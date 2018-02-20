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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.20 È­ 20:54
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³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¡®2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ¡¯ ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ¿©ÀÚ ÆÀÃß¿ù ÁØÁØ°á½Â¿¡¼­ ¹ú¾îÁø ¿Õµû ³í¶õ µî¿¡ ´ëÇØ ºù»ó¿¬¸ÍÀÌ 20ÀÏ ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½ºTV Ä¸Ã³.

 

‘2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆÃ ¿©ÀÚ ÆÀÃß¿ù ÁØÁØ°á½Â¿¡¼­ ¹ú¾îÁø ¿Õµû ³í¶õ µî¿¡ ´ëÇØ ºù»ó¿¬¸ÍÀÌ 20ÀÏ ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í ÀÔÀåÀ» ¹àÇû´Ù.

¾Õ¼­ ±èº¸¸§(25·°­¿øµµÃ»), ³ë¼±¿µ(29·ÄÝÇÎÆÀ), ¹ÚÁö¿ì(20·ÇÑ±¹Ã¼´ë)·Î ÀÌ·ïÁø ÆÀÃß¿ù ´ëÇ¥ÆÀÀº 19ÀÏ °­¸ª ½ºÇÇµå½ºÄÉÀÌÆ®Àå¿¡¼­ ¿­¸° ¿©ÀÚ ÆÀÃß¿ù ÁØÁØ°á½Â¿¡¼­ 3ºÐ03ÃÊ76À» ±â·ÏÇÏ¸ç 7À§·Î ÁØ°á½Â ÁøÃâ¿¡ ½ÇÆÐÇß´Ù.

ÆÀÃß¿ùÀº 3¸íÀÇ ¼±¼ö°¡ ³ª¶õÈ÷ ´Þ¸®¸ç °¡Àå ´Ê°Ô µé¾î¿Â ÁÖÀÚÀÇ ±â·ÏÀ¸·Î ¼øÀ§°¡ °¡·ÁÁö±â ¶§¹®¿¡ ÆÀÀÌ ÇÔ²² È£ÈíÀ» ¸ÂÃç ·¹ÀÌ½º¸¦ Àü°³ÇØ¾ß ÇÑ´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ³¯ ´ëÇ¥ÆÀÀº ¸¶Áö¸· ¹ÙÄû¸¦ ¾ÕµÎ°í ±èº¸¸§°ú ¹ÚÁö¿ì°¡ ³ë¼±¿µÀ» µÚ¿¡ µÐ Ã¤·Î È¥ÀÚ ´Þ·Á ³ª°¡´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù. ¿©±â¿¡ °æ±â Á÷ÈÄ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ ±èº¸¸§ÀÌ “Áß°£¿¡ Àß Å¸°í ÀÖ¾ú´Âµ¥ ¸¶Áö¸·¿¡, ³×, µÚ¿¡ Á¶±Ý ÀúÈñ¿Í °ÝÂ÷°¡ ¹ú¾îÁö¸é¼­ ±â·ÏÀÌ Á¶±Ý ¾Æ½±°Ô ³ª¿Â °Í °°¾Æ¿ä”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç ³ë¼±¿µÀ» Å¿ÇÏ´Â µíÇÑ ¹ß¾ðÀ» ÇÏ¸ç ³í¶õ¿¡ ºÒÀÌ ºÙ¾ú´Ù.

³í¶õÀÌ ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ Ä¿ÁöÀÚ ºù»ó¿¬¸ÍÀº °¨µ¶°ú ¼±¼öµéÀÌ Âü¼®ÇÏ´Â ±ä±Þ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­¾ú´Ù. Âü¼® ¿¹Á¤ÀÌ´ø ³ë¼±¿µ ¼±¼ö´Â °¨±â ¸ö»ìÀ» ÀÌÀ¯·Î ºÒÂüÇß´Ù.

