¡®±âÀÚÈ¸°ß¡¯ ¹éÃ¶±â °¨µ¶ ¡°³ë¼±¿µÀÌ ¸¶Áö¸· ÀÚÃ³ÇØ¡±¡¦±èº¸¸§ ¡°·¦Å¸ÀÓ ¸ÂÃß·Á ¼Óµµ ³ô¿©¡±

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‘2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ ¿©ÀÚ ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ÆÀÃß¿ù ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ µµ¸¶¿¡ ¿À¸¥ °¡¿îµ¥ ºù»ó¿¬¸ÍÀÌ ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾ú´Ù.
20ÀÏ ¿¸° ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ß¿¡´Â ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ´ëÇ¥ÆÀ ¹éÃ¶±â °¨µ¶°ú ±èº¸¸§(25·°¿øµµÃ») ¼±¼ö°¡ Âü¿©Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹é °¨µ¶Àº ³ë¼±¿µ ¼±¼ö°¡ È¥ÀÚ µÚ¿¡ ³²Àº »óÈ²¿¡¼ ´Ù¸¥ ¼±¼öµéÀÌ ³ë ¼±¼ö¸¦ µÎ°í ¼Óµµ¸¦ ³ôÀÎ °Í¿¡ ´ëÇØ “¼±¼öµé ÀüºÎ 4°¿¡ °¡·Á´Â ÀÇÁö°¡ °Çß´Ù. ³ë¼±¿µ ¼±¼ö°¡ µÚ¿¡ Ã³Á³À» ´ç½Ã ÇöÀå ºÐÀ§±â ¶§¹®¿¡ Àü´Þ ¸ø ¹Þ°í °è¼Ó ÁøÇàµÈ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”¸ç “Å« ÀÀ¿ø ¶§¹®¿¡ Àü´ÞÀÌ Á¦´ë·Î ¾È µÆ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÆÀÃß¿ùÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ±èº¸¸§ ¼±¼ö°¡ È¦·Î ½ºÆÛÆ®¸¦ ³» ¾Õ¼ °£ °Í¿¡ ´ëÇØ ±è ¼±¼ö´Â “¼±¼ö¸¶´Ù °³°³ÀÎ ¿ªÇÒÀÌ ÀÖ°í ±× ¿ªÇÒ ¼Ó¿¡¼ ¸ñÇ¥ÇÑ ·¦ Å¸ÀÓÀÌ ÀÖ´Ù. ¾Õ¿¡ 4¹ÙÄû¸¦ ´Ù¸¥ ¼±¼öµéÀÌ Àß Å¸Áà¼ ³» ·¹ÀÌ½º¿Í ·¦ Å¸ÀÓ¿¡ ¸ôµÎÇÏ´Ùº¸´Ï µÚÀÇ »óÈ²À» ¹ÌÃ³ ÆÄ¾ÇÇÏÁö ¸øÇß´Ù”¸ç “ÀüÀûÀ¸·Î ³» Àß¸ø”°í ¼³¸íÇß´Ù.
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ÇÑÆí ÀÌ³¯ ±èº¸¸§Àº °æ±â Á÷ÈÄ °¡Áø ÀÎÅÍºä ³í¶õÀ» ¾ð±ÞÇÏ¸ç “°æ±â Á÷ÈÄÀÇ ÀÎÅÍºä¸¦ º¸°í ¸¶À½¿¡ »óÃ³ ÀÔÀ¸½Å ±¹¹Îµé²² ÁË¼ÛÇÏ´Ù. Áø½ÉÀ¸·Î ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í »ç°úÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
ÀÌÇÏ ±âÀÚÈ¸°ß ¹éÃ¶±â °¨µ¶ ¹ß¾ð Àü¹®
¸ÕÀú ¾îÁ¦ ¿©ÀÚ ÆÀ Ãß¿ù °æ±â°¡ Á¾·áµÈ ÈÄ¿¡ ¸¹Àº ºÐµé²² ºñ³À» ¹Þ°í ÀÖ´Â °Í °°½À´Ï´Ù.
ÀÌ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼ °¨µ¶À¸·Î¼ Ã¥ÀÓÀ» Åë°¨ÇÏ°í ÀÖ°í¿ä. ¸¹Àº ºÐµé²² ¼Û±¸½º·´°í ÁË¼ÛÇÏ´Ù´Â ¸»¾¸µå¸®°í ½Í½À´Ï´Ù.
