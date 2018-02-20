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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.20 È­ 20:54
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¡®±âÀÚÈ¸°ß¡¯ ¹éÃ¶±â °¨µ¶ ¡°³ë¼±¿µÀÌ ¸¶Áö¸· ÀÚÃ³ÇØ¡±¡¦±èº¸¸§ ¡°·¦Å¸ÀÓ ¸ÂÃß·Á ¼Óµµ ³ô¿©¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¡®2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ¡¯ ¿©ÀÚ ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ÆÀÃß¿ù ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ µµ¸¶¿¡ ¿À¸¥ °¡¿îµ¥ ºù»ó¿¬¸ÍÀÌ ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­¾ú´Ù. ¿¬ÇÕ´º½ºTV Ä¸Ã³.

 

‘2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ ¿©ÀÚ ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ÆÀÃß¿ù ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀÌ µµ¸¶¿¡ ¿À¸¥ °¡¿îµ¥ ºù»ó¿¬¸ÍÀÌ ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­¾ú´Ù.

20ÀÏ ¿­¸° ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ß¿¡´Â ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ´ëÇ¥ÆÀ ¹éÃ¶±â °¨µ¶°ú ±èº¸¸§(25·°­¿øµµÃ») ¼±¼ö°¡ Âü¿©Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ¹é °¨µ¶Àº ³ë¼±¿µ ¼±¼ö°¡ È¥ÀÚ µÚ¿¡ ³²Àº »óÈ²¿¡¼­ ´Ù¸¥ ¼±¼öµéÀÌ ³ë ¼±¼ö¸¦ µÎ°í ¼Óµµ¸¦ ³ôÀÎ °Í¿¡ ´ëÇØ “¼±¼öµé ÀüºÎ 4°­¿¡ °¡·Á´Â ÀÇÁö°¡ °­Çß´Ù. ³ë¼±¿µ ¼±¼ö°¡ µÚ¿¡ Ã³Á³À» ´ç½Ã ÇöÀå ºÐÀ§±â ¶§¹®¿¡ Àü´Þ ¸ø ¹Þ°í °è¼Ó ÁøÇàµÈ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”¸ç “Å« ÀÀ¿ø ¶§¹®¿¡ Àü´ÞÀÌ Á¦´ë·Î ¾È µÆ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÆÀÃß¿ùÀÓ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ±èº¸¸§ ¼±¼ö°¡ È¦·Î ½ºÆÛÆ®¸¦ ³» ¾Õ¼­ °£ °Í¿¡ ´ëÇØ ±è ¼±¼ö´Â “¼±¼ö¸¶´Ù °³°³ÀÎ ¿ªÇÒÀÌ ÀÖ°í ±× ¿ªÇÒ ¼Ó¿¡¼­ ¸ñÇ¥ÇÑ ·¦ Å¸ÀÓÀÌ ÀÖ´Ù. ¾Õ¿¡ 4¹ÙÄû¸¦ ´Ù¸¥ ¼±¼öµéÀÌ Àß Å¸Áà¼­ ³» ·¹ÀÌ½º¿Í ·¦ Å¸ÀÓ¿¡ ¸ôµÎÇÏ´Ùº¸´Ï µÚÀÇ »óÈ²À» ¹ÌÃ³ ÆÄ¾ÇÇÏÁö ¸øÇß´Ù”¸ç “ÀüÀûÀ¸·Î ³» Àß¸ø”°í ¼³¸íÇß´Ù.

¹é °¨µ¶Àº ³ë¼±¿µÀÌ µÚ¿¡ Ã³Áö°Ô µÈ ¹è°æ¿¡ ´ëÇØ “¿ø·¡ ¸¶Áö¸· ¹ÙÄû ³ë¼±¿µÀÇ À§Ä¡´Â µÎ ¹øÂ°¿´´Ù. ±×·¯³ª ³ë¼±¿µÀÌ ¸¶Áö¸· ¹ÙÄû¿¡¼­ °¡¿îµ¥¿¡ ¹¯È÷¸é ±× ¼ø°£ ¼Ó·ÂÀÌ Å©°Ô ¶³¾îÁú ¼ö ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ¾ú´Ù. ¼Ó·ÂÀ» À¯ÁöÇÏ±â À§ÇØ (³ë)¼±¿µÀÌ°¡ ¸Ç µÚ¿¡¼­ µû¶ó°¡°Ú´Ù°í ÀÚÃ»Çß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

º¸Åë ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ÆÀÃß¿ùÀÇ °æ¿ì °¡Àå ¾Õ¿¡ ¼± ¼±¼ö°¡ °ø±âÀúÇ×À¸·Î ÀÎÇØ Ã¼·ÂÀÌ ±Þ°ÝÈ÷ ¶³¾îÁö¸é µÎ ¹øÂ° À§Ä¡·Î ÀÌµ¿ÇÑ´Ù. ±×¸®°í ¸Ç µÚ¿¡ ÀÖ´Â ¼±¼ö°¡ µÚ¿¡¼­ µÎ ¹øÂ° ¼±¼ö¸¦ ¹Ð¾îÁÖ¸ç ÆÀ ¼Ó·ÂÀ» ¸ÂÃá´Ù.

