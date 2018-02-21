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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.21 ¼ö 20:13
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½ÅÀÎ¹è¿ì ¼ÛÇÏ´Ã, ¡®Á¶¹Î±â ¼ºÃßÇà¡¯ ±¸Ã¼Àû Æø·Î¡¦¡°Á¶¹Î±â, ¿¹¼ú´ëÀÇ ¿ÕÀ¸·Î ±º¸²¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.02.21  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¼ºÃßÇà ÀÇÈ¤À» ¹Þ°í ÀÖ´Â ¹è¿ì Á¶¹Î±â°¡ ÀÌ¸¦ Àü¸é ºÎÀÎÇÑ °¡¿îµ¥ ÇÑ ½ÅÀÎ¹è¿ì°¡ Á¶¹Î±âÀÇ ¼ºÃßÇàÀ» Ãß°¡ Æø·ÎÇØ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

¼ºÃßÇà ÀÇÈ¤À» ¹Þ°í ÀÖ´Â ¹è¿ì Á¶¹Î±â°¡ ÀÌ¸¦ Àü¸é ºÎÀÎÇÑ °¡¿îµ¥ ÇÑ ½ÅÀÎ¹è¿ì°¡ Á¶¹Î±âÀÇ ¼ºÃßÇàÀ» Ãß°¡ Æø·ÎÇØ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.

¾Õ¼­ 20ÀÏ ¿ÀÀü ÇÑ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡´Â ‘°í¹ßÇÕ´Ï´Ù’¶ó´Â Á¦¸ñÀ¸·Î ¹è¿ì Á¶¹Î±â°¡ ¼ºÃßÇà ÇøÀÇ·Î Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ±³¼öÁ÷¿¡¼­ »çÀÓÇß´Ù´Â ÁÖÀåÀ» ´ãÀº ±ÛÀÌ °ÔÀçµÆ´Ù.

ÀÍ¸íÀÇ °Ô½ÃÀÚ´Â “Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ¿¬±ØÇÐ°ú ±³¼ö¿´´ø ¿¬¿¹ÀÎ ¤¸¤±¤¡¾¾°¡ ¸î ³â°£ ¿©ÇÐ»ýµéÀ» ¼ºÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ·Î º»±³¿¡¼­ Á¶»ç¸¦ ÁøÇàÇß°í, ±× °á°ú ÇøÀÇ°¡ ÀÎÁ¤µÅ ±³¼öÁ÷À» ¹ÚÅ»´çÇß´Ù°í ÇÑ´Ù”°í Æø·ÎÇß´Ù.

Á¶¹Î±â¿Í Á¶¹Î±âÀÇ ¼Ò¼Ó»ç Àª¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº ¼ºÃßÇà ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ “±â»çÈ­µÈ ³»¿ë ¹× Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ÆÛÁö°í ÀÖ´Â ¼ºÃßÇà °ü·Ã ³»¿ëÀº ¸í¹éÇÑ ·ç¸Ó´Ù. ¶Ç ±³¼öÁ÷ ¹ÚÅ» ¹× ¼ºÃßÇàÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÁßÂ¡°è ¿ª½Ã »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó¸ç “ÇÇÇØÀÚµµ ¾øÀÌ ¶°µµ´Â ¼Ò¹®ÀÌ°í ¿ÀÈ÷·Á ºÒÆ¯Á¤ ¼¼·ÂÀ¸·ÎºÎÅÍ ¾ð·Ð¿¡ ¾Ë¸®°Ú´Ù´Â Çù¹ÚÀ» ¹Þ¾Ò´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

±×·¯³ª Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ÃøÀº “Áö³­ÇØ 11¿ù¸» ´Ù¼öÀÇ ÇÐ»ýµé·ÎºÎÅÍ ÇÇÇØ ½Å°í°¡ µé¾î¿Í Á¶¾¾¸¦ °­ÀÇ¿¡¼­ ¹èÁ¦ÇÏ°í ¾ç¼ºÆòµîÀ§¿øÈ¸¿¡ È¸ºÎÇß´Ù”¸ç “ÇØ´ç ÇÐ°ú ÇÐ»ýµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î Àü¼ö Á¶»ç¸¦ ¹ú¿© ÇÇÇØ Áø¼úÀ» È®º¸ÇÑ µÚ Áö³­´Þ Á¶¾¾¿¡ ´ëÇÑ ÁßÂ¡°è¸¦ ÀÇ°áÇßÀ¸¸ç ¿À´Â 28ÀÏÀÚ·Î ¸éÁ÷ Ã³ºÐÇÒ °èÈ¹”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ´Â Á¶¹Î±âÀÇ ÁÖÀå°ú Á¤¸é ¹èÄ¡µÈ´Ù.

ÀÌÃ³·³ Á¶¹Î±â¿Í ´ëÇÐ ÃøÀÇ Áø½Ç°ø¹æÀÌ ÀÌ¾îÁö´ø °¡¿îµ¥ ÇÇÇØ ÇÐ»ýÀÇ Ãß°¡ Æø·Î°¡ ÀÌ¾îÁø °Í.

