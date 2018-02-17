tvN 'À±½Ä´ç2' °á¹æ, ±× ÀÚ¸®¿¡ 'ÀÚ¸®ÀÖ³ª¿ä?'

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16ÀÏ ±Ý¿äÀÏ tvN 'À±½Ä´ç2'°¡ °á¹æµÇ°í ´ë½Å 'ÀÚ¸®ÀÖ³ª¿ä'°¡ ¹æ¼ÛµÇ¾ú´Ù.
'ÀÚ¸®ÀÖ³ª¿ä?'´Â °í¼Óµµ·Î ÈÞ°Ô¼Ò¿¡¼ ÁÖ¸»ÀÇ Èú¸µ°ú ¿©À¯¸¦ Áñ±â´Â ½Ã¹Îµé°úÀÇ ¿ì¿¬ÇÑ ¸¸³²À» ÅëÇØ, Æò¹üÇÑ »ç¶÷µéÀÇ ÀÏ»óÀ» ±³°¨ÇÏ¸ç ¸À°ú ¸Ú°ú Á¤ÀÌ °¡µæÇÑ ÀÎ°£¹Ì ³ÑÄ¡´Â ÀÌ¾ß±â¸¦ Àü´ÞÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ¶ó´Â ÃëÁö¿¡ ¿¬Ãâ ±è¼¼ÈÆ¿¡ ÁøÇàÀº ±è¼ºÁÖ, ±èÁØÇö, µòµòÀÌ ÇÔ²²ÇÑ´Ù.
ÆÄÀÏ·µ ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ¹æ¼ÛµÈ 'ÀÚ¸®ÀÖ³ª¿ä?'´Â ¹æ¼ÛÀÌÈÄ ´Ù¾çÇÑ ÀÇ°ßµéÀÌ ¿Ã¶ó¿Ô´Ù.
³×Æ¼ÁðµéÀº ±»ÀÌ Àß³ª°¡´Â 'À±½Ä´ç2'¸¦ °á¹æÇÏ°í ÆÄÀÏ·µ ÇÁ·Î±×·¥ 'ÀÚ¸®ÀÖ³ª¿ä?'¸¦ ¿ÖÇÏ´ÂÁö ÀÇ¹®À» °¡Á³°í, 'quen*****'´Â ¹ÎÆóÁÖ´Â ÄÁ¼ÁÀÌ ³Ñ ºÒÆíÇÔ'ÀÌ¶ó°í ÀÇ°ßÀ» ³²°å´Ù.
¶ÇÇÑ ½ÃÃ»·ü(À±½Ä´ç2 13.1%, ÀÚ¸®ÀÖ³ª¿ä? 2%)¸¦ ºñ±³ÇÏ¸é¼ tvNÃøÀÇ Æí¼ºÀ» ÁúÅ¸ÇÏ´Â ÀÇ°ßµµ ÀÖ¾ú´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ±âÁ¸ÀÇ ¿¹´É¿¡¼´Â º¼ ¼ö¾ø´Â ½Å¼±ÇÔ°ú ¼¹ÎµéÀÇ »îÀ» º¼ ¼ö ÀÖ¾î¼ Àç¹ÌÀÖ¾ú´Ù´Â ÀÇ°ßµµ ÀÖ¾ú´Ù.
±Ý¿äÀÏ À±½Ä´ç2´Â ¹æ¿µÀÌ µÇÁö ¾Ê¾ÒÁö¸¸ ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î »óÀ§¿¡ ¿À¸£¸é¼ ±× ÀÎ±â¸¦ ½Ç°¨ÇÏ°Ô Çß´Ù.
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