¾îÁ¦ °æ±â¿¡¼­´Â ³ë¼±¿µÀÌ °¡Àå µÚ·Î ÀÌµ¿Çß°í, ¾Õ¿¡ ÀÖ´Â µÎ ¼±¼ö´Â °á±¹ ³ë¼±¿µÀÇ ³«¿À¸¦ ¸·Áö ¸øÇÏ°í ¸ÕÀú °á½Â¼±À» Åë°úÇß´Ù. 

ÇÑÆí ÀÌ³¯ ±èº¸¸§Àº °æ±â Á÷ÈÄ °¡Áø ÀÎÅÍºä ³í¶õÀ» ¾ð±ÞÇÏ¸ç “°æ±â Á÷ÈÄÀÇ ÀÎÅÍºä¸¦ º¸°í ¸¶À½¿¡ »óÃ³ ÀÔÀ¸½Å ±¹¹Îµé²² ÁË¼ÛÇÏ´Ù. Áø½ÉÀ¸·Î ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í »ç°úÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

 

ÀÌÇÏ ±âÀÚÈ¸°ß ¹éÃ¶±â °¨µ¶ ¹ß¾ð Àü¹®

 

¸ÕÀú ¾îÁ¦ ¿©ÀÚ ÆÀ Ãß¿ù °æ±â°¡ Á¾·áµÈ ÈÄ¿¡ ¸¹Àº ºÐµé²² ºñ³­À» ¹Þ°í ÀÖ´Â °Í °°½À´Ï´Ù.

ÀÌ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼­ °¨µ¶À¸·Î¼­ Ã¥ÀÓÀ» Åë°¨ÇÏ°í ÀÖ°í¿ä. ¸¹Àº ºÐµé²² ¼Û±¸½º·´°í ÁË¼ÛÇÏ´Ù´Â ¸»¾¸µå¸®°í ½Í½À´Ï´Ù.

ÀúÈñ°¡ ÁØºñÇÑ »óÈ²À» ¸»¾¸À» µå¸®¸é Ã³À½¿¡´Â ¼¼ ¼±¼ö ¸ðµÎ ¿©ÀÚ ÆÀ Ãß¿ùÀÌ 6¹ÙÄûÀÎµ¥ ¼¼ ¼±¼ö ¸ðµÎ 1¹ÙÄû¾¿ µ¹¾Æ°¡¸é¼­ ²ô´Â °ÍÀ¸·Î ¼±¼öµéÇÏ°í ´ëÈ­¸¦ Çß¾ú°í¿ä.

¿Ã¸²ÇÈÀÌ ½ÃÀÛÇÏ°í ³ª¼­ ÀúÈñ ÄÚÄª½ºÅÂÇÁµéÀÌ ´Ù¸¥ ±¹°¡ ¼±¼öµéÀÇ ±â·®À» Á¡°ËÇÏ°í ½ÃÇÕ °á°ú¸¦ ºÃÀ» ¶§´Â ÀúÈñ ¼±¼öµéµµ ÈûÀ» ÇÕÃÄ¼­ ´Ù½Ã ÇÑ´Ù¸é ÁÁÀº °á°ú°¡ ÀÖÀ¸¸®¶ó°í »ý°¢ÀÌ µÆ±â ¶§¹®¿¡ 4°­À» ¸ñÇ¥·Î °èÈ¹À» ¼öÁ¤Çß½À´Ï´Ù.

