Àå¼öÁö, °ú°Å ºù»ó¿¬¸Í Â÷º° ÁÖÀå ÀçÁ¶¸í¡¦¡°3À§ ÇÏ°íµµ ±¹°¡´ëÇ¥ 5ÀÎ Å»¶ô¡±

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|¡ã ½ºÇÇÆ®½ºÄÉÀÌÆÃÀÇ ±èº¸¸§ ¼±¼ö¸¦ ¿ËÈ£ÇÏ´Â ¹ß¾ðÀ» Çß´Ù°¡ ºñ³À» ¹Þ°í ÀÖ´Â Àå¼öÁö ¼±¼ö°¡ ³ë¼±¿µ ¼±¼ö¿Í ºñ½ÁÇÑ °æÇèÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
½ºÇÇÆ®½ºÄÉÀÌÆÃÀÇ ±èº¸¸§ ¼±¼ö¸¦ ¿ËÈ£ÇÏ´Â ¹ß¾ðÀ» Çß´Ù°¡ ºñ³À» ¹Þ°í ÀÖ´Â Àå¼öÁö ¼±¼ö°¡ ³ë¼±¿µ ¼±¼ö¿Í ºñ½ÁÇÑ °æÇèÀ» ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.
Àå ¼±¼ö´Â 2015³â ±¹Á¦ºù»ó°æ±â¿¬¸Í(ISU) ¿ùµåÄÅ 5Â÷ ´ëÈ¸¿¡ ÃâÀüÇÏ±â À§ÇÑ ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¹ßÀü¿¡¼ ÇÕ°è 178.756Á¡À¸·Î Á¾ÇÕ 3À§¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ¿ùµåÄÅ 5Â÷ ´ëÈ¸ ¿©ÀÚ Àå°Å¸® Á¾¸ñ ´ëÇ¥´Â 5¸íÀ» ¼±¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¾ú±â ¶§¹®¿¡ Á¾ÇÕ 3À§ÀÎ Àå¼öÁö°¡ ´ç¿¬È÷ ÅÂ±Ø¸¶Å©¸¦ ´Þ¾Æ¾ß ÇßÀ¸³ª ¼®¿¬ÂúÀº ÀÌÀ¯·Î Á¾ÇÕ 3À§ÀÎ Àå ¼±¼ö°¡ ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¹ßÀü¿¡¼ Å»¶ôÇß´Ù.
´ç½Ã ºù»ó¿¬¸ÍÀº Àå¼öÁöÀÇ 3,000m ±â·ÏÀÌ ISU°¡ Á¤ÇÑ ±âÁØ ±â·ÏÀ» Åë°úÇßÀ¸³ª 1,500m ±âÁØ ±â·Ï¿¡ ¹Ì´ÞÇß±â ¶§¹®¿¡ Àå ¼±¼ö°¡ Å»¶ôÇÏ°Ô µÆ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù. ±×·¯³ª ½ÇÁ¦ ºù»ó°æ±â¿¬¸ÍÀÇ ±¹°¡ ´ëÇ¥ ¼±¹ß ±ÔÁ¤¿¡´Â 2°³ Á¾¸ñ ¸ðµÎ ±âÁØ ±â·ÏÀ» Åë°úÇØ¾ß µÈ´Ù´Â ³»¿ëÀº ¸í½ÃµÇ¾î ÀÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ´ç½Ã ISU ±ÔÁ¤ ¿ª½Ã 1,500m¿Í 3,000m °¡¿îµ¥ 1°³ Á¾¸ñ¸¸ ±âÁØ ±â·ÏÀ» Åë°úÇØµµ ¿ùµåÄÅ ÃâÀüÀÌ °¡´ÉÇß´Ù.
¿©±â¿¡ ³²ÀÚ Àå°Å¸® ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ¼±¼ö°¡ 1°³ Á¾¸ñ¸¸ ±âÁØ ±â·ÏÀ» Åë°úÇßÀ½¿¡µµ ¿ùµåÄÅ 5Â÷ ´ëÈ¸¿¡ ÃâÀüÇÑ »ç½ÇÀÌ È®ÀÎµÇ¸ç ÇüÆò¼º ³í¶õÀº ´õ¿í Ä¿Á³´Ù.
Àå¼öÁö´Â 2012 À¯½º ¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ Àº¸Þ´Þ, 2016 ÁÖ´Ï¾î¿ùµåÄÅ¿¡¼ ±Ý¸Þ´ÞÀ» È¹µæÇÏ¸ç 2018 ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ À¯¸ÁÁÖ·Î ¶°¿Ã¶ú´ø ¼±¼ö¿´´Ù. 2017 »ñÆ÷·Î µ¿°è¾Æ½Ã¾È°ÔÀÓ¿¡´Â ±¹°¡´ëÇ¥·Î 1500m¿¡ ÃâÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí Àå¼öÁö´Â 19ÀÏ ¿¸° ¿©ÀÚ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ÆÀÃß¿ù °æ±â Á÷ÈÄ ±èº¸¸§ ¼±¼ö¿¡ ´ëÇÑ ºñÆÇÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ ³ô¾ÆÁöÀÚ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ “°ü½Éµµ ¾ø´Ù°¡ ¿Ã¸²ÇÈ ½ÃÁðÀÌ¶ó°í ¹½µµ ¸ð¸£°í º¸¸é¼ º¸´Ù°¡ ¼±¼öµé »óÃ³¸¸ ÁØ´Ù”´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù°¡ ³í¶õÀÌ ÀÏÀÚ »èÁ¦ ÈÄ »ç°úÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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