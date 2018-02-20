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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.20 È­ 20:54
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¡®¼îÆ®Æ®·¢ 1000m¡¯ ±è¿µ¾Æ, ÇÑ±¹ ºù»ó ¶°³­ ÀÌÀ¯¡¦¡°´ãÇÕÇØ Æ¯Á¤ ¼±¼ö ¹Ð¾îÁà¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.20  
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±è¿µ¾Æ´Â 20ÀÏ °­¿øµµ °­¸ª ¾ÆÀÌ½º¾Æ·¹³ª¿¡¼­ ¿­¸° ‘2018 ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ ¿©ÀÚ 1000m ¿¹¼± 3Á¶ °æ±â¿¡ ÃâÀüÇØ 1ºÐ29ÃÊ703ÀÇ ±â·ÏÀ¸·Î 3À§¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ¾Æ½±°Ô ÁØÁØ°á½Â¿¡ ÁøÃâÇÏÁö ¸øÇß´Ù.

±è¿µ¾Æ´Â ¼îÆ®Æ®·¢ À¯¸ÁÁÖ·Î ºÒ·ÈÀ¸³ª Áö³­ 2014³â Ä«ÀÚÈå½ºÅº¿¡ ±ÍÈ­Çß´Ù. ´ç½Ã ±è¿µ¾Æ ¼±¼öÀÇ ±ÍÈ­ ÀÌÀ¯´Â ÇÑ±¹ ¼îÆ®Æ®·¢ ³»ÀÇ ‘Â«Â¥¹Ì Çà°¢’ ¶§¹®ÀÎ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

‘Â«Â¥¹Ì’¶õ ¼­·Î Â¥°í Æ¯Á¤ ¼±¼ö¸¦ ¹Ð¾îÁÖ´Â ‘´ãÇÕ’À» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù. ´ç½Ã ±è¿µ¾ÆÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â TVÁ¶¼±°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ “Â«Â¥¹Ì¸¦ ½ÃÄÑ ½Ç·ÂÀÖ´Â ¼±¼öµéÀÌ Å»¶ôÇÑ´Ù”°í ¾ï¿ïÇÔÀ» Åä·ÎÇÏ±âµµ Çß´Ù.

±è¿µ¾Æ´Â 2014³â ±ÍÈ­ÇÑ ÀÌÈÄ 2³â°£ ±ÍÈ­ °ü·Ã ÇàÁ¤ÀýÂ÷¿Í ±¹Á¦ºù»ó°æ±â¿¬¸ÍÀÇ ±Ô¾à¿¡ µû¶ó ±¹Á¦´ëÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÏÁö ¸øÇß´Ù. 2³â °£ÀÇ ±â´Ù¸²ÀÌ ³¡³­ Áö³­ÇØ ±è¿µ¾Æ´Â Ä«ÀÚÈå½ºÅº ±¹°¡´ëÇ¥ÆÀÀ¸·Î ¾Ë¸¶Æ¼ µ¿°èÀ¯´Ï¹ö½Ã¾Æµå ´ëÈ¸ ¿©ÀÚ 3000m ¸±·¹ÀÌ¿¡ ÃâÀüÇØ µ¿¸Þ´ÞÀ» °Å¸ÓÁã±âµµ Çß´Ù.

´ç½Ã ±è¿µ¾Æ´Â “2018³â ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼­ ²À ±Ý¸Þ´ÞÀ» µû°í ½Í´Ù”´Â Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÈ÷±âµµ Çß´Ù. ±×·¯³ª ¾Æ½±°Ô ÁÖÁ¾¸ñÀÎ 1000m¿Í 1500m ¸ðµÎ ¿¹¼±Àü¿¡¼­ Å»¶ôÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ì¸®µ¿³× »çÁø°ü ¾ÆÀú¾¾, ¸ðµ¨µÇ¼Ì³×!
    ±Â´º½ºÄÚ ÇØ¿ÜºÀ»ç´Ü, 20ÀÏ ¿ï»ê¼­ ±Í±¹¹ßÇ¥È¸
    ¿ï»ê´ë Ãâ½Å ±èµµ¿¬¾¾, ½ÅÁøÀÛ°¡ ½Å°í½Ä

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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