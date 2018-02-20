°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.20 È­ 20:54
¿¬¿¹/½Ã»ç
Á¶¹Î±â, ¼ºÃßÇà ³í¶õ Á¤¸é ¹Ý¹Ú ¡°ÀüºÎ ·ç¸Ó, ¿ÀÈ÷·Á Çù¹Ú ¹Þ¾Ò´Ù¡± (°ø½Ä)
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹è¿ì Á¶¹Î±â ÃøÀÌ ¼ºÃßÇà ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ °­°æ´ëÀÀÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º, SNSÄ¸Ã³.

 

¹è¿ì Á¶¹Î±â ÃøÀÌ ¼ºÃßÇà ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ °­°æ´ëÀÀÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.

¼ºÃßÇà ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ Á¶¹Î±âÀÇ ¼Ò¼Ó»ç Àª¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº 20ÀÏ ¿ÀÈÄ °ø½Ä º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “±â»çÈ­µÈ ³»¿ë ¹× Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ÆÛÁö°í ÀÖ´Â ¼ºÃßÇà °ü·Ã ³»¿ëÀº ¸í¹éÇÑ ·ç¸Ó´Ù. ¶Ç ±³¼öÁ÷ ¹ÚÅ» ¹× ¼ºÃßÇàÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÁßÂ¡°è ¿ª½Ã »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.

¶Ç Àª¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “Áö³­ ÇØ ÃÊºÎÅÍ ÇÐ±³ ³»¿¡ Á¶¹Î±â¿¡ ´ëÇÑ È®ÀÎ ¾È µÈ ±¸¼³ÀÌ ¶°µ¹±â ½ÃÀÛÇßÀ¸³ª, ÇÇÇØÀÚµµ ¾øÀÌ ¶°µµ´Â ¼Ò¹®ÀÌ¶ó Ã³À½¿¡´Â ±í°Ô ½Å°æ ¾²Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ÀÌÈÄ °ü·Ã ³»¿ëÀÌ ÀÍ¸í ½Å¹®°í¸¦ ÅëÇØ ´ëÇÐ Ãø¿¡ ¾Ë·ÁÁö°Ô µÇ¾ú°í, ºÒÆ¯Á¤ ¼¼·ÂÀ¸·ÎºÎÅÍ ¾ð·Ð¿¡ ¾Ë¸®°Ú´Ù´Â Çù¹ÚÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

Àª¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â “Á¶¹Î±â´Â °á¹éÀ» ¹àÈ÷±â À§ÇØ ¹ýÀû Á¶Ä¡ ÁøÇà ¿©ºÎµµ »ý°¢ÇÏ¿´À¸³ª, °¡Àå ¸ÕÀú ÀÌ·Î ÀÎÇØ »óÃ³¸¦ ÀÔÀ» °¡Á·µéÀ» ÁöÅ°°í ½Í¾ú´ø ¸¶À½°ú »ó´ë¹æÀÌ ÇÐ»ýÀÌ¶ó´Â Á¡À» °í¹ÎÇÏ¿© ÃÖ´ëÇÑ ´ëÇÐ Ãø¿¡¼­ Áø»ó±Ô¸íÀ» ÇØÁÖ±â¸¦ ¿äÃ»Çß´Ù”°í »óÈ²À» ¼³¸íÇß´Ù.

±³¼öÁ÷ »çÀÓ¿¡ ´ëÇØ¼­µµ Àª¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “´ëÇÐ ¼±¹è·Î¼­, ¶Ç ±³¼ö·Î¼­ ¾î¶² ÀÌÀ¯¸¦ ¸··ÐÇÏ°í Ãß¹®¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ °Í ÀÚÃ¼¿¡ È¸ÀÇ°¨°ú ÀÚÃ¥°¨À» ´À²¸ ¹Ù·Î »çÇ¥¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù”¸ç “±×·¯³ª ´ëÇÐ Ãø¿¡¼­ Áø»ó±Ô¸í ÈÄ¿¡ ¼ö¸®°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù°í º¸·ùÇÏ´Ù ÀÌÈÄ·Îµµ ½Å¹®°í ³»¿ëÀÇ ÇÇÇØÀÚ¿Í Á¦º¸ÀÚ°¡ ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê´Â »óÈ²ÀÌ ÀÌ¾îÁ® ÇöÀç´Â »çÇ¥°¡ ¼ö¸®µÈ »óÈ²”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. 

