'¹«ÇÑµµÀü-ÅäÅä°¡3' H.O.T. ¿ÏÀüÃ¼·Î µîÀåÇØ ½ÃÃ»ÀÚµé °¡½¿ ¹¶Å¬

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18ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ '¹«ÇÑµµÀü-ÅäÅä°¡3' HOT ¿ÏÀüÃ¼°¡ µîÀåÇÏ¿´´Ù.
ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ Áß°è¹æ¼ÛÀ¸·Î ÀÎÇØ Àú³á10½Ã31ºÐ¿¡ Æí¼ºµÈ ¹«ÇÑµµÀüÀº 1ºÎ¿Í 2ºÎ·Î ³ª´©¾î ¹æ¼ÛµÇ¾ú°í ½ÃÃ»·ü 13.6%·Î µ¿½Ã°£´ë ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
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ÇÑÆí ¹«ÇÑµµÀü-ÅäÅä°¡3, HOT´Â »õ·Î¿î µµÀüÀ» À§ÇØ ³ë·ÂÇÏ´Â ¸ð½À°ú ÆÒµé¿¡°Ô Á÷Á¢ ÀüÈ¸¦ ÇØ ´Ù½Ã±Ý Ãß¾ïÀ» µÇ»ì¸®´Â ±âÈ¸¸¦ ¸¶·ÃÇØ ÁÖ´Â µî ÆÒµé°ú ÇÔ²² Áñ°Å¿î ½Ã°£À» º¸³»´Â ¸ð½ÀÀ» ¹æ¼Û¿¡ ´ã¾Ò´Ù.
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