°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.20 È­ 20:54
¿¬¿¹/½Ã»ç
ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ, ¿¹¼± ¼øÀ§ ¾ÐµµÀû 1À§¡¦¡°Ã»¼Ò±â ±¤°í ¸ÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ ¼¼°è·©Å· 7À§ ¹Ì±¹À» Á¦¾ÐÇÏ¸ç ÇÑ±¹ ÄÃ¸µ »ç»ó ÃÖÃÊ ¿Ã¸²ÇÈ 4°­ ÁøÃâÀ» ÀÌ·ï³Â´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ ¼¼°è·©Å· 7À§ ¹Ì±¹À» Á¦¾ÐÇÏ¸ç ÇÑ±¹ ÄÃ¸µ »ç»ó ÃÖÃÊ ¿Ã¸²ÇÈ 4°­ ÁøÃâÀ» ÀÌ·ï³Â´Ù.

±èÀºÁ¤ ½ºÅµÀÌ ÀÌ²ô´Â ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀº 20ÀÏ °­¸ªÄÃ¸µ¼¾ÅÍ¿¡¼­ ¿­¸° ‘2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ ¿¹¼± 8Â÷Àü¿¡¼­ ¹Ì±¹À» 9-6À¸·Î ²ª¾ú´Ù. Áö±Ý±îÁö ´Ü 1ÆÐ¸¸À» ±â·ÏÇÑ ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀº ¾ÐµµÀû 1À§¸¦ ´Þ¸®°í ÀÖ´Ù.

ÀÌ³¯ °æ±â¿¡¼­µµ ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀº °ü°´µé°ú ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³»°Ô ¸¸µå´Â °æ±â¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.

ÃÊ¹Ý ÁÖµµ±ÇÀ» ³»ÁÖ¸ç 3´ë 2·Î µÚÁö´ø ´ëÇ¥ÆÀÀº 5¿£µå ¸¶Áö¸·¿¡ ¹Ì±¹ ½ºÅæ 2°³¸¸ Á¤È®È÷ »©³»´Â °ø°ÝÀ¸·Î 4Á¡ ½ºÆ¿(¼±°ø ÆÀÀÌ µæÁ¡)¿¡ ¼º°øÇß´Ù.

6¿£µå¿Í 7¿£µå¿¡´Â 1Á¡¾¿À» ÁÖ°í¹Þ¾Ò°í 8¿£µå ¼±°ø¿¡¼­ 2Á¡À» »¯±â¸ç 7-6 À§±â¿¡ ¸ô¸®±âµµ Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ 9¿£µå¿¡¼­ ±èÀºÁ¤Àº ¸¶Áö¸· µ¹À» °¡¿îµ¥¿¡ Á¤È®È÷ ¹Ð¾î ³ÖÀ¸¸ç 2Á¡À» µû³» 9-6À¸·Î ´Ù½Ã ¾Õ¼­±â ½ÃÀÛÇß°í 10¿£µå¿¡¼­ ½Â¸®¸¦ È®Á¤Áö¾ú´Ù.

ÄÃ¸µÀº ¿¹¼±¿¡ ÃâÀüÇÑ 10°³±¹ÀÌ ÇÑ Â÷·Ê¾¿ ÃÑ 9°æ±â¸¦ ÇØ »óÀ§ 4À§ ¾È¿¡ µé¾î¾ß ÁØ°á½Â¿¡ ÁøÃâÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹Àº ÇöÀç 2°æ±â¸¸À» ¾ÕµÎ°í ÀÖÀ¸¸ç ³ª¸ÓÁö °æ±â¸¦ Áö´õ¶óµµ »óÀ§ 4À§¿¡ ¼ÓÇÏ±â ¶§¹®¿¡ ÁØ°á½Â ÁøÃâÀÌ È®Á¤µÆ´Ù.