¾Õ¼­ 20ÀÏ ¿ÀÀü ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘°í¹ßÇÕ´Ï´Ù’¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ¹è¿ì Á¶¹Î±â°¡ ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ·Î Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ±³¼öÁ÷¿¡¼­ »çÀÓÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀ» ´ãÀº ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.

ÀÍ¸íÀÇ °Ô½ÃÀÚ´Â “Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ¿¬±ØÇÐ°ú ±³¼ö¿´´ø ¿¬¿¹ÀÎ ¤¸¤±¤¡¾¾°¡ ¸î ³â°£ ¿©ÇÐ»ýµéÀ» ¼ºÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î º»±³¿¡¼­ Á¶»ç¸¦ ÁøÇàÇß°í, ±× °á°ú ÇøÀÇ°¡ ÀÎÁ¤µÅ ±³¼öÁ÷À» ¹ÚÅ»´çÇß´Ù°í ÇÑ´Ù”°í Æø·ÎÇß´Ù.

Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ÃøÀº 20ÀÏ ÀÌ°°Àº ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ “ÇÐ±³ ³»ºÎ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ÁßÂ¡°è·Î ¸éÁ÷ Ã³ºÐµÉ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ÃøÀº ÁßÂ¡°è »çÀ¯¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¸íÈ®È÷ ¹àÈ÷Áö ¾ÊÀº »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

 

ÀÌÇÏ °ø½ÄÀÔÀå Àü¹®

 

¾È³çÇÏ¼¼¿ä, Àª¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÀÔ´Ï´Ù.

±ÝÀÏ ¿ÀÀü ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ º¸µµµÈ ¹è¿ì Á¶¹Î±âÀÇ ¼ºÃßÇà °ü·Ã °ø½ÄÀÔÀå Àü´Þµå¸³´Ï´Ù.

¸ÕÀú, ±â»çÈ­µÈ ³»¿ë ¹× Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ÆÛÁö°í ÀÖ´Â ¼ºÃßÇà °ü·Ã ³»¿ëÀº ¸í¹éÇÑ ·ç¸ÓÀÔ´Ï´Ù.

¶ÇÇÑ, ±³¼öÁ÷ ¹ÚÅ» ¹× ¼ºÃßÇàÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÁßÂ¡°è ¿ª½Ã »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù.

Áö³­ ÇØ ÃÊºÎÅÍ ÇÐ±³ ³»¿¡ Á¶¹Î±â¿¡ ´ëÇÑ È®ÀÎ ¾È µÈ ±¸¼³ÀÌ ¶°µ¹±â ½ÃÀÛÇßÀ¸³ª, ÇÇÇØÀÚµµ ¾øÀÌ ¶°µµ´Â ¼Ò¹®ÀÌ¶ó Ã³À½¿¡´Â ±í°Ô ½Å°æ ¾²Áö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. ÀÌÈÄ °ü·Ã ³»¿ëÀÌ ÀÍ¸í ½Å¹®°í¸¦ ÅëÇØ ´ëÇÐ Ãø¿¡ ¾Ë·ÁÁö°Ô µÇ¾ú°í, ºÒÆ¯Á¤ ¼¼·ÂÀ¸·ÎºÎÅÍ ¾ð·Ð¿¡ ¾Ë¸®°Ú´Ù´Â Çù¹ÚÀ» ¹ÞÀº Á¶¹Î±â´Â °á¹éÀ» ¹àÈ÷±â À§ÇØ ¹ýÀû Á¶Ä¡ ÁøÇà ¿©ºÎµµ »ý°¢ÇÏ¿´À¸³ª, °¡Àå ¸ÕÀú ÀÌ·Î ÀÎÇØ »óÃ³¸¦ ÀÔÀ» °¡Á·µéÀ» ÁöÅ°°í ½Í¾ú´ø ¸¶À½°ú »ó´ë¹æÀÌ ÇÐ»ýÀÌ¶ó´Â Á¡À» °í¹ÎÇÏ¿© ÃÖ´ëÇÑ ´ëÇÐ Ãø¿¡¼­ Áø»ó±Ô¸íÀ» ÇØÁÖ±â¸¦ ¿äÃ» ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

