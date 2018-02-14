À°Áö´ã Ý« ¡°°­´Ù´Ï¿¤°ú µþ °ü°è? Ä³½ºÆÛ°¡ ¸»ÇÑ Á¤µµ »çÀÌ¡±...Ä³½ºÆÛ ¹¹¶ó ¸»Çß³ª

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.14 ¼ö 17:47
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½ÂÀÎ 2018.02.14  
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À°Áö´ãÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â 14ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ “À°Áö´ã°ú °­´Ù´Ï¿¤ÀÌ ¿¬ÀÎ »çÀÌ¿´´À³Ä”´Â Áú¹®¿¡ “³»°¡ ¾Ë°í ÀÖ´Â °ÍÀº Ä³½ºÆÛ°¡ ¸»ÇÑ Á¤µµÀÇ »çÀÌ¶ó´Â Á¡”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

¾Õ¼­ ÀÌ³¯ À°Áö´ã°ú °­´Ù´Ï¿¤Àº °ú°Å ¿¬ÀÎ »çÀÌ¿´´Ù´Â ¼³ÀÌ ºÒ°ÅÁ³´Ù. ÀÌ³¯ À°Áö´ãÀÌ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ µÎ »ç¶÷ÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇØ “¿ì¸®”¶ó°í Ç¥ÇöÇÏ°í´Â ÇÑ ºí·Î°Å°¡ ÀÛ¼ºÇÑ ‘°­´Ù´Ï¿¤ ºùÀÇ±Û’À» “¿ì¸® ¾ê±â¶ó¼­ ºÃ´Ù”¸ç ¾ð±ÞÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

ÀÌÈÄ °­´Ù´Ï¿¤ÀÇ ÆÒµéÀº À°Áö´ãÀÇ SNS¸¦ Ã£¾Æ ºí·Î°Å°¡ ¾´ ±Û¿¡ ´ëÇØ “ÆÒ½É¿¡ ±ÛÀ» ¿Ã¸®´Â °ÍÀÎµ¥ ¿Ö À°Áö´ãÀÌ ÀÌ·¸°Ô ³¯¼± ¹ÝÀÀÀÌ³Ä” “¹«½¼ ¸Á»óÀÌ³Ä”¸ç È²´çÇÑ ¹ÝÀÀÀ» ÀüÇß´Ù. ÀÌ¿¡ À°Áö´ãÀº “Á¤½Å ¸¹ÀÌ ¾ÆÇÁ´Ù ÀÌ Ä£±¸” “ÀÌ°Å ÁøÂ¥ ¹ÌÃÆ³ªºÁ” “¹ÌÄ£ ¶ÇXX³×” “´Ù Á×ÀÎ´Ù ÁøÂ¥ ¹ÌÃÆ³ªºÁ ¾îÀÌ°¡ ¾ø³×” µîÀÇ ´ñ±ÛÀ» ´Þ¸ç °­´Ù´Ï¿¤ ÆÒµé°ú ¼³ÀüÀ» ¹úÀÌ¸ç ³í¶õÀ» È®»ê½ÃÄ×´Ù.

ÀÌÃ³·³ À°Áö´ã°ú °­´Ù´Ï¿¤ÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇÑ ³í¶õÀÌ Á»Ã³·³ ¼ö±×·¯µéÁö ¾ÊÀÚ ¿¥³Ý ‘¾ðÇÁ¸®Æ¼ ·¦½ºÅ¸’¿¡ Ãâ¿¬Çß´ø Ä³½ºÆÛ°¡ ÀÌ³¯ µ¿·á À°Áö´ãÀ» ´ë½ÅÇØ µÎ »ç¶÷ÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀåÀ» ÀüÇß´Ù.

Ä³½ºÆÛ´Â À°Áö´ã°ú °­´Ù´Ï¿¤ÀÇ °ü°è¿¡ ´ëÇØ “2³â Àü Âë ¿¬½À»ýÀÌ¾ú´ø ´Ù´Ï¿¤°ú ÅÂ¿õÀÌ¸¦ Á¦ ÁöÀÎµéÀÌ ÀÖ´Â ÆÄÆ¼¿¡ ÃÊ´ë Çß´Ù. ±× ÀÚ¸®¿¡ Áö´ãÀÌµµ ÀÖ¾ú°í ±×·¸°Ô Áö´ãÀÌ¶û ´Ù´Ï¿¤Àº Ã³À½ ¾Ë°Ô µÆ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¶ÇÇÑ “MMO¼Ò¼Ó»ç ¿¬½À»ýµéÀÌ ÇÁ·Îµà½º¸¦ ÁØºñÇÏ°Ô µÇ¸é¼­ ¹ÙºüÁ³°í, ¼­·Î °¨Á¤ Á¤¸®¸¦ ÇÑ °É·Î ¾Ë°í ÀÖ´Ù. µ¥ºß ÀÌÈÄ ¼¥¿¡¼­ ¸¶ÁÖÄ¡°Å³ª ÇßÀ» ¶§µµ Çü½ÄÀûÀÎ ÀÎ»ç¸¦ ÁÖ°í ¹Þ°í ±× ÀÌ»óÀÇ ¿¬¶ô ¶Ç´Â °ü°è´Â ¾ø¾ú°í °¡´ÉÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø °É·Î ¾È´Ù”°í ÀüÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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