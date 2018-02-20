¡®¼îÆ®Æ®·¢ 1000m¡¯ ±è¿µ¾Æ, ÇÑ±¹ ºù»ó ¶°³­ ÀÌÀ¯¡¦¡°´ãÇÕÇØ Æ¯Á¤ ¼±¼ö ¹Ð¾îÁà¡±

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|¡ã Ä«ÀÚÈå½ºÅºÀ¸·Î ±ÍÈÇÑ ¼îÆ®Æ®·¢ ¼±¼ö ±è¿µ¾Æ(25)°¡ ¼îÆ®Æ®·¢ ¿©ÀÚ 1000m ¿¹¼±¿¡¼ Å»¶ôÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
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±è¿µ¾Æ´Â 20ÀÏ °¿øµµ °¸ª ¾ÆÀÌ½º¾Æ·¹³ª¿¡¼ ¿¸° ‘2018 ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ ¿©ÀÚ 1000m ¿¹¼± 3Á¶ °æ±â¿¡ ÃâÀüÇØ 1ºÐ29ÃÊ703ÀÇ ±â·ÏÀ¸·Î 3À§¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ¾Æ½±°Ô ÁØÁØ°á½Â¿¡ ÁøÃâÇÏÁö ¸øÇß´Ù.
±è¿µ¾Æ´Â ¼îÆ®Æ®·¢ À¯¸ÁÁÖ·Î ºÒ·ÈÀ¸³ª Áö³ 2014³â Ä«ÀÚÈå½ºÅº¿¡ ±ÍÈÇß´Ù. ´ç½Ã ±è¿µ¾Æ ¼±¼öÀÇ ±ÍÈ ÀÌÀ¯´Â ÇÑ±¹ ¼îÆ®Æ®·¢ ³»ÀÇ ‘Â«Â¥¹Ì Çà°¢’ ¶§¹®ÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
‘Â«Â¥¹Ì’¶õ ¼·Î Â¥°í Æ¯Á¤ ¼±¼ö¸¦ ¹Ð¾îÁÖ´Â ‘´ãÇÕ’À» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù. ´ç½Ã ±è¿µ¾ÆÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â TVÁ¶¼±°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “Â«Â¥¹Ì¸¦ ½ÃÄÑ ½Ç·ÂÀÖ´Â ¼±¼öµéÀÌ Å»¶ôÇÑ´Ù”°í ¾ï¿ïÇÔÀ» Åä·ÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.
±è¿µ¾Æ´Â 2014³â ±ÍÈÇÑ ÀÌÈÄ 2³â°£ ±ÍÈ °ü·Ã ÇàÁ¤ÀýÂ÷¿Í ±¹Á¦ºù»ó°æ±â¿¬¸ÍÀÇ ±Ô¾à¿¡ µû¶ó ±¹Á¦´ëÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÏÁö ¸øÇß´Ù. 2³â °£ÀÇ ±â´Ù¸²ÀÌ ³¡³ Áö³ÇØ ±è¿µ¾Æ´Â Ä«ÀÚÈå½ºÅº ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀ¸·Î ¾Ë¸¶Æ¼ µ¿°èÀ¯´Ï¹ö½Ã¾Æµå ´ëÈ¸ ¿©ÀÚ 3000m ¸±·¹ÀÌ¿¡ ÃâÀüÇØ µ¿¸Þ´ÞÀ» °Å¸ÓÁã±âµµ Çß´Ù.
´ç½Ã ±è¿µ¾Æ´Â “2018³â ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ ²À ±Ý¸Þ´ÞÀ» µû°í ½Í´Ù”´Â Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù. ±×·¯³ª ¾Æ½±°Ô ÁÖÁ¾¸ñÀÎ 1000m¿Í 1500m ¸ðµÎ ¿¹¼±Àü¿¡¼ Å»¶ôÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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