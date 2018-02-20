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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.20 È­ 22:53
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Á¤À¯¡¤È­ÇÐ¾÷°è, ÃÖ´ë½ÇÀû¿¡ ¡®¿ª´ë±Þ¡¯ ¹è´çÀÜÄ¡SKÀÌ³ë, 1ÁÖ´ç 6400¿ø¼± ¹è´ç
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½ÂÀÎ 2018.02.20  22:53:40
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¡ã Áö³­ÇØ »ç»ó ÃÖ´ëÀÇ ½ÇÀûÀ» °ÅµÐ ¿ï»ê Á¤À¯¡¤È­ÇÐ¾÷°è°¡ ¿ÃÇØµµ ¿ª´ë ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ¹è´ç±ÝÀ» Áö±ÞÇÏ´Â ¡®¹è´ç ÀÜÄ¡¡¯¸¦ ¹úÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. »çÁøÀº ·Ôµ¥ÄÉ¹ÌÄ® ¿ï»ê°øÀå Àü°æ
¿ï»êÁö¿ª Á¤À¯¡¤È­ÇÐ¾÷°è°¡ Áö³­ÇØ ¿ª´ë±Þ ½ÇÀûÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ¿ÃÇØµµ ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ¹è´ç±ÝÀ» Áö±ÞÇÏ´Â ¡®¹è´ç ÀÜÄ¡¡¯¸¦ ¹úÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

20ÀÏ ¾÷°è¿¡ µû¸£¸é SKÀÌ³ëº£ÀÌ¼ÇÀº 2017³â °á»ê¹è´çÀ¸·Î º¸ÅëÁÖ 1ÁÖ´ç 6400¿ø, ¿ì¼±ÁÖ 1ÁÖ´ç 6450¿øÀÇ Çö±Ý¹è´çÀ» °áÁ¤Çß´Ù. ¹è´ç±Ý ÃÑ¾×Àº ¾à 5965¾ï¿øÀÌ´Ù.

Áö³­ÇØ 7¿ù ½Ç½ÃÇÑ Áß°£¹è´ç 1490¾ï¿ø(º¸ÅëÁÖ¡¤¿ì¼±ÁÖ 1ÁÖ´ç °¢°¢ 1600¿ø)À» Æ÷ÇÔÇÏ¸é ¿¬°£ ¹è´ç±Ý ÃÑ¾×Àº 7456¾ï¿øÀ¸·Î ¿ª´ë ÃÖ°í ±Ô¸ð´Ù. ÀÌ´Â 2016³â(5970¾ï¿ø) º¸´Ù 25% Áõ°¡ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ´ç±â¼øÀÌÀÍ Áß Çö±Ý¹è´ç¾×ÀÇ ºñÀ²ÀÎ ¹è´ç¼ºÇâÀº 33.7%¿¡ ´ÞÇß´Ù.

S-OIL ¿ª½Ã ÃÖ°í ¼öÁØÀÇ ¹è´çÀ» °áÁ¤Çß´Ù. S-OILÀº 2017³â °á»ê¹è´çÀ¸·Î º¸ÅëÁÖ¿Í Á¾·ùÁÖ¿¡ ÁÖ´ç °¢°¢ 4700¿ø, 4725¿øÀÇ Çö±Ý¹è´çÀ» ½Ç½ÃÇÏ±â·Î 20ÀÏ °ø½ÃÇß´Ù. ½Ã°¡¹è´ç·üÀº º¸ÅëÁÖ 3.8%, Á¾·ùÁÖ 4.5%ÀÌ´Ù. ¹è´ç±Ý ÃÑ¾×Àº 5473¾ï¿øÀÌ´Ù.

Áö³­ÇØ 1397¾ï¿ø ±Ô¸ðÀÇ Áß°£¹è´çÀ» ½Ç½ÃÇÑ ¸¸Å­ °á»ê¹è´ç ÃÑ¾×Àº 6870¾ï¿øÀÌ´Ù. 2016³â °á»ê ¹è´ç±Ýº¸´Ù´Â ´Ù¼Ò ³·Àº ¼öÄ¡ÀÌ³ª ¿ª´ë±Þ ¹è´ç¾×ÀÌ´Ù.

S-OILÀÇ 2016³â °á»ê ¹è´ç±Ý ÃÑ¾×Àº ¼øÀÌÀÍ(1Á¶2621¾ï¿ø)ÀÇ 59.9%ÀÎ 7219¾ï¿ø ±Ô¸ð¿´´Ù. S-OILÀÇ 2017³â ¼øÀÌÀÍÀº Àü³âº¸´Ù 8.8% ´Ã¾î³­ 1Á¶3112¾ï¿øÀ» ±â·ÏÇß´Ù.

