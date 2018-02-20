¡®Á¤Çü½Ä ÆÇ»ç¡¯ Ã»¿ø¿¡ Ã»¿Í´ë ´äº¯¡¦¡°ÆÄ¸é ±ÇÇÑÀº ¡®±¹È¸¡¯¿¡ ÀÖ´Ù¡±

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Ã»¿Í´ë°¡ Á¤Çü½Ä ¼¿ï°í¹ý ºÎÀåÆÇ»ç¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º°°¨»ç¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ “±ÇÇÑÀÌ ¾ø´Ù”°í ´äº¯Çß´Ù.
Á¤Çý½Â Ã»¿Í´ë ´º¹Ìµð¾îºñ¼°üÀº 20ÀÏ Ã»¿Í´ë °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏ¿¡¼ »ýÁß°èµÈ ‘11½Ã 50ºÐ Ã»¿Í´ëÀÔ´Ï´Ù’¸¦ ÅëÇØ “Ã»¿Í´ë´Â ÀçÆÇ¿¡ °ü¿©ÇÏ°Å³ª ÆÇ»ç °³ÀÎ¿¡ ´ëÇØ Ã³¹ú·Â¡°èÇÒ ±ÇÇÑÀÌ ¾ø´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Á¤ ºÎÀåÆÇ»ç´Â Áö³ 5ÀÏ ±¹Á¤³ó´Ü »ç°Ç¿¡ ¿¬·çµÈ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÀÌÀç¿ë »ï¼ºÀüÀÚ ºÎÈ¸Àå¿¡°Ô ½ÇÇüÀ» ¼±°íÇÑ 1½ÉÀ» µÚÁý°í 2½É¿¡¼ ÁýÇàÀ¯¿¹¸¦ ¼±°íÇß´Ù. ÀÌÈÄ Ã»¿Í´ë È¨ÆäÀÌÁö¿¡´Â Á¤ ºÎÀåÆÇ»çÀÇ ÆÄ¸é°ú Æ¯º°°¨»ç¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â Ã»¿ø±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ°í ±× Áß ÇÑ Ã»¿øÀÌ »çÈê ¸¸¿¡ 20¸¸¸íÀÇ µ¿ÀÇ¸¦ ¾ò¾ú´Ù.
Á¤ ºñ¼°üÀº ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼ “Çå¹ý»ó ±Ç·Â ºÐ¸³ ¿ø¸®°¡ ÀÖ´Ù. Çå¹ý Á¦103Á¶´Â ¹ý°üÀº Çå¹ý°ú ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇØ ¾ç½É¿¡ µû¶ó µ¶¸³ÇÏ¿© ½ÉÆÇÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¹ý°üÀÌ ÀçÆÇ ³»¿ëÀ¸·Î ÆÄ¸éÀÌ³ª Â¡°è µî ÀÎ»ç»ó ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ» À§ÇèÀÌ ÀÖ´Ù¸é »ç¹ýºÎ µ¶¸³ÀÌ Èçµé¸± ¼ö ÀÖ±â ¶§¹®”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
Çå¹ý Á¦106Á¶ 1Ç×¿¡ µû¸£¸é ¹ý°üÀº ÅºÇÙ ¶Ç´Â ±Ý°í ÀÌ»óÀÇ ÇüÀÇ ¼±°í¿¡ ÀÇÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ°í´Â ÆÄ¸éµÇÁö ¾Ê´Â´Ù. ¶Ç Â¡°è Ã³ºÐ¿¡ ÀÇÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ°í´Â Á¤Á÷·°¨µ¿ ±âÅ¸ ºÒ¸®ÇÑ Ã³ºÐÀ» ¹ÞÁöµµ ¾Ê´Â´Ù.
Á¤ ºñ¼°üÀº “¹ý°ü ÆÄ¸éÀº Á÷¹«ÁýÇà¿¡ ÀÖ¾î Çå¹ýÀÌ³ª ¹ý·üÀ» À§¹ÝÇß´Ù´Â »çÀ¯°¡ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ¸ç »çÀ¯°¡ ÀÖ´õ¶óµµ ±¹È¸¿¡¼ ÅºÇÙ¼ÒÃß°¡ ¸ÕÀú ÀÌ·ïÁ®¾ß ÇÑ´Ù”¸é¼ “¹ý°üÀÇ »ç½Ç ÀÎÁ¤, ¹ý¸® ÇØ¼®, ¾çÇüÀÌ ºÎ´çÇØµµ ¹ý·ü À§¹ÝÀº ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Çå¹ý 65Á¶ 2Ç×¿¡ µû¶ó ¹ý°ü ÆÄ¸é(ÅºÇÙ¼ÒÃß)Àº ±¹È¸ÀçÀûÀÇ¿ø 3ºÐÀÇ 1ÀÌ»óÀÇ ¹ßÀÇ°¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÏ¸ç, ¶Ç ±¹È¸ÀçÀûÀÇ¿ø °ú¹Ý¼öÀÇ Âù¼ºÀÌ ÀÖ¾î¾ß ÆÄ¸éÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ´Ù¸¸ ÀÌ·¸°Ô ÅºÇÙ¼ÒÃß¸¦ ¹ßÀÇÇÏ±â À§ÇØ¼´Â 65Á¶ 1Ç×¿¡ µû¶ó ÇØ´ç ¹ý°üÀÌ Á÷¹«ÁýÇà¿¡ ÀÖ¾î¼ Çå¹ýÀÌ³ª ¹ý·üÀ» À§¹ÝÇßÀ» ¶§¸¸ °¡´ÉÇÏ´Ù.
Æ¯º°°¨»ç¿¡ ´ëÇØ¼µµ Á¤ ºñ¼°üÀº “±¹È¸³ª ¹ý¿ø, Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò ¼Ò¼Ó °ø¹«¿øÀº °¨Âû ´ë»ó¿¡¼ Á¦¿ÜµÈ´Ù”¸ç “¹ý°ü ºñÀ§°¡ ÀÖ´Ù¸é Â¡°è°¡ °¡´ÉÇÏÁö¸¸ ÀÌ´Â »ç¹ýºÎÀÇ ±ÇÇÑ”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
±×·¯¸é¼µµ Á¤ ºñ¼°üÀº “±¹¹ÎÀÇ ºñÆÇÀ» »õ°Üµè´Â °ÍÀÌ »ç¹ýºÎ¿Í ÀÔ¹ýºÎ, ÇàÁ¤ºÎ ¸ðµÎÀÇ Ã¥¹«ÀÌ´Ù. Ã»¿øÀÇ ¶æÀ¸·Î µå·¯³ ±¹¹ÎÀÇ ¶æÀ» °æÃ»ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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