µ¿½Ã¿¡ ´ëÇÐ ¼±¹è·Î¼­, ¶Ç ±³¼ö·Î¼­ ¾î¶² ÀÌÀ¯¸¦ ¸··ÐÇÏ°í Ãß¹®¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ °Í ÀÚÃ¼¿¡ È¸ÀÇ°¨°ú ÀÚÃ¥°¨À» ´À²¸ ¹Ù·Î »çÇ¥¸¦ Á¦ÃâÇÏ¿´À¸³ª, ´ëÇÐ Ãø¿¡¼­ Áø»ó±Ô¸í ÈÄ¿¡ ¼ö¸®°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù°í º¸·ùÇÏ´Ù ÀÌÈÄ·Îµµ ½Å¹®°í ³»¿ëÀÇ ÇÇÇØÀÚ¿Í Á¦º¸ÀÚ°¡ ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê´Â »óÈ²ÀÌ ÀÌ¾îÁ® ÇöÀç´Â »çÇ¥°¡ ¼ö¸®µÈ »óÈ²ÀÔ´Ï´Ù.

À§¿Í °ü·ÃµÈ ÇÐ±³ ÃøÀÇ Á¶»ç Áß, ¼ö¾÷ Áß »ç¿ëÇÑ ¾ðÇàÀÌ ¼ö¾÷°ú ¸ÂÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ´ëÇÐÀÇ ÀÚÃ¼ Á¶»ç °á°ú¿¡ µû¶ó ‘3°³¿ù Á¤Á÷’ÀÇ Â¡°è¸¦ ¹ÞÀº Á¶¹Î±â´Â µµÀÇÀû Ã¥ÀÓ°¨À» °¡Áö°í ½º½º·Î »çÇ¥¸¦ Á¦ÃâÇÑ °ÍÀÏ »Ó, º¸µµµÈ ÇÐ±³ÃøÀÇ ¼ºÃßÇàÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÁßÂ¡°è´Â »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï¸ç ÀÌ·¯ÇÑ ÇÐ±³ÃøÀÇ ÀÔÀå¿¡ ±íÀº À¯°¨À» Ç¥ÇÏ´Â ¹ÙÀÔ´Ï´Ù.

ÀÌ¹Ì ½º½º·Î ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÚ¼÷ÇÏ°íÀÚ Ã¥ÀÓÀ» Áö°í °­´Ü¿¡¼­ ³»·Á¿Â Á¶¹Î±â¿¡°Ô ¿¬¿¹ÀÎÀÌ¶ó´Â Á¡À» ¾Ç¿ë, ÀÇµµÀûÀÎ ¾Ç¼º ·ç¸Ó¸¦ °¢Á¾ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ¾ç»êÇÑ´Ù¸é ÇÑ °¡Á·ÀÇ °¡Àå¿¡°Ô, ¶ÇÇÑ ÇÑ °¡Á¤¿¡ µ¹ÀÌÅ³ ¼ö ¾ø´Â »óÃ³¸¦ ÀÔÈù À§¹ýÇàÀ§¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ¾öÁßÇÏ°í ´ÜÈ£ÇÏ°Ô ´ëÃ³¸¦ ÇÏ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.

¶ÇÇÑ È®ÀÎµÇÁö ¾ÊÀº »ç½Ç¿¡ ±Ù°ÅÇÑ ÃßÃø¼º º¸µµ´Â ÀÚÁ¦ÇØÁÖ½Ã±æ ºÎÅ¹ µå¸³´Ï´Ù.

