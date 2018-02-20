ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ, ¿¹¼± ¼øÀ§ ¾ÐµµÀû 1À§¡¦¡°Ã»¼Ò±â ±¤°í ¸ÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù¡±

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|¡ã ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ ¼¼°è·©Å· 7À§ ¹Ì±¹À» Á¦¾ÐÇÏ¸ç ÇÑ±¹ ÄÃ¸µ »ç»ó ÃÖÃÊ ¿Ã¸²ÇÈ 4° ÁøÃâÀ» ÀÌ·ï³Â´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
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±èÀºÁ¤ ½ºÅµÀÌ ÀÌ²ô´Â ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀº 20ÀÏ °¸ªÄÃ¸µ¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸° ‘2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ ¿¹¼± 8Â÷Àü¿¡¼ ¹Ì±¹À» 9-6À¸·Î ²ª¾ú´Ù. Áö±Ý±îÁö ´Ü 1ÆÐ¸¸À» ±â·ÏÇÑ ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀº ¾ÐµµÀû 1À§¸¦ ´Þ¸®°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼µµ ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀº °ü°´µé°ú ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³»°Ô ¸¸µå´Â °æ±â¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
ÃÊ¹Ý ÁÖµµ±ÇÀ» ³»ÁÖ¸ç 3´ë 2·Î µÚÁö´ø ´ëÇ¥ÆÀÀº 5¿£µå ¸¶Áö¸·¿¡ ¹Ì±¹ ½ºÅæ 2°³¸¸ Á¤È®È÷ »©³»´Â °ø°ÝÀ¸·Î 4Á¡ ½ºÆ¿(¼±°ø ÆÀÀÌ µæÁ¡)¿¡ ¼º°øÇß´Ù.
6¿£µå¿Í 7¿£µå¿¡´Â 1Á¡¾¿À» ÁÖ°í¹Þ¾Ò°í 8¿£µå ¼±°ø¿¡¼ 2Á¡À» »¯±â¸ç 7-6 À§±â¿¡ ¸ô¸®±âµµ Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ 9¿£µå¿¡¼ ±èÀºÁ¤Àº ¸¶Áö¸· µ¹À» °¡¿îµ¥¿¡ Á¤È®È÷ ¹Ð¾î ³ÖÀ¸¸ç 2Á¡À» µû³» 9-6À¸·Î ´Ù½Ã ¾Õ¼±â ½ÃÀÛÇß°í 10¿£µå¿¡¼ ½Â¸®¸¦ È®Á¤Áö¾ú´Ù.
ÄÃ¸µÀº ¿¹¼±¿¡ ÃâÀüÇÑ 10°³±¹ÀÌ ÇÑ Â÷·Ê¾¿ ÃÑ 9°æ±â¸¦ ÇØ »óÀ§ 4À§ ¾È¿¡ µé¾î¾ß ÁØ°á½Â¿¡ ÁøÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹Àº ÇöÀç 2°æ±â¸¸À» ¾ÕµÎ°í ÀÖÀ¸¸ç ³ª¸ÓÁö °æ±â¸¦ Áö´õ¶óµµ »óÀ§ 4À§¿¡ ¼ÓÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ÁØ°á½Â ÁøÃâÀÌ È®Á¤µÆ´Ù.
ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀÇ 4° ÁøÃâ È®Á¤ ¼Ò½Ä¿¡ ÆÒµé ¿ª½Ã ÀÀ¿øÀ» º¸³»°í ÀÖ´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “ÀÌÁ¦ °ð Ã»¼Ò±â ±¤°í ÂïÀ» µí”, “LG¶û »ï¼º º¸°í ÀÖ³ª?”, “Ã»¼Ò±â ±¤°í Âï°Ô ÇØÁÖ¼¼¿ä”, “ÄÃ¸µÆÀ ¸Þ´Þ ¸ø µûµµ Ã»¼Ò±â ±¤°í ²À ÂïÀ¸¼¼¿ä”, “¿À´Ã °æ±âµµ ´«µ¹¾Æ°¡´Â °æ±â¿´À½”, “¿©ÀÚ ÄÃ¸µÆÀ ÃÖ°í” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí ¾Õ¼ ±è¿µ¹Ì ¼±¼ö´Â “¸Þ´ÞÀ» µû¸é Ã»¼Ò±â ±¤°í¸¦ ÂïÀ» ¼ö ÀÖÁö ¾ÊÀ»±î”¶ó´Â ³ó´ãÀ» ´øÁ³°í ÀÌ °°Àº ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö¸ç ¿©ÀÚ ÄÃ¸µÆÀ¿¡°Ô Ã»¼Ò±â ±¤°í¸¦ Âï°Ô ÇØ´Þ¶ó´Â ¹Ý³ó´ã ¹ÝÁø´ã ¿äÃ»ÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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