ºñ»óÀå»çÀÎ GSÄ®ÅØ½º°ú Çö´ë¿ÀÀÏ¹ðÅ©´Â ¾ÆÁ÷ °á»ê¹è´çÀ» ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

´ëºÎºÐÀÇ ¾÷Ã¼µéÀÌ ¿ª´ë ÃÖ´ë½ÇÀûÀ» °æ½ÅÇÑ È­ÇÐ¾÷°èµµ ¹è´çÀÜÄ¡¸¦ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ³ª¶õÈ÷ 2Á¶9000¾ï¿ø´ëÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ» ±â·ÏÇÑ È­ÇÐ¾÷°è ¡®¾ç°­¡¯ ·Ôµ¥ÄÉ¹ÌÄ®°ú LGÈ­ÇÐÀÇ ¹è´ç±ÝÀº »ç»ó ÃÖ°í ¼öÁØÀÌ´Ù.

·Ôµ¥ÄÉ¹ÌÄ®Àº º¸ÅëÁÖ 1ÁÖ´ç 1¸¸500¿ø(½Ã°¡¹è´ç·üÀº 2.89%)ÀÇ °á»ê¹è´çÀ» °áÁ¤Çß´Ù. ¹è´ç±Ý ÃÑ¾×Àº 3599¾ï¿ø ±Ô¸ð·Î ¹è´ç¼ºÇâÀº 15.8%ÀÌ´Ù. ÁÖ´ç 4000¿ø, ÃÑ 1438¾ï¿øÀ» Áö±ÞÇÑ Àü³âº¸´Ù 2.6¹è ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÑ ±Ý¾×ÀÌ´Ù. ·Ôµ¥ÄÉ¹ÌÄ®Àº 2014³â 1ÁÖ´ç 337¾ï¿ø, 2015³â 842¾ï¿øÀ» ¹è´çÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

Áö³­ÇØ ½ÇÀûÀÌ ´ëÆø °³¼±µÈ ·Ôµ¥Á¤¹ÐÈ­ÇÐÀº °á»ê¹è´çÀ¸·Î ÁÖ´ç 800¿øÀ» Çö±Ý ¹è´çÇÑ´Ù. ¹è´ç±Ý ÃÑ¾×Àº ¾à 204¾ï¿øÀ¸·Î ¹è´ç¼ºÇâÀº 22.9%ÀÌ´Ù. ±ÝÈ£¼®À¯È­ÇÐ ¿ª½Ã È£½ÇÀûÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î 1ÁÖ´ç º¸ÅëÁÖ 1000¿ø, Á¾·ùÁÖ 1050¿øÀÇ Çö±Ý¹è´çÀ» °áÁ¤Çß´Ù. ¹è´ç±Ý ÃÑ¾×Àº 273¾ï¿øÀ¸·Î ¹è´ç¼ºÇâÀº 12.6%ÀÌ´Ù.

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  • ¡®±âÀÚÈ¸°ß¡¯ ¹éÃ¶±â °¨µ¶ ¡°³ë¼±¿µÀÌ ¸¶Áö¸· ÀÚÃ³ÇØ¡±¡¦±èº¸¸§ ¡°·¦Å¸ÀÓ ¸ÂÃß·Á ¼Óµµ ³ô¿©¡±
  • ¡®¼îÆ®Æ®·¢ 1000m¡¯ ±è¿µ¾Æ, ÇÑ±¹ ºù»ó ¶°³­ ÀÌÀ¯¡¦¡°´ãÇÕÇØ Æ¯Á¤ ¼±¼ö ¹Ð¾îÁà¡±
  • ±èº¸¸§ ÀÎÅÍºä ³í¶õ ÀÏÆÄ¸¸ÆÄ¡¦ºù»ó¿¬¸ÍÀº ±ä±Þ±âÀÚÈ¸°ß, ÈÄ¿ø¾÷Ã¼´Â ÈÄ¿ø Áß´Ü
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    • ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡± ³ë¼±¿µ ¾ø´Â ³ë¼±¿µ ±âÀÚÈ¸°ß, ±èº¸¸§ ¡°ÀüºÎ ³» Àß¸ø¡±¡¦½Î´ÃÇÑ ¿©·Ð ¡°¿©ÀüÈ÷ ³ë¼±¿µ Å¿¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
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    ¿ì¸®µ¿³× »çÁø°ü ¾ÆÀú¾¾, ¸ðµ¨µÇ¼Ì³×!
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