ÇÑ±¹ ¿©ÀÚ ÄÃ¸µ ´ëÇ¥ÆÀÀÇ 4°­ ÁøÃâ È®Á¤ ¼Ò½Ä¿¡ ÆÒµé ¿ª½Ã ÀÀ¿øÀ» º¸³»°í ÀÖ´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “ÀÌÁ¦ °ð Ã»¼Ò±â ±¤°í ÂïÀ» µí”, “LG¶û »ï¼º º¸°í ÀÖ³ª?”, “Ã»¼Ò±â ±¤°í Âï°Ô ÇØÁÖ¼¼¿ä”, “ÄÃ¸µÆÀ ¸Þ´Þ ¸ø µûµµ Ã»¼Ò±â ±¤°í ²À ÂïÀ¸¼¼¿ä”, “¿À´Ã °æ±âµµ ´«µ¹¾Æ°¡´Â °æ±â¿´À½”, “¿©ÀÚ ÄÃ¸µÆÀ ÃÖ°í” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇÑÆí ¾Õ¼­ ±è¿µ¹Ì ¼±¼ö´Â “¸Þ´ÞÀ» µû¸é Ã»¼Ò±â ±¤°í¸¦ ÂïÀ» ¼ö ÀÖÁö ¾ÊÀ»±î”¶ó´Â ³ó´ãÀ» ´øÁ³°í ÀÌ °°Àº ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö¸ç ¿©ÀÚ ÄÃ¸µÆÀ¿¡°Ô Ã»¼Ò±â ±¤°í¸¦ Âï°Ô ÇØ´Þ¶ó´Â ¹Ý³ó´ã ¹ÝÁø´ã ¿äÃ»ÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡±
  • ¡®±âÀÚÈ¸°ß¡¯ ¹éÃ¶±â °¨µ¶ ¡°³ë¼±¿µÀÌ ¸¶Áö¸· ÀÚÃ³ÇØ¡±¡¦±èº¸¸§ ¡°·¦Å¸ÀÓ ¸ÂÃß·Á ¼Óµµ ³ô¿©¡±
  • ±èº¸¸§ ÀÎÅÍºä ³í¶õ ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ¡¦ºù»ó¿¬¸ÍÀº ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ß, ÈÄ¿ø¾÷Ã¼´Â ÈÄ¿ø Áß´Ü
  • ¡®¼îÆ®Æ®·¢ 1000m¡¯ ±è¿µ¾Æ, ÇÑ±¹ ºù»ó ¶°³­ ÀÌÀ¯¡¦¡°´ãÇÕÇØ Æ¯Á¤ ¼±¼ö ¹Ð¾îÁà¡±
  • À°Áö´ã, °­´Ù´Ï¿¤ ºùÀÇ±Û ³í¶õÀÇ ¡®Àü¸»¡¯...¿ö³Ê¿ø ÆÒµé ¡°¸Á»óÀÌ ½ÉÇÏ´Ù¡±
    • ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡± ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡±
    2
    ¡®±âÀÚÈ¸°ß¡¯ ¹éÃ¶±â °¨µ¶ ¡°³ë¼±¿µÀÌ ¸¶Áö¸· ÀÚÃ³ÇØ¡±¡¦±èº¸¸§ ¡°·¦Å¸ÀÓ ¸ÂÃß·Á ¼Óµµ ³ô¿©¡±
    3
    ±èº¸¸§ ÀÎÅÍºä ³í¶õ ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ¡¦ºù»ó¿¬¸ÍÀº ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ß, ÈÄ¿ø¾÷Ã¼´Â ÈÄ¿ø Áß´Ü
    4
    ¡®¼îÆ®Æ®·¢ 1000m¡¯ ±è¿µ¾Æ, ÇÑ±¹ ºù»ó ¶°³­ ÀÌÀ¯¡¦¡°´ãÇÕÇØ Æ¯Á¤ ¼±¼ö ¹Ð¾îÁà¡±
    5
    ¾ç»êµµ½ÃÃ¶µµ, 11³â¸¸¿¡ 3¿ù °ø»ç µé¾î°¡
    6
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ÀÓ´ÜÇù Å¸°á±Ý¡®3¿ù¿¡µµ2000¾ï¿ø ´õ Ç®¸°´Ù¡¯
    7
    Àå¼öÁö, °ú°Å ºù»ó¿¬¸Í Â÷º° ÁÖÀå ÀçÁ¶¸í¡¦¡°3À§ ÇÏ°íµµ ±¹°¡´ëÇ¥ 5ÀÎ Å»¶ô¡±
    8
    ¿ï»êÇö´ë, ¾È¹æ¼­ °¡¿Í»çÅ° ¹Ýµå½Ã ²ª´Â´Ù
    9
    Á¶¹Î±â, °¡Á·µé°ú ´ÙÁ¤ÇÑ ¸ð½À º¸¿´´Âµ¥¡¦¡°¼ºÃßÇàÀ¸·Î ±³¼öÁ÷ »çÀÓ¡± ÁÖÀå Á¦±âµÅ
    10
    ±èµÎ°â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÜ·ù, ¿ï»ê½Ã´ç ¼±´ëº»ºÎÀå À¯·Â
    ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ±âÈ¹Àü, ¡®¸£³×»ó½º ¿ï»ê¡¯ ¸¶·Ã
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 2¿ù 19ÀÏ~)
    ¿ì¸®µ¿³× »çÁø°ü ¾ÆÀú¾¾, ¸ðµ¨µÇ¼Ì³×!
    ±Â´º½ºÄÚ ÇØ¿ÜºÀ»ç´Ü, 20ÀÏ ¿ï»ê¼­ ±Í±¹¹ßÇ¥È¸
    ¿ï»ê´ë Ãâ½Å ±èµµ¿¬¾¾, ½ÅÁøÀÛ°¡ ½Å°í½Ä

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr