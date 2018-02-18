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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.18 ÀÏ 09:03
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¡°Å°¿öÁÖ¼¼¿ä!¡± H.O.T. 17³â ¸¸¿¡ ¿ÜÄ£ °¨°ÝÀÇ ´ÜÃ¼ÀÎ»çMBC ¡®¹«ÇÑµµÀü-ÅäÅä°¡3¡¯ Ã¹¹æ¼Û¡¦¡°¸Ó¸´¼ÓÀ¸·Î¸¸ »ý°¢Çß´ø Àå¸é¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.18  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 17³â ¸¸¿¡ Àç°áÇÕÇÑ H.O.T.[MBC Á¦°ø]

“È°µ¿ ±â°£ÀÇ 3¹è°¡ ³Ñ´Â ½Ã°£À» ¶³¾îÁ® Áö³» ¼­·Î »ý°¢ÀÌ ´Ù¸¦ °Í”(ÀÌÀç¿ø)ÀÌ¶ó ÇßÁö¸¸ “ÀÎ»ýÀÇ ¸¶Áö¸· ¸ñÇ¥°¡ ´Ù ÇÔ²² ¹«´ë¿¡ ¼­´Â °Í”(Åä´Ï¾È)ÀÌ¾ú±â¿¡ °á±¹ ´Ù½Ã ¹¶ÃÆ´Ù.

17ÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã 25ºÐ MBC TV¿¡¼­ ¹æ¼ÛÇÑ ‘¹«ÇÑµµÀü-Åä¿äÀÏ Åä¿äÀÏÀº °¡¼ö´Ù3’(ÀÌÇÏ ‘ÅäÅä°¡3’)¿¡¼­´Â 1¼¼´ë ¾ÆÀÌµ¹ÀÇ ´ëÇ¥ H.O.T.°¡ 17³â ¸¸¿¡ Àç°áÇÕÇÑ ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ³´Ù.

H.O.T. Àç°áÇÕÀº 2015³âºÎÅÍ ‘¹«ÇÑµµÀü’¿¡ ÀÇÇØ ½ÃµµµÆÀ¸³ª ¸â¹ö °£ ÀÌ°ß µî ¿©·¯ ÀÌÀ¯·Î ÁÂÃÊµÆ´Ù°¡ ¿ÃÇØ 1¿ù ¼º»çµÆ´Ù.

Á¦ÀÛÁøÀº ¸â¹öµéÀ» µû·Î ¸¸³ª ¼ÖÁ÷ÇÑ ¸¶À½À» µé¾ú´Ù. °­Å¸´Â “¿ì¸®´Â ÀÇ°ßÀÌ ¼­·Î ´Þ¶óµµ ½Î¿ìÁö¸¦ ¾Ê¾Æ¼­ ¿ÀÈ÷·Á Á¼ÇôÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù”°í Çß´Ù. ¹®ÈñÁØÀº “(ÆÒ°úÀÇ ¾à¼ÓÀ» ¸ø ÁöÄÑ) ÁËÃ¥°¨À» ´À³¤´Ù”°í, Àå¿ìÇõÀº “ÀÌÁ¦ ¸¶Áö¸·(±âÈ¸)ÀÌ¶ó´Â ´À³¦”ÀÌ¶ó°í º¹ÀâÇÑ ½É°æÀ» µå·¯³Â´Ù.

ÀÌ¿¡ Á¦ÀÛÁøÀº “°¢ÀÚÀÇ ¸¶À½°ú ÆÒ¸¸ »ý°¢ÇÏ°í µ¥ºß Àå¼Ò·Î ¸ðÀÌ¶ó”°í ½ÂºÎ¼ö¸¦ ¶ç¿ü°í, ´Ù¼¸ ¸â¹ö´Â 22³â Àü Ã¹ ¹æ¼Û ¹«´ëÀÎ MBC TV ‘Åä¿äÀÏ Åä¿äÀÏÀº Áñ°Å¿ö’°¡ ¿­·È´ø ¿©ÀÇµµ MBC °ø°³È¦¿¡ ¸ðµÎ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³Â´Ù.

°­Å¸´Â “¸Ó¸´¼ÓÀ¸·Î¸¸ »ý°¢ÇØº» Àå¸é”ÀÌ¶ó°í, ÀÌÀç¿øµµ “¹Û¿¡ ÆÒµµ ÀÖÀ» °Í °°´Ù”°í ¹÷Âù °¨Á¤À» ÀüÇß´Ù.

´«½Ã¿ïÀ» ºÓÈù ¸â¹öµéÀº “Å°¿öÁÖ¼¼¿ä! H.O.T.ÀÔ´Ï´Ù!”¶ó°í 17³â ¸¸¿¡ ´ÜÃ¼ÀÎ»ç¸¦ ¿ÜÃÆ´Ù.

H.O.T.´Â ÀÌ¾î “ÀÏÁÖÀÏ°£ Ä§´ë¿¡ ¸ø ´©¿î Àûµµ ÀÖ´Ù”´Â Àü¼º±â ÀÏÈ­¿Í “1¼¼´ë ¾ÆÀÌµ¹ÀÌ¶ó Á¶¾ð ±¸ÇÒ ¼±¹èµéµµ ¾ø¾ú´Ù”´Â ÇØÃ¼ ´ç½Ã ½É°æ µîÀ» ÅäÅ©·Î Ç®¾î³Â´Ù.

ÀÌµéÀº ¶Ç ‘À§ ¾Æ ´õ Ç»Ã³’(We are the future)¿Í ‘Àü»çÀÇ ÈÄ¿¹’, ‘Äµµð’, ‘ºû’À» ºÎ¸£¸ç ‘¶³¾îÁø °¨’À» È¸º¹ÇÏ±â À§ÇÑ ½Ãµ¿À» °É¾ú´Ù. ÀÌÈÄ °¢ÀÚ, ¶Ç ÇÔ²² ³ë·¡¿Í ¾È¹« ¿¬½À¿¡ ¸ÅÁøÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿©Áá´Ù.

¹®ÈñÁØÀº “ÆÒ¸¸ Çàº¹ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¸é ÃÖ´ëÇÑ (È°µ¿ ´ç½Ã¿Í) ºñ½ÁÇÏ°Ô ÀçÇöÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ´ÙÁüÇß´Ù. Àå¿ìÇõÀº “°ø¿¬ÇÏ¸é ¿ï °Í °°´Ù”°í, Åä´Ï¾ÈÀº “°ÆÁ¤µµ µÈ´Ù”°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.

H.O.T.´Â Áö³­ 15ÀÏ ¼­¿ï ¼ÛÆÄ±¸ ¹æÀÌµ¿ ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø ¿Ã¸²ÇÈÈ¦¿¡¼­ 2Ãµ500¸í ÆÒ ¾Õ¿¡ ¼¹´Ù. º»°ÝÀûÀÎ °ø¿¬ ¸ð½ÀÀº ¿À´Â 24ÀÏ ¹ã 10½Ã 40ºÐ ¹æ¼Û¿¡¼­ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.   ¿¬ÇÕ´º½º

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    ¾Æ¸§´Ù¿î ÇÕÃ¢À¸·Î µè´Â ±³°ú¼­ ¼Ó À½¾Ç

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