½ÅÀÎ¹è¿ì ¼ÛÇÏ´ÃÀº 20ÀÏ ¹ã ÀÚ½ÅÀÇ SNS °èÁ¤À» ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÌ Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ¿¬±ØÇÐ°ú¸¦ Á¹¾÷ÇßÀ¸¸ç Á¶¹Î±â°¡ ±³¼ö ÀçÁ÷ Áß ÇÐ»ýµéÀ» »ó´ë·Î ¼ºÃßÇàÀ» ÇØ¿Â °ÍÀº ÀüºÎ »ç½ÇÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

¼ÛÇÏ´ÃÀº “ÀØ°í Áö³»·Á ¾Ö½èÁö¸¸ Á¶¹Î±â ±³¼ö°¡ ¾ï¿ïÇÏ´Ù¸ç ³»³õÀº °ø½ÄÀÔÀåÀ» µè°í ºÐ³ë¸¦ µµÀúÈ÷ °ßµô ¼ö°¡ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “Àú¿Í ÀúÀÇ Ä£±¸µé, ±×¸®°í ¼ö¸¹Àº ÇÐ±³ ¼±ÈÄ¹èµéÀÌ Áö³­ ¼ö³â°£ °Þ¾î³»¾ß¸¸ Çß´ø ¸ðµç ÀÏµéÀº ‘ÇÇÇØÀÚ ¾øÀÌ ¶°µµ´Â ·ç¸Ó’µµ ‘ºÒÆ¯Á¤ ¼¼·ÂÀÇ À½¸ð·Î Á¶ÀÛµÈ ÀÏ’µµ ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í Æø·Î ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î ¼Û¾¾´Â “2013³â ÇÐ±³¿¡ Ã³À½ ÀÔÇÐÇÒ ¶§ºÎÅÍ ¼±¹èµéÀÌ Á¶¹Î±â ±³¼ö¸¦ Á¶½ÉÇÏ¶ó°í Çß´Ù. ÀÌ¹Ì ÇÐ°ú ³»¿¡¼­ Á¶¹Î±â ±³¼öÀÇ ¼ºÃßÇàÀº °ø°ø¿¬ÇÑ »ç½ÇÀÌ¾úÁö¸¸ Á¶ ±³¼ö´Â Àý´ëÀûÀÎ ±Ç·ÂÀÌÀÚ Å« º®ÀÌ¾ú±â¿¡ ±× ´©±¸µµ Ç×ÀÇÇÏ°Å³ª °í¹ßÇÏÁö ¸øÇß´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

¼Û¾¾´Â ¶Ç Á¶¹Î±â°¡ ¿¹¼ú´ëÇÐ Ä·ÆÛ½º¿¡ ¼ö¾÷ÇÏ·¯ ¿À´Â ³¯ÀÌ¸é ¹ã¸¶´Ù Ä·ÆÛ½º ±ÙÃ³ ¿ÀÇÇ½ºÅÚ·Î ¿©ÇÐ»ýµéÀ» ºÒ·¶´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

¼Û¾¾´Â “¾î¸° ÇÐ»ýµéÀº ¿öÅ©¼¥ÀÌ³ª ¿Àµð¼Ç, ¿¬±â¿¡ °üÇÑ ÀÏ·Î »óÀÇ¸¦ ÇÏÀÚ¸ç ºÎ¸£´Â Á¶¹Î±âÀÇ ºÎ¸§À» °ÅÀý ÇÒ ¼ö ¾ø¾ú´Ù. ºÒ·Á°¡¸é ¼úÀ» ¸¶¼Ì´Ù. ¾È °¡¸é ¿Ã ¶§±îÁö ÀüÈ­¸¦ ÇÏ°Å³ª ÇØ¼­ °á±¹ °¥ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “È¥ÀÚ °¡Áö ¾Ê±â À§ÇØ Ä£±¸µé°ú ÇÔ²² °¡´Â °Ô À¯ÀÏÇÑ ¹æ¹ýÀÌ¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¿Ü¿¡µµ ±¸Ã¼ÀûÀÎ »óÈ²ÀÌ ÀûÇôÀÖ´Â ¼Û¾¾ÀÇ Æø·Î°¡ SNS¿Í ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ÆÛÁöÀÚ Á¶¹Î±â¸¦ ÇâÇÑ ºñÆÇÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ Ä¿Áö°í ÀÖ´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “½ÅÀÎ¹è¿ì°¡ ÀÚ±â ¹è¿ì »ý¸í °É°í ³ª¿Í¼­ Æø·ÎÇÑ´Ù. ¿ë±âÀÖ´Ù”, “¼ÛÇÏ´Ã¾¾ Èû³»¼¼¿ä Àý´ë °Ì¸ÔÁö ¸¶¼¼¿ä”, “Ã»ÁÖ´ëÇÐ±³ ÇÐ»ýµé ¾ó¸¶³ª ¹«¼·°í Èûµé¾úÀ»±î”, “ÀÚ½ÅÀÌ ¾î¶² ±Ç·ÂÀÇ ÀÚ¸®¿¡ ÀÖ´ÂÁö ¾Ë°í ÀÖ´Â ÀÎ°£µéÀÌ Àú·± ÁþÀ» ÇÑ´Ù”, “Á¶¹Î±â ¶Ç ¹¹¶ó°í ÇØ¸íÇÏ·Á³ª”, “Á¶¹Î±â´Â ´ëÇÐ ³» Áø»óÁ¶»ç ¼öÁØÀÌ ¾Æ´Ï¶ó °æÂû Á¶»ç ÇØ¾ß µÇ´Â°Å ¾Æ´Ï³Ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ¸ç ¼ÛÇÏ´ÃÀ» ÀÀ¿øÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    Á¶¹Î±â, ¼ºÃßÇà¡¤±³¼öÁ÷ ¹ÚÅ» µÑ·¯½Ñ Áø½Ç°ø¹æ¡¦¡°ÇÇÇØ È®ÀÎ µÅ vs »ç½Ç¹«±Ù¡±
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    Á¤¼ºÈñ ÀÛ°¡ °³ÀÎÀü ¡®Çâ¼ö¡¯ ¾ç»ê¼­ ¿­·Á
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2018³â 2¿ù 19ÀÏ~)
    ¿ì¸®µ¿³× »çÁø°ü ¾ÆÀú¾¾, ¸ðµ¨µÇ¼Ì³×!

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