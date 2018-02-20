¿¬±Ø¹è¿ì ±èÁöÇö, ¡®Ãæ°Ý¡¯ Æø·Î¡¦¡°ÀÌÀ±ÅÃÀÌ ¡®³» »ç¶÷¡¯ÀÌ¶ó¸ç ¼ºÆøÇàÇØ¡±

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¿¬±Ø¹è¿ì ±èÁöÇö¾¾°¡ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ¿¬±Ø ¿¬Ãâ°¡ ÀÌÀ±ÅÃ(66)ÀÇ ¼ºÃßÇà·¼ºÆøÇà »ç½ÇÀ» Ãß°¡ Æø·ÎÇß´Ù.
±èÁöÇö ¾¾´Â 19ÀÏ “2003³âºÎÅÍ 2010³â±îÁö ¿¬Èñ´Ü°Å¸®ÆÐ¿¡¼ È°µ¿ÇÏ´Â µ¿¾È È²Åä¹æ¿¡¼ ÀÌÀ±ÅÃ ¾È¸¶¸¦ Çß°í ±× °úÁ¤¿¡¼ ¼ºÆøÇàÀ» ´çÇß´Ù”¸ç “2005³â ÀÓ½ÅÀ» Çß°í °á±¹ Á¶¿ëÈ÷ ³«ÅÂ¸¦ Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î ±è ¾¾´Â “ÀÌÀ±ÅÃµµ ÀÌ »ç½ÇÀ» ¾Ë°Ô µÆ°í 200¸¸¿øÀ» ÁÖ¸ç ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù ¸»Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ »ç°ÇÀÌ ÀØÈú ¶§ Âë ¶Ç ´Ù½Ã ¼ºÆøÇàÀ» ½ÃÀÛÇß°í, ³»°Ô ÀÚ½ÅÀÇ ¾ÆÀÌ¸¦ ÀÓ½ÅÇß¾úÀ¸´Ï ÀÚ½ÅÀÇ »ç¶÷ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù”°í Æø·ÎÇß´Ù.
±è ¾¾´Â ÀÌÀ±ÅÃÀÇ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡ Âü¼®Çß´Ù°í ¹àÈ÷¸ç “ÀüÇô º¯ÇÔÀÌ ¾ø´õ¶ó. Æ¯È÷ ¼ºÆøÇà ºÎºÐ¿¡¼ °Á¦¼ºÀÌ ¾ø¾ú´Ù´Â ¸»¿¡ ±âÀÚÈ¸°ßÀåÀ» ¶ÙÃÄ³ª¿Ã ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌÀ±ÅÃÀº ¾Õ¼ 19ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï Á¾·Î±¸ ¸í·ûµ¿ 30½ºÆ©µð¿À¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í “ÇÇÇØÀÚµé¿¡°Ô »ç°úÇÑ´Ù. ³ª»Û ÁËÀÎÁöµµ ¸ð¸£°í ÀúÁú·¶À» ´ëµµ ÀÖ´Ù. ¾î¶² ¶§´Â ÁËÀÇ½Ä¿¡ ÀÖÀ¸¸é¼µµ ´õ·¯¿î ¿å¸ÁÀ» ¾ïÁ¦ÇÏÁö ¸øÇß´Ù”°í °í¹éÇß´Ù.
±×·¯¸é¼µµ ÀÌÀ±ÅÃÀº “¼º°ü°è´Â ÀÖ¾úÁö¸¸ ¼ºÆøÇàÀº ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ºÎÀÎÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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