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡±
  • ¡®±âÀÚÈ¸°ß¡¯ ¹éÃ¶±â °¨µ¶ ¡°³ë¼±¿µÀÌ ¸¶Áö¸· ÀÚÃ³ÇØ¡±¡¦±èº¸¸§ ¡°·¦Å¸ÀÓ ¸ÂÃß·Á ¼Óµµ ³ô¿©¡±
  • ±èº¸¸§ ÀÎÅÍºä ³í¶õ ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ¡¦ºù»ó¿¬¸ÍÀº ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ß, ÈÄ¿ø¾÷Ã¼´Â ÈÄ¿ø Áß´Ü
  • ¡®¼îÆ®Æ®·¢ 1000m¡¯ ±è¿µ¾Æ, ÇÑ±¹ ºù»ó ¶°³­ ÀÌÀ¯¡¦¡°´ãÇÕÇØ Æ¯Á¤ ¼±¼ö ¹Ð¾îÁà¡±
  • À°Áö´ã, °­´Ù´Ï¿¤ ºùÀÇ±Û ³í¶õÀÇ ¡®Àü¸»¡¯...¿ö³Ê¿ø ÆÒµé ¡°¸Á»óÀÌ ½ÉÇÏ´Ù¡±
    • ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡± ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡±
    2
    ¡®±âÀÚÈ¸°ß¡¯ ¹éÃ¶±â °¨µ¶ ¡°³ë¼±¿µÀÌ ¸¶Áö¸· ÀÚÃ³ÇØ¡±¡¦±èº¸¸§ ¡°·¦Å¸ÀÓ ¸ÂÃß·Á ¼Óµµ ³ô¿©¡±
    3
    ±èº¸¸§ ÀÎÅÍºä ³í¶õ ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ¡¦ºù»ó¿¬¸ÍÀº ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ß, ÈÄ¿ø¾÷Ã¼´Â ÈÄ¿ø Áß´Ü
    4
    ¡®¼îÆ®Æ®·¢ 1000m¡¯ ±è¿µ¾Æ, ÇÑ±¹ ºù»ó ¶°³­ ÀÌÀ¯¡¦¡°´ãÇÕÇØ Æ¯Á¤ ¼±¼ö ¹Ð¾îÁà¡±
    5
    ¾ç»êµµ½ÃÃ¶µµ, 11³â¸¸¿¡ 3¿ù °ø»ç µé¾î°¡
    6
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ÀÓ´ÜÇù Å¸°á±Ý¡®3¿ù¿¡µµ2000¾ï¿ø ´õ Ç®¸°´Ù¡¯
    7
    Àå¼öÁö, °ú°Å ºù»ó¿¬¸Í Â÷º° ÁÖÀå ÀçÁ¶¸í¡¦¡°3À§ ÇÏ°íµµ ±¹°¡´ëÇ¥ 5ÀÎ Å»¶ô¡±
    8
    ¿ï»êÇö´ë, ¾È¹æ¼­ °¡¿Í»çÅ° ¹Ýµå½Ã ²ª´Â´Ù
    9
    Á¶¹Î±â, °¡Á·µé°ú ´ÙÁ¤ÇÑ ¸ð½À º¸¿´´Âµ¥¡¦¡°¼ºÃßÇàÀ¸·Î ±³¼öÁ÷ »çÀÓ¡± ÁÖÀå Á¦±âµÅ
    10
    ±èµÎ°â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÜ·ù, ¿ï»ê½Ã´ç ¼±´ëº»ºÎÀå À¯·Â
    ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ±âÈ¹Àü, ¡®¸£³×»ó½º ¿ï»ê¡¯ ¸¶·Ã
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 2¿ù 19ÀÏ~)
    ¿ì¸®µ¿³× »çÁø°ü ¾ÆÀú¾¾, ¸ðµ¨µÇ¼Ì³×!
    ±Â´º½ºÄÚ ÇØ¿ÜºÀ»ç´Ü, 20ÀÏ ¿ï»ê¼­ ±Í±¹¹ßÇ¥È¸
    ¿ï»ê´ë Ãâ½Å ±èµµ¿¬¾¾, ½ÅÁøÀÛ°¡ ½Å°í½Ä

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr