ã°£Àº ºÎ»ê 7½Ã°£ ,¿ï»ê 4½Ã°£ 49ºÐ,  ¸ñÆ÷ 7½Ã°£ , ´ë±¸ 4½Ã°£ 22ºÐ, ±¤ÁÖ 5½Ã°£40ºÐ, °­¸ª 2½Ã°£50ºÐ , ¾ç¾ç 2½Ã°£ , ´ëÀü 4½Ã°£30ºÐÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
 
ÀÌ¹ø ¼³ ¿¬ÈÞ±â°£ ±Í¼º±æ È¥ÀâÀº ±Í¼º±æ¿¡´Â ¼³ ÇÏ·ç ÀüÀÎ 15ÀÏ ¿ÀÀü, ±Í°æ±æ¿¡´Â ¼³ ´çÀÏÀÎ 16ÀÏ ¿ÀÈÄ°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

±¹Åä±³ÅëºÎ´Â ¼³ ¿¬ÈÞ Ã¹³¯ÀÎ ÀÌ³¯ºÎÅÍ 18ÀÏ±îÁö ÃÑ 3274¸¸ ¸í, ÇÏ·ç Æò±Õ 655¸¸ ¸íÀÌ ÀÌµ¿ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù. ±³Åë ÀÌµ¿Àº 10¸í´ç 8¸íÀÌ ½Â¿ëÂ÷¸¦ ÀÌ¿ëÇØ °í¼Óµµ·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â Â÷·®´ë¼ö´Â 1ÀÏ Æò±Õ 424¸¸ ´ë·Î ¿¹ÃøÇß´Ù.

±Í¼º·±Í°æ Æò±Õ½Ã°£Àº ±Í¼º ½Ã ¼­¿ï→ºÎ»ê 7½Ã°£ 20ºÐ, ¼­¿ï→±¤ÁÖ 6½Ã°£ 30ºÐ, ±Í°æ ½Ã ºÎ»ê→¼­¿ï 7½Ã°£ 30ºÐ, ±¤ÁÖ→¼­¿ï 5½Ã°£ 50ºÐÀÌ ¼Ò¿äµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

´Ù¸¸, ¼­¿ï~°­¸ªÀÇ °æ¿ì ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ¿µÇâÀ¸·Î ¿µµ¿±Ç ±³Åë·® ÁýÁß Á¤µµ¿¡ µû¶ó ¼­¿ï→°­¸ªÀº 5½Ã°£~7½Ã°£ 30ºÐÀ¸·Î Áö³­ÇØ ´ëºñ 1½Ã°£ 50ºÐ~4½Ã°£ 20ºÐ Áõ°¡ÇÏ°í, °­¸ª→¼­¿ïÀº 4½Ã°£ 30ºÐ~7½Ã°£À¸·Î Áö³­ÇØ ´ëºñ 1½Ã°£ 10ºÐ~3½Ã°£ 40ºÐ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

ÀÌ¹ø ¼³Àº Áö³­ÇØ Ãß¼®°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î °í¼Óµµ·Î ÅëÇà·á ¸éÁ¦°¡ ½ÃÇàµÈ´Ù.

±¹ÅäºÎ °ü°èÀÚ´Â “¿À´Â 14ÀÏºÎÅÍ 5ÀÏ°£À» ¼³ ¿¬ÈÞ Æ¯º°±³Åë´ëÃ¥±â°£À¸·Î Á¤Çß´Ù”¸ç “¾ÈÀüÇÏ°í Æí¾ÈÇÏ°Ô °íÇâ±æÀ» À§ÇØ °ü°è±â°ü ÇÕµ¿À¸·Î ‘Á¤ºÎÇÕµ¿ Æ¯º°±³Åë´ëÃ¥’À» ¼ö¸³ÇØ ½ÃÇàÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

 

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    1
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    2
    Çö´ëÁß°ø¾÷, ¿Ü±¹ÀÎ»çÅÃ ¸Å°¢ ÃßÁø
    3
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    4
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    5
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    6
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    7
    ÃÖ¼ø½Ç 1½É ¼±°í °á°ú´Â?...Á¤Ã»·¡ ¡°¾ÈÁ¾¹ü ¼öÃ¸µµ ÀÎÁ¤, ³ú¹°ÁË ¼º¸³¡±
    8
    ¡®¿À´Ã 1½É¼±°í¡¯ ÃÖ¼ø½Ç, 16°³¿ù °øÆÇ ´ëÀåÁ¤ ¡®¸»¸»¸»¡¯...¡°ÇÑ¹øµµ »çÀÍ Ãß±¸ ¾ÈÇØ¡±
    9
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    10
    Æ÷Ç×ÁöÁø ¿©Áø ¶Ç ¹ß»ý, ¹Ì±¹·É ±¡¿¡¼± 6.0±Ô¸ð ÁöÁø...¡°³ª¶ó ¾ÈÆÆ ¿ÖÀÌ·¯³ª¡±
    ¿ì¸®µ¿³× »çÁø°ü ¾ÆÀú¾¾, ¸ðµ¨µÇ¼Ì³×!
    ±Â´º½ºÄÚ ÇØ¿ÜºÀ»ç´Ü, 20ÀÏ ¿ï»ê¼­ ±Í±¹¹ßÇ¥È¸
    ¿ï»ê´ë Ãâ½Å ±èµµ¿¬¾¾, ½ÅÁøÀÛ°¡ ½Å°í½Ä
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    ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÕÃ¢À¸·Î µè´Â ±³°ú¼­ ¼Ó À½¾Ç

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