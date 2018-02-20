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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.20 È­ 20:54
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¡®Á¤Çü½Ä ÆÇ»ç¡¯ Ã»¿ø¿¡ Ã»¿Í´ë ´äº¯¡¦¡°ÆÄ¸é ±ÇÇÑÀº ¡®±¹È¸¡¯¿¡ ÀÖ´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Ã»¿Í´ë°¡ Á¤Çü½Ä ¼­¿ï°í¹ý ºÎÀåÆÇ»ç¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º°°¨»ç¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ ¡°±ÇÇÑÀÌ ¾ø´Ù¡±°í ´äº¯Çß´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

Ã»¿Í´ë°¡ Á¤Çü½Ä ¼­¿ï°í¹ý ºÎÀåÆÇ»ç¿¡ ´ëÇÑ Æ¯º°°¨»ç¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â ±¹¹ÎÃ»¿ø¿¡ “±ÇÇÑÀÌ ¾ø´Ù”°í ´äº¯Çß´Ù.

Á¤Çý½Â Ã»¿Í´ë ´º¹Ìµð¾îºñ¼­°üÀº 20ÀÏ Ã»¿Í´ë °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏ¿¡¼­ »ýÁß°èµÈ ‘11½Ã 50ºÐ Ã»¿Í´ëÀÔ´Ï´Ù’¸¦ ÅëÇØ “Ã»¿Í´ë´Â ÀçÆÇ¿¡ °ü¿©ÇÏ°Å³ª ÆÇ»ç °³ÀÎ¿¡ ´ëÇØ Ã³¹ú·Â¡°èÇÒ ±ÇÇÑÀÌ ¾ø´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

Á¤ ºÎÀåÆÇ»ç´Â Áö³­ 5ÀÏ ±¹Á¤³ó´Ü »ç°Ç¿¡ ¿¬·çµÈ ÇøÀÇ·Î ±â¼ÒµÈ ÀÌÀç¿ë »ï¼ºÀüÀÚ ºÎÈ¸Àå¿¡°Ô ½ÇÇüÀ» ¼±°íÇÑ 1½ÉÀ» µÚÁý°í 2½É¿¡¼­ ÁýÇàÀ¯¿¹¸¦ ¼±°íÇß´Ù. ÀÌÈÄ Ã»¿Í´ë È¨ÆäÀÌÁö¿¡´Â Á¤ ºÎÀåÆÇ»çÀÇ ÆÄ¸é°ú Æ¯º°°¨»ç¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â Ã»¿ø±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ°í ±× Áß ÇÑ Ã»¿øÀÌ »çÈê ¸¸¿¡ 20¸¸¸íÀÇ µ¿ÀÇ¸¦ ¾ò¾ú´Ù.

Á¤ ºñ¼­°üÀº ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­ “Çå¹ý»ó ±Ç·Â ºÐ¸³ ¿ø¸®°¡ ÀÖ´Ù. Çå¹ý Á¦103Á¶´Â ¹ý°üÀº Çå¹ý°ú ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇØ ¾ç½É¿¡ µû¶ó µ¶¸³ÇÏ¿© ½ÉÆÇÇÑ´Ù°í ±ÔÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “¹ý°üÀÌ ÀçÆÇ ³»¿ëÀ¸·Î ÆÄ¸éÀÌ³ª Â¡°è µî ÀÎ»ç»ó ºÒÀÌÀÍÀ» ¹ÞÀ» À§ÇèÀÌ ÀÖ´Ù¸é »ç¹ýºÎ µ¶¸³ÀÌ Èçµé¸± ¼ö ÀÖ±â ¶§¹®”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

Çå¹ý Á¦106Á¶ 1Ç×¿¡ µû¸£¸é ¹ý°üÀº ÅºÇÙ ¶Ç´Â ±Ý°í ÀÌ»óÀÇ ÇüÀÇ ¼±°í¿¡ ÀÇÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ°í´Â ÆÄ¸éµÇÁö ¾Ê´Â´Ù. ¶Ç Â¡°è Ã³ºÐ¿¡ ÀÇÇÏÁö ¾Æ´ÏÇÏ°í´Â Á¤Á÷·°¨µ¿ ±âÅ¸ ºÒ¸®ÇÑ Ã³ºÐÀ» ¹ÞÁöµµ ¾Ê´Â´Ù.