¹éÃ¶±â °¨µ¶Àº “°æ±âÀå ³» Å« ÀÀ¿ø ¶§¹®¿¡ ÀÇ»ç¼ÒÅëÀÌ Á¦´ë·Î ¾È µÆ°í ±×·Î ÀÎÇØ µÚ¿¡ ÃÄÁø °ÍÀ» ¸ô¶ú´ø °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÈ´Ù”¸ç “¿ø·¡¶ó¸é ³ë¼±¿µ ¼±¼ö°¡ Áß°£¿¡ µé¾î°¡¾ß ÇßÁö¸¸ ±â·ÏÀ» À§ÇØ ¸Ç ¸¶Áö¸·À¸·Î °¡°Ú´Ù°í ÀÚÃ³Çß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÀÌ¾î “Áß¿äÇÑ ¸Å½º½ºÅ¸Æ®°¡ ³²¾ÆÀÖ´Ù. ¸¹ÀÌ Èûµé¾îÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¾î¶² ¸»À» ÇØµµ ÀÌÇØ ¹ÞÁö ¸øÇÒ °Í °°Áö¸¸ ¸¹Àº ºÐµéÀÌ ÈûÀ» º¸ÅÂÁÖ¼ÌÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÎÅÍºä ³í¶õ¿¡ ÈÛ½Î¿´´ø ±èº¸¸§Àº “¸¹Àº ºÐµéÀÌ ¸¶À½ÀÇ »óÃ³¸¦ ¹ÞÀ¸½Å °Í °°Àºµ¥ Á¤¸» ÁË¼ÛÇÏ°í, ¸¹ÀÌ ¹Ý¼ºÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¸ñÇ¥·Î ÇÑ ·¦Å¸ÀÓ¿¡¸¸ ½Å°æÀ» ¾²´Ù°¡ °á½Â¼±¿¡ ´Ù ¿Í¼­¾ß (³ë)¼±¿µ ¾ð´Ï°¡ µÚÃÄÁø °ÍÀ» ¾Ë¾Ò´Ù. ¾ï¿ïÇÑ ºÎºÐÀº ¾ø°í ³» Àß¸ø”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ±âÀÚÈ¸°ß Á÷ÈÄ¿¡µµ ¿©·ÐÀº ¿©ÀüÈ÷ ½Î´ÃÇÏ´Ù.

Æ¯È÷ ¹é °¨µ¶ÀÇ “³ë ¼±¼ö°¡ ¸Ç ¸¶Áö¸·À» ÀÚÃ³Çß´Ù”´Â ¼³¸íÀ» µÎ°í ³×Æ¼Áðµé »çÀÌ¿¡¼± ¶Ç ³ë¼±¿µ ¼±¼ö Å¿À» ÇÑ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ÀÏºÎ ³×Æ¼ÁðµéÀº “³ë ¼±¼ö ³·¿¡ ¿ÜÃâÇÑ °Å ºÃ´Âµ¥ ³ë ¼±¼ö°¡ °¨±â ¸ö»ì·Î ¸ø ³ª¿Â´Ù´Ï ¸ø ³ª¿À°Ô ¸·Àº °Í ¾Æ´Ï³Ä”´Â ÀÇÈ¤À» Á¦±âÇÏ±âµµ Çß´Ù. 

ÀÌÃ³·³ ºù»ó¿¬¸ÍÀÇ ±ä±Þ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ½Î´ÃÇÑ ¿©·ÐÀº ½±°Ô µ¹¾Æ¼­Áö ¾ÊÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¡®¼îÆ®Æ®·¢ 1000m¡¯ ±è¿µ¾Æ, ÇÑ±¹ ºù»ó ¶°³­ ÀÌÀ¯¡¦¡°´ãÇÕÇØ Æ¯Á¤ ¼±¼ö ¹Ð¾îÁà¡±
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    ¿ì¸®µ¿³× »çÁø°ü ¾ÆÀú¾¾, ¸ðµ¨µÇ¼Ì³×!
    ±Â´º½ºÄÚ ÇØ¿ÜºÀ»ç´Ü, 20ÀÏ ¿ï»ê¼­ ±Í±¹¹ßÇ¥È¸
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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