¼öÁ¤ÇÏ±â Àü¿¡ ±èº¸¸§ ¼±¼öÀÇ ¿ªÇÒÀÌ ±²ÀåÈ÷ Áß¿äÇÑ °Í °°¾Æ¼­ 6¹ÙÄû Áß¿¡ 50%¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â 3¹ÙÄû¸¦ Ã¥ÀÓÀ» Á®ÁÙ ¼ö ÀÖ´À³Ä´Â ±×·± ÀÇ°ßÀ» ±èº¸¸§ ¼±¼öÇÑÅ× ¾ê±â¸¦ Çß¾ú°í ±èº¸¸§ ¼±¼ö°¡ ¿ª½Ã ±×³É 4°­À» ¸ñÇ¥·Î ÇØ¼­ ÀÚ±âµµ ±×·¸°Ô ÇÑ¹ø ÇØ º¸°Ú´Ù°í ÀÇ°ßÀ» ¸ð¾Ò±â ¶§¹®¿¡ ³ª¸ÓÁö 3¹ÙÄû¿¡ ´ëÇÑ °ÍÀº ³ë¼±¿µ ¼±¼ö¿Í ¹ÚÁö¿ì ¼±¼ö°¡ Ã¥ÀÓÀ» Áö°í 6¹ÙÄû¸¦ µ¹¾Æ°¡¸é¼­ ÈÆ·Ã¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.

¾îÁ¦ º¸¼Ì´Ù½ÃÇÇ ¸¹Àº ºÐµé, °ü°èÀÚµéÀº ¿Ö ³ë¼±¿µ ¼±¼ö¸¦ ¸¶Áö¸·¿¡ Áß°£¿¡ ³¢¿ö¼­ °¡Áö ¾Ê¾Ò´À³Ä ÇÏ´Â ÀÇ±¸½ÉÀ» Á¦±âÇßÀ¸³ª ÀúÈñ°¡ ½ÃÇÕ Àü¿¡ ´õ ÁÁÀº ±â·ÏÀ» ³»±â À§ÇØ¼­ Áß°£¿¡ ³õ°í °¡´Â °Íº¸´Ù´Â ±× ¼Óµµ¸¦ °è¼Ó À¯Áö¸¦ ½ÃÄÑ¼­ µÚ¿¡ µû¶ó°¡´Â °ÍÀÌ ±â·Ï Çâ»ó¿¡ ÁÁ´Ù´Â ÀÇ°ßÀ» ³ë¼±¿µ ¼±¼ö°¡ Á÷Á¢ Àú¿¡°Ô ¾ê±â¸¦ ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.

¸¶Áö¸· ¹ÙÄû¿¡ ¸¹Àº ¿ì·ÁÁ¡ÀÌ Àúµµ »ý°¢ÀÌ µÆÁö¸¸ ¼±¼öµéÀÌ ¿¬½À °úÁ¤¿¡¼­ ¸¹Àº ´ëÈ­¸¦ ÅëÇÏ°í ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÌ±â À§ÇØ¼­ ¿­½ÉÈ÷ ÇÑ´Ù´Â »ý°¢ÀÌ µé¾ú±â ¶§¹®¿¡ ³ë¼±¿µ ¼±¼öÀÇ ÀÇ°ßÀ» ¹«½ÃÇÒ ¼ö´Â ¾ø¾ú°í °Å±â¿¡ µû¸¥ ÆÇ´ÜÀ» Á¦°¡ Çß±â ¶§¹®¿¡ °Å±â¿¡ ´ëÇÑ °á°ú¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀº Àú¿¡°Ô ÃæºÐÈ÷ ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

³ë¼±¿µ ¼±¼öÀÇ ÀÇ°ßÀ» ¹Þ¾Æµé¿´À» ¶§´Â 1500°æ±â°¡ ±²ÀåÈ÷ ÁÁÀº ±â·ÏÀÌ ³ª¿Ô¾ú°í Á¦°¡ ºÃÀ» ¶§µµ ÄÁµð¼ÇÀÌ »ó´çÈ÷ ÁÁ¾Æº¸¿´±â ¶§¹®¿¡ ¼±¼ö º»ÀÎÀÌ ¾ê±âÇÑ ºÎºÐÀ» ¼ö¶ôÇÒ ¼ö¹Û¿¡ ¾ø¾ú½À´Ï´Ù.

ÀÌ»óÀ¸·Î °æ±â °á°ú¿¡ ´ëÇÑ °úÁ¤À» ¸»¾¸µå·È½À´Ï´Ù.

 

 

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  • ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡±
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    ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü ±âÈ¹Àü, ¡®¸£³×»ó½º ¿ï»ê¡¯ ¸¶·Ã
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 2¿ù 19ÀÏ~)
    ¿ì¸®µ¿³× »çÁø°ü ¾ÆÀú¾¾, ¸ðµ¨µÇ¼Ì³×!
    ±Â´º½ºÄÚ ÇØ¿ÜºÀ»ç´Ü, 20ÀÏ ¿ï»ê¼­ ±Í±¹¹ßÇ¥È¸
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