Á¤ ºñ¼­°üÀº “¹ý°ü ÆÄ¸éÀº Á÷¹«ÁýÇà¿¡ ÀÖ¾î Çå¹ýÀÌ³ª ¹ý·üÀ» À§¹ÝÇß´Ù´Â »çÀ¯°¡ ¹Ýµå½Ã ÇÊ¿äÇÏ¸ç »çÀ¯°¡ ÀÖ´õ¶óµµ ±¹È¸¿¡¼­ ÅºÇÙ¼ÒÃß°¡ ¸ÕÀú ÀÌ·ïÁ®¾ß ÇÑ´Ù”¸é¼­ “¹ý°üÀÇ »ç½Ç ÀÎÁ¤, ¹ý¸® ÇØ¼®, ¾çÇüÀÌ ºÎ´çÇØµµ ¹ý·ü À§¹ÝÀº ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

Çå¹ý 65Á¶ 2Ç×¿¡ µû¶ó ¹ý°ü ÆÄ¸é(ÅºÇÙ¼ÒÃß)Àº ±¹È¸ÀçÀûÀÇ¿ø 3ºÐÀÇ 1ÀÌ»óÀÇ ¹ßÀÇ°¡ ÀÖ¾î¾ß ÇÏ¸ç, ¶Ç ±¹È¸ÀçÀûÀÇ¿ø °ú¹Ý¼öÀÇ Âù¼ºÀÌ ÀÖ¾î¾ß ÆÄ¸éÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù. ´Ù¸¸ ÀÌ·¸°Ô ÅºÇÙ¼ÒÃß¸¦ ¹ßÀÇÇÏ±â À§ÇØ¼­´Â 65Á¶ 1Ç×¿¡ µû¶ó ÇØ´ç ¹ý°üÀÌ Á÷¹«ÁýÇà¿¡ ÀÖ¾î¼­ Çå¹ýÀÌ³ª ¹ý·üÀ» À§¹ÝÇßÀ» ¶§¸¸ °¡´ÉÇÏ´Ù.

Æ¯º°°¨»ç¿¡ ´ëÇØ¼­µµ Á¤ ºñ¼­°üÀº “±¹È¸³ª ¹ý¿ø, Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò ¼Ò¼Ó °ø¹«¿øÀº °¨Âû ´ë»ó¿¡¼­ Á¦¿ÜµÈ´Ù”¸ç “¹ý°ü ºñÀ§°¡ ÀÖ´Ù¸é Â¡°è°¡ °¡´ÉÇÏÁö¸¸ ÀÌ´Â »ç¹ýºÎÀÇ ±ÇÇÑ”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­µµ Á¤ ºñ¼­°üÀº “±¹¹ÎÀÇ ºñÆÇÀ» »õ°Üµè´Â °ÍÀÌ »ç¹ýºÎ¿Í ÀÔ¹ýºÎ, ÇàÁ¤ºÎ ¸ðµÎÀÇ Ã¥¹«ÀÌ´Ù. Ã»¿øÀÇ ¶æÀ¸·Î µå·¯³­ ±¹¹ÎÀÇ ¶æÀ» °æÃ»ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡±
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  • ±èº¸¸§ ÀÎÅÍºä ³í¶õ ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ¡¦ºù»ó¿¬¸ÍÀº ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ß, ÈÄ¿ø¾÷Ã¼´Â ÈÄ¿ø Áß´Ü
  • ¡®¼îÆ®Æ®·¢ 1000m¡¯ ±è¿µ¾Æ, ÇÑ±¹ ºù»ó ¶°³­ ÀÌÀ¯¡¦¡°´ãÇÕÇØ Æ¯Á¤ ¼±¼ö ¹Ð¾îÁà¡±
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    • ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡± ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡±
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    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
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    1
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    2
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    4
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    6
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    7
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    10
    ±èµÎ°â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÜ·ù, ¿ï»ê½Ã´ç ¼±´ëº»ºÎÀå À¯·Â
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 2¿ù 19ÀÏ~)
    ¿ì¸®µ¿³× »çÁø°ü ¾ÆÀú¾¾, ¸ðµ¨µÇ¼Ì³×!
    ±Â´º½ºÄÚ ÇØ¿ÜºÀ»ç´Ü, 20ÀÏ ¿ï»ê¼­ ±Í±¹¹ßÇ¥È¸
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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