Á¶¹Î±â, ¼ºÃßÇà¡¤±³¼öÁ÷ ¹ÚÅ» µÑ·¯½Ñ Áø½Ç°ø¹æ¡¦¡°ÇÇÇØ È®ÀÎ µÅ vs »ç½Ç¹«±Ù¡±

|
|
|
|¡ã ¿µÈ¹è¿ì °â ´ëÇÐ±³¼ö Á¶¹Î±â(52)°¡ ÇÐ»ýµéÀ» ¼ºÃßÇàÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ °¡¿îµ¥ ¼ºÃßÇà ³í¶õÀ» µÎ°í Á¶¹Î±â¿Í ´ëÇÐ ÃøÀÇ Áø½Ç°ø¹æÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¿µÈ¹è¿ì °â ´ëÇÐ±³¼ö Á¶¹Î±â(52)°¡ ÇÐ»ýµéÀ» ¼ºÃßÇàÇß´Ù´Â ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÈ °¡¿îµ¥ ¼ºÃßÇà ³í¶õÀ» µÎ°í Á¶¹Î±â¿Í ´ëÇÐ ÃøÀÇ Áø½Ç°ø¹æÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù.
³í¶õÀº 20ÀÏ »õº® ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘°í¹ßÇÕ´Ï´Ù’¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀÌ °ÔÀçµÇ¸é¼ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
ÀÍ¸íÀÇ °Ô½Ã±Û ÀÛ¼ºÀÚ´Â “Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ¿¬±ØÇÐ°ú ±³¼ö ¿¬¿¹ÀÎ J¾¾°¡ ¸î ³â°£ ¿©ÇÐ»ýµéÀ» ¼ºÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î ÇÐ±³¿¡¼ Á¶»ç¸¦ ÁøÇàÇß°í ÇøÀÇ°¡ ÀÎÁ¤µÅ ±³¼öÁ÷À» ¹ÚÅ»´çÇß´Ù°í ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±Û¿¡¼ ¾ð±ÞµÈ ¹è¿ì·Î °Å·ÐµÈ Á¶¹Î±â ÃøÀº “±â»çÈµÈ ³»¿ë ¹× Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ÆÛÁö°í ÀÖ´Â ¼ºÃßÇà °ü·Ã ³»¿ëÀº ¸í¹éÇÑ ·ç¸Ó´Ù. ¶Ç ±³¼öÁ÷ ¹ÚÅ» ¹× ¼ºÃßÇàÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÁßÂ¡°è ¿ª½Ã »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “¼ö¾÷ Áß ¾ðÇàÀÌ ¼ö¾÷°ú ¸ÂÁö ¾Ê´Â´Ù´Â ´ëÇÐÀÇ Á¶»ç °á°ú¿¡ µû¶ó 3°³¿ù Á¤Á÷ Â¡°è¸¦ ¹Þ°í µµÀÇÀû Ã¥ÀÓ°¨¿¡ »çÇ¥¸¦ ³½ °ÍÀÌÁö ¼ºÃßÇàÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÁßÂ¡°è´Â ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Á¶¾¾ ÃøÀÇ ÀÌ·± ÁÖÀå°ú ´Þ¸® ´ëÇÐ ÃøÀº ¿¬ÇÕ´º½º¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “Áö³ÇØ 11¿ù¸» ´Ù¼öÀÇ ÇÐ»ýµé·ÎºÎÅÍ ÇÇÇØ ½Å°í°¡ µé¾î¿Í Á¶¾¾¸¦ °ÀÇ¿¡¼ ¹èÁ¦ÇÏ°í ¾ç¼ºÆòµîÀ§¿øÈ¸¿¡ È¸ºÎÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¶Ç ÇÐ±³ ÃøÀº ÇØ´ç ÇÐ°ú ÇÐ»ýµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î Àü¼ö Á¶»ç¸¦ ¹ú¿© ÇÇÇØ Áø¼úÀ» È®º¸ÇÑ µÚ Áö³´Þ Á¶¾¾¿¡ ´ëÇÑ ÁßÂ¡°è¸¦ ÀÇ°áÇßÀ¸¸ç ¿À´Â 28ÀÏÀÚ·Î ¸éÁ÷ Ã³ºÐÇÒ °èÈ¹ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ´Â ¼ºÃßÇàÀ» ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø°í ÁßÂ¡°è ¿ª½Ã ¼ºÃßÇà ¶§¹®ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó´Â Á¶ ¾¾ ÃøÀÇ ÁÖÀå°ú Á¤¸éÀ¸·Î ¹èÄ¡µÈ´Ù.
ÇÑÆí Á¶¾¾´Â 2010³â ÀÌ ´ëÇÐ ¿¬±ØÇÐ°ú Á¶±³¼ö·Î ºÎÀÓÇØ 8³âÂ° °´Ü¿¡ ¼¹´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >