Á¶¹Î±â, ¼ºÃßÇà ³í¶õ Á¤¸é ¹Ý¹Ú ¡°ÀüºÎ ·ç¸Ó, ¿ÀÈ÷·Á Çù¹Ú ¹Þ¾Ò´Ù¡± (°ø½Ä)

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¼ºÃßÇà ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ Á¶¹Î±âÀÇ ¼Ò¼Ó»ç Àª¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº 20ÀÏ ¿ÀÈÄ °ø½Ä º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “±â»çÈµÈ ³»¿ë ¹× Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ÆÛÁö°í ÀÖ´Â ¼ºÃßÇà °ü·Ã ³»¿ëÀº ¸í¹éÇÑ ·ç¸Ó´Ù. ¶Ç ±³¼öÁ÷ ¹ÚÅ» ¹× ¼ºÃßÇàÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÁßÂ¡°è ¿ª½Ã »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
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Àª¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â “Á¶¹Î±â´Â °á¹éÀ» ¹àÈ÷±â À§ÇØ ¹ýÀû Á¶Ä¡ ÁøÇà ¿©ºÎµµ »ý°¢ÇÏ¿´À¸³ª, °¡Àå ¸ÕÀú ÀÌ·Î ÀÎÇØ »óÃ³¸¦ ÀÔÀ» °¡Á·µéÀ» ÁöÅ°°í ½Í¾ú´ø ¸¶À½°ú »ó´ë¹æÀÌ ÇÐ»ýÀÌ¶ó´Â Á¡À» °í¹ÎÇÏ¿© ÃÖ´ëÇÑ ´ëÇÐ Ãø¿¡¼ Áø»ó±Ô¸íÀ» ÇØÁÖ±â¸¦ ¿äÃ»Çß´Ù”°í »óÈ²À» ¼³¸íÇß´Ù.
±³¼öÁ÷ »çÀÓ¿¡ ´ëÇØ¼µµ Àª¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “´ëÇÐ ¼±¹è·Î¼, ¶Ç ±³¼ö·Î¼ ¾î¶² ÀÌÀ¯¸¦ ¸··ÐÇÏ°í Ãß¹®¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ °Í ÀÚÃ¼¿¡ È¸ÀÇ°¨°ú ÀÚÃ¥°¨À» ´À²¸ ¹Ù·Î »çÇ¥¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù”¸ç “±×·¯³ª ´ëÇÐ Ãø¿¡¼ Áø»ó±Ô¸í ÈÄ¿¡ ¼ö¸®°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù°í º¸·ùÇÏ´Ù ÀÌÈÄ·Îµµ ½Å¹®°í ³»¿ëÀÇ ÇÇÇØÀÚ¿Í Á¦º¸ÀÚ°¡ ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê´Â »óÈ²ÀÌ ÀÌ¾îÁ® ÇöÀç´Â »çÇ¥°¡ ¼ö¸®µÈ »óÈ²”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ 20ÀÏ ¿ÀÀü ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘°í¹ßÇÕ´Ï´Ù’¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ¹è¿ì Á¶¹Î±â°¡ ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ·Î Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ±³¼öÁ÷¿¡¼ »çÀÓÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀ» ´ãÀº ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.
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Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ÃøÀº 20ÀÏ ÀÌ°°Àº ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “ÇÐ±³ ³»ºÎ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó ÁßÂ¡°è·Î ¸éÁ÷ Ã³ºÐµÉ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ÃøÀº ÁßÂ¡°è »çÀ¯¿¡ ´ëÇØ¼´Â ¸íÈ®È÷ ¹àÈ÷Áö ¾ÊÀº »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
ÀÌÇÏ °ø½ÄÀÔÀå Àü¹®
¾È³çÇÏ¼¼¿ä, Àª¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÀÔ´Ï´Ù.
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µ¿½Ã¿¡ ´ëÇÐ ¼±¹è·Î¼, ¶Ç ±³¼ö·Î¼ ¾î¶² ÀÌÀ¯¸¦ ¸··ÐÇÏ°í Ãß¹®¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ °Í ÀÚÃ¼¿¡ È¸ÀÇ°¨°ú ÀÚÃ¥°¨À» ´À²¸ ¹Ù·Î »çÇ¥¸¦ Á¦ÃâÇÏ¿´À¸³ª, ´ëÇÐ Ãø¿¡¼ Áø»ó±Ô¸í ÈÄ¿¡ ¼ö¸®°¡ °¡´ÉÇÏ´Ù°í º¸·ùÇÏ´Ù ÀÌÈÄ·Îµµ ½Å¹®°í ³»¿ëÀÇ ÇÇÇØÀÚ¿Í Á¦º¸ÀÚ°¡ ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê´Â »óÈ²ÀÌ ÀÌ¾îÁ® ÇöÀç´Â »çÇ¥°¡ ¼ö¸®µÈ »óÈ²ÀÔ´Ï´Ù.
À§¿Í °ü·ÃµÈ ÇÐ±³ ÃøÀÇ Á¶»ç Áß, ¼ö¾÷ Áß »ç¿ëÇÑ ¾ðÇàÀÌ ¼ö¾÷°ú ¸ÂÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ´ëÇÐÀÇ ÀÚÃ¼ Á¶»ç °á°ú¿¡ µû¶ó ‘3°³¿ù Á¤Á÷’ÀÇ Â¡°è¸¦ ¹ÞÀº Á¶¹Î±â´Â µµÀÇÀû Ã¥ÀÓ°¨À» °¡Áö°í ½º½º·Î »çÇ¥¸¦ Á¦ÃâÇÑ °ÍÀÏ »Ó, º¸µµµÈ ÇÐ±³ÃøÀÇ ¼ºÃßÇàÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÁßÂ¡°è´Â »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï¸ç ÀÌ·¯ÇÑ ÇÐ±³ÃøÀÇ ÀÔÀå¿¡ ±íÀº À¯°¨À» Ç¥ÇÏ´Â ¹ÙÀÔ´Ï´Ù.
ÀÌ¹Ì ½º½º·Î ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÚ¼÷ÇÏ°íÀÚ Ã¥ÀÓÀ» Áö°í °´Ü¿¡¼ ³»·Á¿Â Á¶¹Î±â¿¡°Ô ¿¬¿¹ÀÎÀÌ¶ó´Â Á¡À» ¾Ç¿ë, ÀÇµµÀûÀÎ ¾Ç¼º ·ç¸Ó¸¦ °¢Á¾ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ¾ç»êÇÑ´Ù¸é ÇÑ °¡Á·ÀÇ °¡Àå¿¡°Ô, ¶ÇÇÑ ÇÑ °¡Á¤¿¡ µ¹ÀÌÅ³ ¼ö ¾ø´Â »óÃ³¸¦ ÀÔÈù À§¹ýÇàÀ§¿¡ ´ëÇÏ¿©´Â ¾öÁßÇÏ°í ´ÜÈ£ÇÏ°Ô ´ëÃ³¸¦ ÇÏ°íÀÚ ÇÕ´Ï´Ù.
¶ÇÇÑ È®ÀÎµÇÁö ¾ÊÀº »ç½Ç¿¡ ±Ù°ÅÇÑ ÃßÃø¼º º¸µµ´Â ÀÚÁ¦ÇØÁÖ½Ã±æ ºÎÅ¹ µå¸³´Ï´Ù.
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