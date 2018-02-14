[°í¼Óµµ·Î±³Åë»óÈ²] ¼­¿ï¡æºÎ»ê¡¤¸ñÆ÷ 7½Ã°£, ¼­¿ï¡æ¿ï»ê¡¤´ë±¸ 4½Ã°£¡è...¡°¿ÀÈÄ 6½Ã Á¤Ã¼ ÀýÁ¤¡±

¼³ ¿¬ÈÞ¸¦ ÇÏ·ç ¾ÕµÐ 14ÀÏ º»°ÝÀûÀÎ ±Í¼ºÇà·ÄÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù. ÀÌ³¯ Á¤Ã¼´Â ¿ÀÈÄ 6½Ã²² ÀýÁ¤À» ÀÌ¸¦ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
14ÀÏ ÇÑ±¹µµ·Î°ø»ç¿¡ µû¸£¸é °æºÎ°í¼Óµµ·Î´Â ºÎ»ê ¹æÇâÀÇ ±³Åë·®ÀÌ Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. °æ±â±Ç¿¡¼µµ ÃæÃ»±Ç ³Ñ¾î°¡´Â ±¸°£¿¡¼ 40km ÀÌ»ó Á¤Ã¼µÇ°í ÀÖ´Ù. ÁßºÎ°í¼Óµµ·Î´Â ¿ÀÃ¢ÈÞ°Ô¼Ò¿Í ¼Ã»ÁÖ »çÀÌ 13km°¡ ¸·È÷°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ µµ·Î°ø»ç´Â ¿ÀÈÄ 2½Ã ¼¿ï¿ä±Ý¼Ò Ãâ¹ß ±âÁØÀ¸·Î ½Â¿ëÂ÷·Î ¼Ò¿ä ½Ã°£Àº ºÎ»ê 7½Ã°£ ,¿ï»ê 4½Ã°£ 49ºÐ, ¸ñÆ÷ 7½Ã°£ , ´ë±¸ 4½Ã°£ 22ºÐ, ±¤ÁÖ 5½Ã°£40ºÐ, °¸ª 2½Ã°£50ºÐ , ¾ç¾ç 2½Ã°£ , ´ëÀü 4½Ã°£30ºÐÀÌ ¿¹»óµÈ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¹ø ¼³ ¿¬ÈÞ±â°£ ±Í¼º±æ È¥ÀâÀº ±Í¼º±æ¿¡´Â ¼³ ÇÏ·ç ÀüÀÎ 15ÀÏ ¿ÀÀü, ±Í°æ±æ¿¡´Â ¼³ ´çÀÏÀÎ 16ÀÏ ¿ÀÈÄ°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
±¹Åä±³ÅëºÎ´Â ¼³ ¿¬ÈÞ Ã¹³¯ÀÎ ÀÌ³¯ºÎÅÍ 18ÀÏ±îÁö ÃÑ 3274¸¸ ¸í, ÇÏ·ç Æò±Õ 655¸¸ ¸íÀÌ ÀÌµ¿ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù. ±³Åë ÀÌµ¿Àº 10¸í´ç 8¸íÀÌ ½Â¿ëÂ÷¸¦ ÀÌ¿ëÇØ °í¼Óµµ·Î¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ´Â Â÷·®´ë¼ö´Â 1ÀÏ Æò±Õ 424¸¸ ´ë·Î ¿¹ÃøÇß´Ù.
±Í¼º·±Í°æ Æò±Õ½Ã°£Àº ±Í¼º ½Ã ¼¿ï→ºÎ»ê 7½Ã°£ 20ºÐ, ¼¿ï→±¤ÁÖ 6½Ã°£ 30ºÐ, ±Í°æ ½Ã ºÎ»ê→¼¿ï 7½Ã°£ 30ºÐ, ±¤ÁÖ→¼¿ï 5½Ã°£ 50ºÐÀÌ ¼Ò¿äµÉ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
´Ù¸¸, ¼¿ï~°¸ªÀÇ °æ¿ì ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ ¿µÇâÀ¸·Î ¿µµ¿±Ç ±³Åë·® ÁýÁß Á¤µµ¿¡ µû¶ó ¼¿ï→°¸ªÀº 5½Ã°£~7½Ã°£ 30ºÐÀ¸·Î Áö³ÇØ ´ëºñ 1½Ã°£ 50ºÐ~4½Ã°£ 20ºÐ Áõ°¡ÇÏ°í, °¸ª→¼¿ïÀº 4½Ã°£ 30ºÐ~7½Ã°£À¸·Î Áö³ÇØ ´ëºñ 1½Ã°£ 10ºÐ~3½Ã°£ 40ºÐ Áõ°¡ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÀÌ¹ø ¼³Àº Áö³ÇØ Ãß¼®°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î °í¼Óµµ·Î ÅëÇà·á ¸éÁ¦°¡ ½ÃÇàµÈ´Ù.
±¹ÅäºÎ °ü°èÀÚ´Â “¿À´Â 14ÀÏºÎÅÍ 5ÀÏ°£À» ¼³ ¿¬ÈÞ Æ¯º°±³Åë´ëÃ¥±â°£À¸·Î Á¤Çß´Ù”¸ç “¾ÈÀüÇÏ°í Æí¾ÈÇÏ°Ô °íÇâ±æÀ» À§ÇØ °ü°è±â°ü ÇÕµ¿À¸·Î ‘Á¤ºÎÇÕµ¿ Æ¯º°±³Åë´ëÃ¥’À» ¼ö¸³ÇØ ½ÃÇàÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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