ÀúÈñ°¡ ÁØºñÇÑ »óÈ²À» ¸»¾¸À» µå¸®¸é Ã³À½¿¡´Â ¼¼ ¼±¼ö ¸ðµÎ ¿©ÀÚ ÆÀ Ãß¿ùÀÌ 6¹ÙÄûÀÎµ¥ ¼¼ ¼±¼ö ¸ðµÎ 1¹ÙÄû¾¿ µ¹¾Æ°¡¸é¼ ²ô´Â °ÍÀ¸·Î ¼±¼öµéÇÏ°í ´ëÈ¸¦ Çß¾ú°í¿ä.
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¼öÁ¤ÇÏ±â Àü¿¡ ±èº¸¸§ ¼±¼öÀÇ ¿ªÇÒÀÌ ±²ÀåÈ÷ Áß¿äÇÑ °Í °°¾Æ¼ 6¹ÙÄû Áß¿¡ 50%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â 3¹ÙÄû¸¦ Ã¥ÀÓÀ» Á®ÁÙ ¼ö ÀÖ´À³Ä´Â ±×·± ÀÇ°ßÀ» ±èº¸¸§ ¼±¼öÇÑÅ× ¾ê±â¸¦ Çß¾ú°í ±èº¸¸§ ¼±¼ö°¡ ¿ª½Ã ±×³É 4°À» ¸ñÇ¥·Î ÇØ¼ ÀÚ±âµµ ±×·¸°Ô ÇÑ¹ø ÇØ º¸°Ú´Ù°í ÀÇ°ßÀ» ¸ð¾Ò±â ¶§¹®¿¡ ³ª¸ÓÁö 3¹ÙÄû¿¡ ´ëÇÑ °ÍÀº ³ë¼±¿µ ¼±¼ö¿Í ¹ÚÁö¿ì ¼±¼ö°¡ Ã¥ÀÓÀ» Áö°í 6¹ÙÄû¸¦ µ¹¾Æ°¡¸é¼ ÈÆ·Ã¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
¾îÁ¦ º¸¼Ì´Ù½ÃÇÇ ¸¹Àº ºÐµé, °ü°èÀÚµéÀº ¿Ö ³ë¼±¿µ ¼±¼ö¸¦ ¸¶Áö¸·¿¡ Áß°£¿¡ ³¢¿ö¼ °¡Áö ¾Ê¾Ò´À³Ä ÇÏ´Â ÀÇ±¸½ÉÀ» Á¦±âÇßÀ¸³ª ÀúÈñ°¡ ½ÃÇÕ Àü¿¡ ´õ ÁÁÀº ±â·ÏÀ» ³»±â À§ÇØ¼ Áß°£¿¡ ³õ°í °¡´Â °Íº¸´Ù´Â ±× ¼Óµµ¸¦ °è¼Ó À¯Áö¸¦ ½ÃÄÑ¼ µÚ¿¡ µû¶ó°¡´Â °ÍÀÌ ±â·Ï Çâ»ó¿¡ ÁÁ´Ù´Â ÀÇ°ßÀ» ³ë¼±¿µ ¼±¼ö°¡ Á÷Á¢ Àú¿¡°Ô ¾ê±â¸¦ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¸¶Áö¸· ¹ÙÄû¿¡ ¸¹Àº ¿ì·ÁÁ¡ÀÌ Àúµµ »ý°¢ÀÌ µÆÁö¸¸ ¼±¼öµéÀÌ ¿¬½À °úÁ¤¿¡¼ ¸¹Àº ´ëÈ¸¦ ÅëÇÏ°í ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ±â À§ÇØ¼ ¿½ÉÈ÷ ÇÑ´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µé¾ú±â ¶§¹®¿¡ ³ë¼±¿µ ¼±¼öÀÇ ÀÇ°ßÀ» ¹«½ÃÇÒ ¼ö´Â ¾ø¾ú°í °Å±â¿¡ µû¸¥ ÆÇ´ÜÀ» Á¦°¡ Çß±â ¶§¹®¿¡ °Å±â¿¡ ´ëÇÑ °á°ú¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº Àú¿¡°Ô ÃæºÐÈ÷ ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.
³ë¼±¿µ ¼±¼öÀÇ ÀÇ°ßÀ» ¹Þ¾Æµé¿´À» ¶§´Â 1500°æ±â°¡ ±²ÀåÈ÷ ÁÁÀº ±â·ÏÀÌ ³ª¿Ô¾ú°í Á¦°¡ ºÃÀ» ¶§µµ ÄÁµð¼ÇÀÌ »ó´çÈ÷ ÁÁ¾Æº¸¿´±â ¶§¹®¿¡ ¼±¼ö º»ÀÎÀÌ ¾ê±âÇÑ ºÎºÐÀ» ¼ö¶ôÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú½À´Ï´Ù.
ÀÌ»óÀ¸·Î °æ±â °á°ú¿¡ ´ëÇÑ °úÁ¤À» ¸»¾¸µå·È½À´Ï´Ù.
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